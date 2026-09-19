Superliga, etapa #10 LIVE de la 17:30, CFR Cluj - FC Botoșani » Tot azi se joacă și marele derby U Craiova - FCSB +26 foto
Superliga. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Superliga, etapa #10 LIVE de la 17:30, CFR Cluj - FC Botoșani » Tot azi se joacă și marele derby U Craiova - FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 09:05
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 09:17
  • CFR Cluj o întâlnește astăzi, de la 17:30, pe FC Botoșani, în etapa #10 din Superliga.
  • De la 20:30, Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în capul de afiș al serii.
  • Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș și a urcat pe primul loc, cu 21 de puncte.

Dinamo ocupă poziția a doua, cu 20 de puncte și un meci mai puțin disputat, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 17 puncte.

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Sâmbătă, 19 septembrie

CFR Cluj - FC Botoșani, live de la ora 17:30

  • Arbitru: Călin Iulian. Asistenți: Neacșu George Florin și Marin Nicușor Florentin. Arbitru VAR: Porumbel Valentin. Arbitru AVAR: Dima Iulian
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca

Universitatea Craiova - FCSB, live de la ora 20:30

  • Arbitru: Feșnic Horațiu. Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
  • Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

Duminică, 20 septembrie

FC Voluntari - Universitatea Cluj, live de la ora 14:00

  • Stadion: „Anghel Iordănescu” - Voluntari

Dinamo - Farul Constanța, live de la ora 20:30

  • Stadion: Arena Națională - București

Luni, 21 septembrie

Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, live de la ora 18:00

  • Stadion: Oțelul - Galați

Petrolul Ploiești - Csikszereda, live de la ora 21:00

  • Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești

S-au jucat:

UTA Arad - Sepsi 1-0

  • A marcat: Dorobanțu (90+2)
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  • UTA: Rosa - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Tzionis - Coman
  • Rezerve: Gorcea, Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Țăroi, Tolcea, Sinani
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Sepsi: Lazar - Cascardo, Dobrosavlevici, Karamoko, Vianna - Silaghi, Păun, Doru - Heras, Davordzie, Batzula
  • Rezerve: Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • Stadion: „Francisc Neumann”
  • Arbitru: Petrescu Radu Marian. Asistenți: Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

FOTO Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri:

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (21).jpg
Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (21).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (1).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (2).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (3).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (4).jpg Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri. Captură Prima Sport (5).jpg
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Rapid - FC Argeș 3-1

  • Au marcat: Grameni (21, 57), Șucu (90+4) / Oancea (68)
  • Rapid: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
  • Rezerve: Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • FC Argeș: Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvumbo
  • Rezerve: Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Stadion: Giulești - București
  • Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Badea Marius și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu

FOTO Cum arată gazonul de pe Giulești la acest meci:

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (7).jpeg
Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (7).jpeg

Galerie foto (22 imagini)

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (1).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (3).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (4).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (5).jpeg
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FOTO Imagini surprinse înainte de meci:

Dan și Diana Șucu la Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg
Dan și Diana Șucu la Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Dan și Diana Șucu la Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg Dan și Diana Șucu la Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (3).jpeg Diana Șucu la Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (1).jpeg Monitorul VAR a fost mutat mai în față FOTO GOLAZO (1).jpeg Monitorul VAR a fost mutat mai în față FOTO GOLAZO (2).jpeg
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FOTO. Rapid - FC Argeș, după fluierul de start:

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg
Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (61 imagini)

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
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Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1021
2Dinamo920
3U Craiova917
4Petrolul916
5Farul Constanța914
6Sepsi1013
7FCSB912
8U Cluj812
9UTA Arad1012
10Botoșani911
11Argeș910
12Corvinul810
13CFR Cluj910
14Oțelul99
15FC Voluntari98
16Csikszereda91

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