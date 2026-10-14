Războiul amână Six Kings Slam Anunțul făcut de organizatorii turneului din Arabia Saudită la care vor participa Alcaraz și Djokovic +9 foto
Foto: IMAGO
Tenis

Războiul amână Six Kings Slam Anunțul făcut de organizatorii turneului din Arabia Saudită la care vor participa Alcaraz și Djokovic

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 22:47
  • Turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, care va avea loc la Riyadh, în Arabia Saudită, a fost amânat pentru luna decembrie, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.
  • Competiția ar fi trebuit să se desfășoare între 21 și 24 octombrie.
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„Six Kings Slam”, se află la a treia ediție. Turneul a fost reprogramat pentru pentru 27-30 decembrie.

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„Six Kings Slam”, amânat pentru luna decembrie

„Riyadh Season anunță amânarea celei de-a treia ediții a turneului internațional de tenis «Six Kings Slam», programat inițial pentru 21, 22 și 24 octombrie, pentru perioada 27-30 decembrie 2026.

Decizia reflectă angajamentul Riyadh Season de a organiza evenimente sportive la cele mai înalte standarde, în urma unei evaluări a provocărilor organizaționale și logistice asociate cu găzduirea turneului și a impactului potențial al acestora asupra calității experienței publicului.

Riad Season și-a exprimat aprecierea față de toți jucătorii, partenerii și fanii tenisului din Regat și din străinătate pentru interesul lor continuu, a reafirmat angajamentul de a oferi experiențe sportive de clasă mondială care să răspundă așteptărilor publicului și continuarea pregătirilor pentru găzduirea turneului la datele sale reprogramate, asigurându-se că experiența anticipată este oferită așa cum a fost prevăzut”, au anunțat organizatorii.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur și Learner Tien sunt jucătorii care vor participa la ediția din acest an.

Anul trecut, competiția a fost câștigată de Jannik Sinner, care l-a învins în finală pe Carlos Alcaraz, scor 6-2, 6-4.

Italianul câștigase și ediția din 2024, dar în acest an nu va avea ocazia să-și treacă un nou succes în palmares.

Sinner a anunțat că nu va mai evolua în acest an competițional, după accidentarea suferită chiar înainte de US Open.

Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix
Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix

Galerie foto (9 imagini)

Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix Jannik Sinner a primit o rachetă de aur în valoare de 250.000 de euro. Captură Netflix
+9 Foto
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Câștigătorul „Six Kings Slam” se alege cu 6 milioane de dolari.

  • 4,5 milioane pentru victoria din finală
  • 1,5 milioane pentru participare.

De asemenea, învingătorul primește și o rachetă de tenis din aur, evaluată la 250.000 de euro.

Tensiuni în Arabia Saudită

Decizia organizatorilor „Six Kings Slam” vine după ce sâmbătă, rebelii Houthi au lansat un atac asupra aeroportului „Regele Khalid” din Riad, în urma căruia 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 309 au fost rănite.

Mai mult decât atât, luni, meciul lui Al Nassr, formație la care este legitimat Cristiano Ronaldo, din Liga Campionilor Asiei a început cu o oră întârziere, pe fondul unei alerte de securitate la Riad. O rachetă balistică lansată spre capitala Arabiei Saudite ar fi fost interceptată și distrusă.

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