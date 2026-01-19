„Steaua, cea mai mare problemă” Ministrul Apărării, asaltat cu mesaje pe tema promovării CSA în Liga 1 » A anunțat când va lua o decizie

Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Politicianul a vorbit și despre problema dreptului echipei de a promova în Liga 1.

După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a asigurat interimatul, iar ulterior a fost numit definitiv în fruntea Apărării, pe 23 decembrie 2025.

Radu Miruță, despre promovarea CSA Steaua: „La câte mesaje primesc, aș spune că e cea mai mare problemă”

Întrebat despre ce va urma pentru secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Radu Miruță a declarat că își dorește să ajute clubul să promoveze în Liga 1, însă doar după ce se va pune la curent cu situația clubului.

„Se aud împrejurul meu și variante de «da», și variante de «nu», dar eu nu am apucat să-mi aplic propria judecată peste context.

Vă spun așa, ca o glumă, la cât de multe mesaje primesc despre ce se întâmplă la Steaua, daca aș judeca doar după parametrul acesta, aș zice că e cea mai mare problemă a Ministerului Apărării.

Îmi dau seama că e foarte multă pasiune la mijloc... și e un lucru bun. Faptul că oamenii sunt interesați de un subiect, chiar dacă nu e militar, ci sportiv, e un lucru bun pentru cei care sunt preocupați să vină în întâmpinare”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Radu Miruță: „Sunt multe opinii diferite”

Ministrul a vorbit și despre diferitele opinii privind activitatea secției de fotbal a CSA Steaua.

„Înțeleg că sunt multe opinii diferite. Unii vor ceva, unii vor diametral opus. Eu vreau să mă uit fără aceste sentimente, tehnic, să văd cum arată datele pe acest subiect, după care să aplic o decizie.

Nu am avut, deocamdată, disponibilitatea de a procesa toate aceste date, dar sunt foarte preocupat și încerc să rezolv asta cât de repede se poate. Aș zice chiar în săptămânile următoare”, a mai spus Radu Miruță.

5,4 milioane de euro a cheltuit MApN cu echipa de fotbal CSA Steaua în 2023 și 2024, ani în care echipa a evoluat în Liga 2, fără drept de promovare

Cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat din Liga 2, CSA Steaua ocupă locul 8, cu 30 de puncte. Pe 6, ultima poziție care duce în play-off, se află CSM Reșița, cu 32 de puncte.

