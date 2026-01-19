Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!” +8 foto
Radu Drăgușin
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 12:49
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul lui Tottenham, ar fi dorit în continuare de AS Roma, în ciuda negocierilor stagnate cu Tottenham.

Drăgușin mai are contract la Tottenham până pe 30 iunie 2030, însă lipsa perspectivei de a juca îl face să caute o nouă destinație.

Radu Drăgușin, dorit în continuare de AS Roma

Formația germană Leipzig intenționează să facă o primă ofertă celor de la Tottenham pentru Radu Drăgușin, așa cum a transmis jurnalistul italian Nicolo Schira.

În ciuda acestui fapt, AS Roma nu renunță la fundașul român. Formația și-a arătat interesul pentru Drăgușin chiar de la sfârșitul anului trecut.

Echipa pregătită de Gian Piero Gasperini ar dori să se întărească în apărare, în contextul în care Mario Hermoso, un jucător de bază al Romei, s-a accidentat și ar putea fi indisponibil pentru o perioadă îndelungată.

Astfel, AS Roma încă visează la o potențială mutare a lui Radu Drăgușin. Jurnaliștii de la Corriere dello Sport au scris:

„Pe baza testelor medicale ale lui Hermoso, care sugerează că ar putea fi indisponibil pentru o lungă perioadă de timp, directorul sportiv, la cererea antrenorului, vrea să facă o altă mișcare pentru Drăgușin, care părăsește Tottenham și este dorit și de Leipzig. Ar putea fi o altă întorsătură într-o piață de transferuri frenetică. Gasp face presiuni, Massara lucrează, iar familia Friedkin investește”.

22 de milioane de euro
este cota de piață a lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

În ciuda interesului arătat de Leipzig, Radu Drăgușin ar avea, în acest moment, o altă preferință pentru viitorul său: o revenire în Italia. Fundașul central s-a format și a crescut în fotbalul italian.

Florin Manea: „Prima dată, Roma s-a interesat”

Impresarul lui Radu Drăgușin a confirmat, în urmă cu 9 zile, demersurile făcute de oficialii „capitolinilor” pentru a-l transfera pe jucător.

Prima dată, Roma s-a interesat, eu n-am vorbit direct cu cei de acolo. Am auzit că ar fi trimis ceva către club. Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Tottenham, apoi o să vorbesc și eu cu ei.

Așteptăm, suntem aici și vom vedea în zilele următoare. Suma este mult mai mare decât cea de 15 milioane de euro”, a spus Florin Manea, conform digisport.ro.

Cifrele lui Radu Drăgușin:

  • Genoa: 62 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă
  • Tottenham: 38 de meciuri
  • Sampdoria: 15 meciuri
  • Salernitana: 7 meciuri
  • Juventus: 4 meciuri

Radu Drăgușin, doar 5 minute jucate în Premier League în sezonul 2025-2026

Radu Drăgușin a revenit pe teren pe finalul anului 2025, atunci când a fost introdus pe teren timp de șase minute în partida câștigată de Tottenham cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa #18 a Premier League.

Ulterior, fundașul crescut de Juventus a fost pe bancă la partidele cu Brentford, Sunderland, Bournemouth și West Ham, fără să fie însă folosit de Thomas Frank.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
as roma transfer tottenham leipzig radu dragusin
