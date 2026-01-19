Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață”

Fanii clubului Dinamo sunt așteptați, marți, la un eveniment care marchează startul lucrărilor la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.

Ce surpriză îi așteaptă pe suporteri, în rândurile de mai jos.

La începutul lunii, conducerea dinamovistă a precizat, la începutul anului, că de la eveniment „nimeni nu va pleca acasă cu mâna goală”.

Fanii lui Dinamo, invitați la startul lucrărilor pentru noul stadion

Fanii echipei au fost invitați, marți, la evenimentul care marchează începutul lucrărilor pentru noul stadion Dinamo. Cei prezenți vor primi, în dar, o fotografie cu o grafică specială cu vechea arenă pe fundal.

„Vino marți, 20 ianuarie, la Dinamo pentru a păstra o amintire cu cea mai importantă zi pentru suporterii alb-roșii.

De la ora 12:00, dăm startul lucrărilor la noua arenă multifuncțională din Șoseaua Ștefan cel Mare – Noul stadion Dinamo.

Pentru a marca evenimentul vom avea pregătită și o cabină foto, cu o grafică specială (exact ca în imaginea atașată), astfel ca fiecare suporter să poată pleca acasă cu o amintire pe viață. Fotografia va fi din partea noastră.

Cabina foto va fi amplasată în holul de la intrarea în Sala Polivalentă și va avea program de funcționare prelungit. Vom reveni mâine cu mai multe detalii”, a transmis CS Dinamo pe rețelele de socializare.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

