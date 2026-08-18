Aroganța lui Rafael Jodar Reacția spaniolului la controversele stârnite după meciul cu Shapovalov, la Cincinnati
Rafael Jodar. Foto: IMAGO
Tenis

Aroganța lui Rafael Jodar Reacția spaniolului la controversele stârnite după meciul cu Shapovalov, la Cincinnati

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 23:47
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 23:47
  • Rafael Jodar (19 ani, 11 ATP) a răspuns criticilor într-un mod inedit, după controversa stârnită în partida cu Denis Shapovalov, în turul 2 de la Cincinnati.
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Considerat unul dintre viitoarele staruri ale tenisului, puștiul spaniol a trecut, luni, de Alejandro Tabilo (29 de ani, 29 ATP), scor 6-2, 6-1, obținând calificarea în optimile de la finală ale turneului.

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Rafael Jodar a venit cu geantă plină cu încălțăminte de rezervă

În partida anterioară, Jodar a revenit de la 2-5 în setul decisiv, salvând două mingi de meci și eliminându-l pe canadianul Shapovalov.

Însă, duelul a fost presărat de controverse, după ce Jodar a întrerupt jocul de două ori pentru a-și schimba șireturile care s-au rupt, pe fondul multiplelor alunecări pe care le face pentru a lovi mingea.

Acum, după ce a fost criticat pentru întreruperi, unii considerând că încearcă să-și scoată adversarii din ritm, spaniolul a intrat pe teren cu o pungă transparentă plină cu încălțăminte pentru schimb și a plasat-o la vedere, informează mundodeportivo.com.

Jodar s-a impus fără emoții, cedând doar 3 game-uri în cele două seturi, după o oră și 16 minute.

În optimile turneului de 1000 de puncte, Rafael Jodar îl va întâlni pe italianul Flavio Cobolli (24 de ani, 10 ATP).

Îmi place foarte mult. Îmi place mult felul său de a juca. Nu se teme de nimic. Nu respectă pe nimeni când intră pe teren. În afara terenului, este un tip foarte simpatic. Are un respect imens pentru toți cei care participă în circuit. Dar când intră pe teren crede în el și crede că poate învinge pe oricine. Carlos Alcaraz, despre Jodar, în martie 2026

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