Cine transmite Craiova - Ararat Oltenii luptă pentru un loc în faza principală din Europa League

U Craiova și Ararat-Armenia se întâlnesc în play-off-ul Europa League, iar partida va putea fi urmărită și la TV.

Turul este programat joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Cu evoluții incerte în acest start de sezon, campioana României va lupta pentru accederea în faza principală a unei competiții europene, pentru al doilea sezon consecutiv.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova - Ararat-Armenia

Duelul din Bănie va putea fi urmărit, joi, în direct pe Pro Arena, dar și pe platforma Voyo, care a transmis constant partide din preliminariile europene, informează sport.ro.

Oltenii lui Filipe Coelho au început aventura europeană în Liga Campionilor, unde au fost eliminați de Levski Sofia în turul doi preliminar, scor 2-3 la general.

Craiova și-a continuat apoi parcursul în Europa League, unde au trecut de KuPS, scor 3-2 la general, și au ajuns la un pas de faza ligii.

De cealaltă parte, campioana Armeniei a ajuns în play-off-ul Europa League după ce a fost eliminată de Celje în turul trei preliminar al Champions League, scor 2-3 la general.

În competiția internă, Ararat-Armenia a început perfect noul sezon și a câștigat toate cele trei partide disputate până acum:

1 august : FC Gandzasar - Ararat-Armenia 3-4

: FC Gandzasar - Ararat-Armenia 3-4 7 august : Ararat-Armenia - Urartu 2-1

: Ararat-Armenia - Urartu 2-1 15 august: Ararat-Armenia - Van 2-0

Returul din Armenia este programat o săptănână mai târziu, pe 27 august de la ora 19:00.

Câștigătoarea dublei se califică în faza principală din Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în faza ligii din Conference League.

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