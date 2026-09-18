Debut cu personalitate Sinyan, „turnul” cerut de Pancu! Cum au arătat primele 45 de minute în tricoul Rapidului

Sheriff Sinyan (30 de ani) a bifat primele minute în tricoul Rapidului. Fundașul central adus la cererea lui Daniel Pancu a fost trimis titular cu FC Argeș, i-a luat locul lui Pașcanu și a făcut cuplu în centrul defensivei cu căpitanul Kramer

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Jucătorul din Gambia a arătat una dintre principalele calități încă din minutul 12.

Luvambo scăpase periculos spre poartă, însă fundașul Rapidului a venit tare din spate și intervenit excelent și a oprit faza.

Datorită vitezei sale, Sinyan a rămas de cele mai multe ori ultimul om al apărării atunci când giuleștenii au construit, cu Kramer și Vulturar poziționați mai sus.

Sinyan a jucat la „sigur”

Cu mingea la picior, fundașul nu și-a asumat riscuri. A preferat aproape de fiecare dată pasa simplă, către cel mai apropiat coechipier.

Excepția a venit în minutul 24, când a trimis un lung de linie de aproximativ 40 de metri, direct la Dobre, lângă tușă. Pasa a fost precisă, însă extrema Rapidului a greșit preluarea.

La 1.88 metri Sinyan și-a făcut simțită prezența și în jocul aerian. A urcat de fiecare dată în careul advers la fazele fixe, fără să ajungă însă la vreo minge venită din corner.

În propriul careu a intervenit sigur în minutul 39, când a respins cu capul o centrare venită dintr-o lovitură liberă. A fost singurul duel aerian în care a fost implicat și l-a câștigat.

Ca o concluzie după o repriză la Rapid:

rapid pentru postul său

prudent în construcție

greu de depășit în duelurile aeriene.

nu iese în evidență prin artificii

nu își asumă riscuri

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