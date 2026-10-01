Lecția învățată de „tricolori” VIDEO. Drăgușin speră la o altă față a naționalei:  „Să fim mai compacți, mai solizi” +7 foto
Jucătorii echipei naționale. Foto: Sportpictures
Nationala

Lecția învățată de „tricolori” VIDEO. Drăgușin speră la o altă față a naționalei: „Să fim mai compacți, mai solizi”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:14
  • Radu Drăgușin (24 de ani) a vorbit înaintea meciului Polonia - România despre startul slab al „tricolorilor” în Liga Națiunilor și despre ce trebuie să schimbe echipa lui Gheorghe Hagi.
  • Polonia - România este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV, pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România a pierdut primele două partide din grupă, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, iar fundașul speră ca naționala să arate o altă față la Varșovia.

Hagi, discuție cu Opruț  VIDEO. Ce i-a transmis jucătorului  ignorat în primele meciuri din Liga Națiunilor
Citește și
Hagi, discuție cu Opruț VIDEO. Ce i-a transmis jucătorului ignorat în primele meciuri din Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, discuție cu Opruț  VIDEO. Ce i-a transmis jucătorului  ignorat în primele meciuri din Liga Națiunilor

Lecția învățată de „tricolori” după eșecurile cu Suedia și Bosnia

„Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, hotărâre, să arătăm ceea ce putem, pentru că am arătat că putem să dominăm, că ne-am creat ocazii.

Am învățat că trebuie să fim mai compacți, mai solizi în defensivă. Sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interior, cât și în exterior.

Știm că i-am dezamăgit pe fani, vrem să-i aducem înapoi lângă noi”, a declarat Radu Drăgușin la conferința de presă de la Varșovia.

FOTO. Suedia - România 2-1

Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Fundașul de la Fiorentina a vorbit despre perioada grea pe care naționala o traversează.

„Cred că suntem într-un moment dificil, după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă, în Mister, în staff-ul nostru.

Trebuie să arătăm mai bine în teren, știm că trebuie să facem mai bine, să jucăm cu mai multă hotărâre, iar mâine este un meci în care trebuie să arătăm o altă față a noastră”, a mai spus Drăgușin.

Naționala României a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Naționala României a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Ilie Dumitrescu a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Naționala României a ajuns în Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Drăgușin, integralist în meciul cu Suedia, a bifat 7 apariții pentru Fiorentina în acest sezon.

VIDEO. Declarațiile lui Radu Drăgușin la conferința de presă, înainte de Polonia - România

Citește și

Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
polonia romania radu dragusin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
18:06
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
17:45
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
18:10
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Top stiri
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Gimnastica
15:59
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește mai mult
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Campionate
13:52
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește mai mult
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Superliga
09:34
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Citește mai mult
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
07:19
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 15 rapid 8 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share