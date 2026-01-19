„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului

Oliver Glasner, antrenorul lui Crystal Palace, i-a criticat pe liderii grupării după ce a aflat că i-a fost vândut și căpitanul.

Cel care cucerise anul trecut primele trofee din istoria roș-albaștrilor a anunțat că părăsește clubul londonez la vară.

Anul trecut, Crystal Palace a fost revelația Angliei și totul datorită lui Oliver Glasner.

Antrenorul austriac, 51 de ani, venit în februarie 2024 la micul club londonez, a reușit nu doar să mențină echipa în Premier League.

Câștigătorului de anul trecut i se vând cei mai buni jucători la Crystal Palace

În 2025, i-a oferit lui Palace primele trofee ale istoriei sale de 120 de ani!

Și ce nume au învins „vulturii” în confruntările decisive:

1-0 în finala Cupei Angliei cu Manchester City.

2-2, 3-2 la penaltyuri în Supercupa Angliei cu Liverpool.

Spre sfârșitul lui august, Glasner a rămas fără cel mai valoros jucător. Internaționalul englez Eberechi Eze a fost vândut la Arsenal!

69,3 milioane de euro a primit Crystal Palace în schimbul lui Eze

Acum, chiar înaintea ultimului meci din campionat, tehnicianul a mai aflat o veste.

Căpitanul său, Marc Guehi, căruia îi expira contractul în vară, a fost lăsat să plece la Manchester City pentru 23 de milioane.

Iar atacantul numărul unu, Jean-Philippe Mateta, ar putea semna cu Juventus.

Glasner, antrenorul lui Crystal Palace: „Sunt îngrozitor de supărat”

După prima parte a sezonului, roș-albaștrii nu stau bine deloc. Eliminați și din Cupa Angliei (învinși de Macclesfield, liga a 6-a), și din Cupa Ligii (de Arsenal), sunt pe locul 13 în Premier în urma ultimei înfrângeri, 1-2 la Sunderland.

Doar în Conference League a fost mai bine. Au trecut de faza principală și vor înfrunta Zrinjski Mostar (Bosnia) în play-off.

Glasner și-a consolat jucătorii după eșecul cu Sunderland Foto: Imago

„Sunt îngrozitor de supărat”, a declarat antrenorul, potrivit talkSPORT, anunțând și că părăsește clubul la sfârșitul stagiunii.

„Ne vindem căpitanul cu o zi înaintea unui meci de Premier. Ne-ați abandonat!”, a fost mesajul pentru șefii grupării.

Glasner: „Jucăm de săptămâni întregi cu 12, 13 jucători”

„Nu a existat nicio înțelegere. Jucăm de săptămâni întregi cu 12, 13 jucători din lotul nostru inițial. Asta face ca acceptarea să fie atât de dificilă”, le-a mai reproșat Glasner.

„Dacă un jucător obosește, poate intra altul. Dar cine să ne ajute să câștigăm un meci? Nimeni dintre cei de pe bancă nu are experiență în Premier League”.

Ți se rupe inima de două ori într-un sezon, Eze în vară și căpitanul acum. Pur și simplu, nu înțeleg absolut nimic Oliver Glasner, antrenor Crystal Palace

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport