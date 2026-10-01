Hagi, discuție cu Opruț VIDEO. Ce i-a transmis jucătorului ignorat în primele meciuri din Liga Națiunilor

Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a vorbit despre situația fundașului stânga Raul Opruț (28 de ani), care nu a prins lotul la niciun meci până acum.

Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Dintre cei 33 de jucători convocați de selecționerul Gică Hagi pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Raul Opruț e singurul care nu a fost oprit în lotul naționalei pentru vreun meci până acum.

VIDEO. Gică Hagi, despre Raul Opruț: „ I-am și zis că îmi pare rău”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Polonia, Gică Hagi a dezvăluit ce mesaj i-a transmis apărătorului de la Dinamo.

„De la început am zis că vom aduce câte trei jucători pe post, pentru a-i cunoaște, să vedem unde suntem, ce potențial avem.

Mi-am asumat din prima zi. Clar că acum se vede ce s-a întâmplat și probabil am greșit. E vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii până se termină cele patru meciuri.

Îmi pare rău pentru Opruț. S-a întâmplat și nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să găsesc și pentru el loc să fie cu echipa. Am vrut să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele. Ăsta e unul din obiective.

Dar când pierzi înseamnă că am greșit și mi-am asumat acest lucru”, a declarat selecționerul României.

Raul Opruț are 28 de ani și este unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo.

Cifrele lui Raul Opruț la Dinamo

Sezonul 2024-2025 : 38 de meciuri, un gol

: 38 de meciuri, un gol Sezonul 2025-2026 : 45 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive

: 45 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive Sezonul 2026-2027: 11 meciuri

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Raul Opruț, conform Transfermarkt

Pentru duelul cu Polonia, Hagi i-a inclus printre fundași pe Andrei Rațiu, Tony Strata, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu și Andrei Borza.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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