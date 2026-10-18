„Lamine Yamal de la Rapid” Radu Naum, comparație surprinzătoare » Faza care i-a amintit de semifinala Cupei Mondiale +23 foto
Radu Naum, comparație surprinzătoare. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Lamine Yamal de la Rapid” Radu Naum, comparație surprinzătoare » Faza care i-a amintit de semifinala Cupei Mondiale

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 13:09
  • Radu Naum (59 de ani) a făcut o comparație neașteptată după victoria Rapidului cu Corvinul Hunedoara, scor 2-0, din etapa #12 a Superligii.
  • Jurnalistul l-a asemănat pe Răzvan Onea (28 de ani) cu Lamine Yamal (19 ani), fotbalistul Barcelonei.
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Comparația a pornit de la penalty-ul obținut de Onea în minutul 59, după un fault comis de Alexandru Neacșa (35 de ani).

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Radu Naum, comparație surprinzătoare: „Lamine Yamal de la Rapid”

La emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport, Radu Naum a analizat faza penalty-ului și a făcut o paralelă cu semifinala Cupei Mondiale din 2026, dintre Franța și Spania, scor 0-2.

În acel meci, Lucas Digne a comis un fault asupra lui Lamine Yamal în careu, iar Spania a beneficiat de o lovitură de la 11 metri.

Jurnalistul a comparat greșeala lui Alexandru Neacșa cu cea a fundașului francez, iar pe Răzvan Onea cu starul Barcelonei.

„Alexandru Neacșa, Lucas Digne al celor de la Corvinul. Lucas Digne l-a faultat pe Lamine Yamal în semifinala cu Spania, la Cupa Mondială 2026.

Pe Yamal. Deci Onea, acest Lamine Yamal de la Rapid. Este o gafă clasică, aș spune”, a declarat Radu Naum, conform digisport.ro.

Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport
Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (23 imagini)

Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport Momentul în care Alexandru Neacșa l-a faultat pe Răzvan Onea în careu, în meciul Rapid - Corvinul 2-0. Foto: captură Prima Sport
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Alexandru Neacșa și-a recunoscut greșeala: „Îmi cer scuze colegilor”

Neacșa a încercat să degajeze mingea din propriul careu, dar l-a lovit pe Răzvan Onea. Mijlocașul Corvinului a recunoscut că decizia arbitrului a fost corectă și și-a cerut scuze colegilor.

„Un joc solid, am avut și noi ocaziile noastre, șansele noastre, dar când faci greșeli individuale cum am făcut eu, ce poți să faci?

Nu, nu, a fost corect. Îmi cer scuze colegilor, a sărit mingea, nu l-am văzut pe Onea, am vrut să degajez mingea”, a explicat Neacșa.

Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (35).jpg
Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (35).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (17).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (18).jpg Rapid - Corvinul FOTO Raed Krishan GOLAZO (19).jpg
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