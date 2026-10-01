Radu Drăgușin (24 de ani) a vorbit înaintea meciului Polonia - România despre startul slab al „tricolorilor” în Liga Națiunilor și despre ce trebuie să schimbe echipa lui Gheorghe Hagi.

Polonia - România este programat vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV, pe Antena 1.

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România a pierdut primele două partide din grupă, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina, iar fundașul speră ca naționala să arate o altă față la Varșovia.

Lecția învățată de „tricolori” după eșecurile cu Suedia și Bosnia

„Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, hotărâre, să arătăm ceea ce putem, pentru că am arătat că putem să dominăm, că ne-am creat ocazii.

Am învățat că trebuie să fim mai compacți, mai solizi în defensivă. Sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interior, cât și în exterior.

Știm că i-am dezamăgit pe fani, vrem să-i aducem înapoi lângă noi”, a declarat Radu Drăgușin la conferința de presă de la Varșovia.

FOTO. Suedia - România 2-1

Fundașul de la Fiorentina a vorbit despre perioada grea pe care naționala o traversează.

„Cred că suntem într-un moment dificil, după aceste două rezultate negative, dar am în continuare încredere în echipă, în Mister, în staff-ul nostru.

Trebuie să arătăm mai bine în teren, știm că trebuie să facem mai bine, să jucăm cu mai multă hotărâre, iar mâine este un meci în care trebuie să arătăm o altă față a noastră”, a mai spus Drăgușin.

Drăgușin, integralist în meciul cu Suedia, a bifat 7 apariții pentru Fiorentina în acest sezon.

VIDEO. Declarațiile lui Radu Drăgușin la conferința de presă, înainte de Polonia - România

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