„Meci perfect stricat de un jucător" MM Stoica l-a taxat pe Ngezana: „Era să și pierdem, intram în istorie!"
Superliga

„Meci perfect stricat de un jucător" MM Stoica l-a taxat pe Ngezana: „Era să și pierdem, intram în istorie!"

Gabriel Neagu
Publicat: 18.08.2025, ora 23:49
Actualizat: 19.08.2025, ora 09:49
  • Rapid - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al campioanei, l-a criticat pe fundașul Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile din finalul derby-ului.

FCSB a condus, 2-0, grație golurilor marcate de Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, însă Rapid a reușit să egaleze prin „dubla” lui Elvir Koljic, după două erori ale lui Ngezana.

Mihai Stoica, reproșuri pentru Ngezana: „Greșeală impardonabilă!”

Mihai Stoica a criticat dur deciziile luate de fundașul sud-african care au costat-o pe FCSB victoria.

„Un meci aproape perfect stricat de un jucător. Se întâmplă. Clar că îl culpabilizează toată lumea pentru că, mai ales la golul doi, este o greșeală impardonabilă. Poți să greșești neintenționat, dar el a făcut o greșeală intenționată. În loc să joace simplu, serios, ca un fundaș de echipă națională cum este, a încercat să se complice.

Nu mai spun că puteam să luăm gol și să pierdem și meciul. Intram în istorie! Ce să-i faci? N-am vorbit, nu intru în vestiar după meciuri din astea. Nu se reproșează la noi în vestiar. Foarte mulți jucători au făcut greșeli impardonabile, dar am trecut peste toate. În timpul meciului, e normal să ai o reacție. Crezi că eu n-am avut? ”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Siyabonga Ngezana, final de meci de coșmar

FCSB a ratat șansa de a marca golul de 3-0, în minutul 79, când Siyabonga Ngezana a trimis în bara transversală un balon centrat de Juri Cisotti.

Ratarea fundașului sud-african a anunțat un sfârșit de meci de coșmar. Același Siyabonga Ngezana a pierdut duelul fizic cu Elvir Koljic, în minutul 82, când bosniacul a trimis cu călcâiul și a reușit să reducă din diferență.

În prelungirile partidei, aflat la marginea propriului careu, Siyabonga Ngezana a pierdut balonul și Andrei Borza a expediat centrarea din care Rapid a reușit să marcheze golul egalizator.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2. Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

Mihai Stoica crede că FCSB merita victoria: „Am dominat copios”

Managerul celor de la FCSB crede că formația pregătită dee Elias Charalambous merita victoria în derby-ul cu Rapid, 2-2.

„Îmi pare foarte rău, pentru că a fost un meci, cel puțin din minutul 46, până am luat golul doi, cu excepția a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele. Am fost aproape perfecți. Am prins și Rapidul într-o situație delicată, au avut absențe. Deci nu cred că am prins cel mai bun Rapid. E păcat, dar încă e la început campionatul”, a continuat Mihai Stoica.

6-3
a fost raportul șuturilor, în favoarea celor de la FCSB

În urma remizei de pe Arena Națională, FCSB a rămas pe locul 12 al Superligii, cu 5 puncte acumulate în 6 partide.

  • Elevii lui Elias Charalambous vor întâlni, joi, de la ora 21:45, pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Mihai Stoica rapid fcsb siyabonga ngezana
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share