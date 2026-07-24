Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Andrei Borza. Foto: Instagram/Corum FK
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Borza, prezentat oficial Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 23:39
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 23:39
  • Andrei Borza (20 de ani) a fost prezentat oficial de Corum FK, formație recent promovată în prima ligă a Turciei.
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Rapid s-a ales cu 2,2 milioane de euro în urma înțelegerii cu clubul turc, iar tânărul fundaș se alătură internaționalilor români prezenți în Super Lig, precum Ianis Hagi, Denis Drăguș sau Matei Ilie.

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Andrei Borza a semnat cu Corum FK

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al fotbalistului român Andrei Borza. Am semnat un contract cu jucătorul pe 4+1 ani.

Convinși că va avea o carieră de succes în tricoul Çorum FK, îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim un succes deosebit în noua sa aventură”, a scris clubul turc pe Instagram.

Cu puțin înainte de prezentarea oficială, fundașul lateral a postat și un mesaj de adio pentru suporterii rapidiști, transmis printr-un video pe rețelele de socializare.

Andrei Borza: „Am preferat să merg la o echipă la care pot juca”

Într-o declarație la plecarea de pe aeroport, fostul fundaș de la Rapid a explicat decizia luată în privința transferului.

„Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive.

Dacă m-a surprins acest transfer? Da, sincer da. Ieri s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun.

Dezamăgit? Nu. Am spus că iau pas cu pas cariera mea. Să mă duc la o echipă mare și să stau pe bancă sau să merg la o echipă la care pot să joc și să mă dezvolt?

Am preferat să fac asta. Echipa îmi dă multă încredere, asta mi s-a spus. Și asta caut, să am încredere și să pot juca”, a spus Andrei Borza, potrivit gsp.ro.

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