Superliga, etapa #10 LIVE de la 17:30, CFR Cluj - FC Botoșani » Tot azi se joacă și marele derby U Craiova - FCSB

- CFR Cluj o întâlnește astăzi, de la 17:30, pe FC Botoșani, în etapa #10 din Superliga.
- De la 20:30, Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în capul de afiș al serii.
- Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș și a urcat pe primul loc, cu 21 de puncte.
Dinamo ocupă poziția a doua, cu 20 de puncte și un meci mai puțin disputat, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 17 puncte.
Sâmbătă, 19 septembrie
CFR Cluj - FC Botoșani, live de la ora 17:30
- Arbitru: Călin Iulian. Asistenți: Neacșu George Florin și Marin Nicușor Florentin. Arbitru VAR: Porumbel Valentin. Arbitru AVAR: Dima Iulian
- Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca
Universitatea Craiova - FCSB, live de la ora 20:30
- Arbitru: Feșnic Horațiu. Asistenți: Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR: Artene Mihai-Ovidiu
- Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova
Duminică, 20 septembrie
FC Voluntari - Universitatea Cluj, live de la ora 14:00
- Stadion: „Anghel Iordănescu” - Voluntari
Dinamo - Farul Constanța, live de la ora 20:30
- Stadion: Arena Națională - București
Luni, 21 septembrie
Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, live de la ora 18:00
- Stadion: Oțelul - Galați
Petrolul Ploiești - Csikszereda, live de la ora 21:00
- Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești
S-au jucat:
UTA Arad - Sepsi 1-0
- A marcat: Dorobanțu (90+2)
- UTA: Rosa - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Tzionis - Coman
- Rezerve: Gorcea, Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Țăroi, Tolcea, Sinani
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Sepsi: Lazar - Cascardo, Dobrosavlevici, Karamoko, Vianna - Silaghi, Păun, Doru - Heras, Davordzie, Batzula
- Rezerve: Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic
- Antrenor: Ovidiu Burcă
- Stadion: „Francisc Neumann”
- Arbitru: Petrescu Radu Marian. Asistenți: Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu
FOTO Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri:
Galerie foto (26 imagini)
Rapid - FC Argeș 3-1
- Au marcat: Grameni (21, 57), Șucu (90+4) / Oancea (68)
- Rapid: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic
- Rezerve: Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila
- Antrenor: Daniel Pancu
- FC Argeș: Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvumbo
- Rezerve: Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose
- Antrenor: Bogdan Andone
- Stadion: Giulești - București
- Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Badea Marius și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu
FOTO Cum arată gazonul de pe Giulești la acest meci:
Galerie foto (22 imagini)
FOTO Imagini surprinse înainte de meci:
Galerie foto (12 imagini)
FOTO. Rapid - FC Argeș, după fluierul de start:
Galerie foto (61 imagini)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|10
|21
|2
|Dinamo
|9
|20
|3
|U Craiova
|9
|17
|4
|Petrolul
|9
|16
|5
|Farul Constanța
|9
|14
|6
|Sepsi
|10
|13
|7
|FCSB
|9
|12
|8
|U Cluj
|8
|12
|9
|UTA Arad
|10
|12
|10
|Botoșani
|9
|11
|11
|Argeș
|9
|10
|12
|Corvinul
|8
|10
|13
|CFR Cluj
|9
|10
|14
|Oțelul
|9
|9
|15
|FC Voluntari
|9
|8
|16
|Csikszereda
|9
|1