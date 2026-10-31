„Doamna Șucu greșește” Costi Mocanu, revoltat de mesajul soției patronului de la Rapid: „Să vedem dacă fiul joacă acolo unde nu este «tortul» familiei”
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„Doamna Șucu greșește” Costi Mocanu, revoltat de mesajul soției patronului de la Rapid: „Să vedem dacă fiul joacă acolo unde nu este «tortul» familiei”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 22:54
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 22:57
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Comentatorul de la Prima Sport consideră că intervenția soției lui Dan Șucu a fost nepotrivită.

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Mesajul soției lui Dan Șucu l-a revoltat pe Costi Mocanu: „Ieșire total nepotrivită”

În opinia sa, adevărații proprietari ai echipelor sunt suporterii, în timp ce patronii sunt doar administratori temporari ai unor cluburi construite în jurul unei comunități.

Costi Mocanu e de părere că intervenția soției patronului Dan Șucu reprezintă o greșeală.

„Doamna Șucu greșește transmițându-ne că «copilul ăsta joacă la echipa mea». Este foarte, foarte greșit. Echipa asta, și nu doar ea, iar asta ar fi bine să înțeleagă mai multă lume, inclusiv Gigi Becali, le aparține suporterilor. Unul sau altul este, în acte, patron vremelnic.

Dan Șucu nu s-ar fi dus niciodată, dar absolut niciodată, să investească la Rapid, dacă Rapidul n-ar fi avut atâția suporteri. La fel și Becali la Steaua. Astăzi are o echipă care a moștenit un bazin mare de suporteri de la Steaua, o echipă care se numește FCSB.

Ăștia (fanii) sunt adevărații deținători ai echipelor. Pentru că domnul Șucu nu s-a dus la Metaloglobus sau la Viitorul Brănești etc.

Este o ieșire total nepotrivită, pe care poate că, parțial, am putea-o înțelege, pentru că este vorba despre sufletul de mamă. Dar trebuie să-ți măsori cuvintele și să accepți că propriul copil a devenit matur. E o situație delicată pentru că ei și-o fac delicată. Replica doamnei Șucu înseamnă că sunt presiuni asupra antrenorului.

Ironii pe seama celor două „torturi”: „Care este pe raftul de sus, Genoa sau Rapid?”

Mocanu a lansat o replică ironică, sugerând că Andrei Șucu ar putea demonstra că merită să joace și în afara cluburilor controlate de familia sa.

Zicea Munteanu că îl vrea la Galați. Păi, să se ducă Andrei Șucu acolo, și să vedem dacă joacă acolo unde nu este «tortul familiei».

Am stat așa și am disecat în pauza publicitară, am tăiat felii din cele două torturi (n.r. - face referire la mesajul Dianei Șucu). Tortul 1 e Genoa și tortul 2 e Rapid, înțeleg. Că prea sunt două torturi acolo.

Și mă întreb, ne întrebam aici de ce nu s-ar gândi Andrei Șucu să guste și din tortul Genoa? Pentru că și el face parte din proprietatea familiei. Și aș mai avea o întrebare: care tort este pe raftul de sus, tortul Genoa sau Rapid?”.

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