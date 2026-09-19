Superliga, etapa #10 LIVE de la 17:30, CFR Cluj - FC Botoșani » Tot azi se joacă și marele derby U Craiova - FCSB

CFR Cluj o întâlnește astăzi, de la 17:30, pe FC Botoșani, în etapa #10 din Superliga.

De la 20:30, Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în capul de afiș al serii.

Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rapid s-a impus cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș și a urcat pe primul loc, cu 21 de puncte.

Dinamo ocupă poziția a doua, cu 20 de puncte și un meci mai puțin disputat, în timp ce Universitatea Craiova se află pe locul 3, cu 17 puncte.

Sâmbătă, 19 septembrie

CFR Cluj - FC Botoșani, live de la ora 17:30

Arbitru : Călin Iulian. Asistenți : Neacșu George Florin și Marin Nicușor Florentin. Arbitru VAR : Porumbel Valentin. Arbitru AVAR : Dima Iulian

: Călin Iulian. : Neacșu George Florin și Marin Nicușor Florentin. : Porumbel Valentin. : Dima Iulian Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca

Universitatea Craiova - FCSB, live de la ora 20:30

Arbitru : Feșnic Horațiu. Asistenți : Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. Arbitru VAR : Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR : Artene Mihai-Ovidiu

: Feșnic Horațiu. : Avram Valentin-Gabriel și Cerei Alexandru. : Popa Cătălin Sorin. : Artene Mihai-Ovidiu Stadion: „Ion Oblemenco” - Craiova

Duminică, 20 septembrie

FC Voluntari - Universitatea Cluj, live de la ora 14:00

Stadion: „Anghel Iordănescu” - Voluntari

Dinamo - Farul Constanța, live de la ora 20:30

Stadion: Arena Națională - București

Luni, 21 septembrie

Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, live de la ora 18:00

Stadion: Oțelul - Galați

Petrolul Ploiești - Csikszereda, live de la ora 21:00

Stadion: „Ilie Oană” - Ploiești

S-au jucat:

UTA Arad - Sepsi 1-0

A marcat: Dorobanțu (90+2)

UTA : Rosa - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Tzionis - Coman

: Rosa - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Tzionis - Coman Rezerve: Gorcea, Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Țăroi, Tolcea, Sinani

Gorcea, Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Țăroi, Tolcea, Sinani Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Sepsi : Lazar - Cascardo, Dobrosavlevici, Karamoko, Vianna - Silaghi, Păun, Doru - Heras, Davordzie, Batzula

: Lazar - Cascardo, Dobrosavlevici, Karamoko, Vianna - Silaghi, Păun, Doru - Heras, Davordzie, Batzula Rezerve: Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic

Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic Antrenor : Ovidiu Burcă

: Ovidiu Burcă Stadion : „Francisc Neumann”

: „Francisc Neumann” Arbitru: Petrescu Radu Marian. Asistenți: Ghinguleac Adrian și Bojan Cosmin. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marcu Claudiu

FOTO Golul marcat de UTA cu Sepsi, în prelungiri:

Rapid - FC Argeș 3-1

Au marcat: Grameni (21, 57), Șucu (90+4) / Oancea (68)

Rapid : Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve : Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila

: Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu FC Argeș : Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvumbo

: Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvumbo Rezerve : Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose

: Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Stadion : Giulești - București

: Giulești - București Arbitru: Bîrsan Marcel. Asistenți: Badea Marius și Neacșu Ionuț-Traian. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu

FOTO Cum arată gazonul de pe Giulești la acest meci:

FOTO Imagini surprinse înainte de meci:

FOTO. Rapid - FC Argeș, după fluierul de start:

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 10 21 2 Dinamo 9 20 3 U Craiova 9 17 4 Petrolul 9 16 5 Farul Constanța 9 14 6 Sepsi 10 13 7 FCSB 9 12 8 U Cluj 8 12 9 UTA Arad 10 12 10 Botoșani 9 11 11 Argeș 9 10 12 Corvinul 8 10 13 CFR Cluj 9 10 14 Oțelul 9 9 15 FC Voluntari 9 8 16 Csikszereda 9 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport