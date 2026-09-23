Rapid, amical de lux în Giulești Când va avea loc partida și când se pun în vânzare biletele +22 foto
Rapid - Genoa/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, amical de lux în Giulești Când va avea loc partida și când se pun în vânzare biletele

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 21:18
  • Rapid și Genoa, echipele conduse de Dan Șucu (63 de ani), vor profita de pauza internațională pentru a disputa un meci amical vineri, 2 octombrie, cu începere de la ora 19:00.
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Alb-vișiniii au anunțat că partida se va disputa pe stadionul din Giulești, deși suprafața de joc nu s-a prezentat în condiții optime la ultimele meciuri.

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Rapid - Genoa se joacă în Giulești

„GENOA VINE ÎN GIULEȘTI.

Unele povești nu se termină. Ele se continuă prin noile generații.

În 1938, Rapid și Genoa se întâlneau în sferturile Cupei Europei Centrale. Acum, 88 de ani mai târziu, cele două cluburi se întâlnesc din nou.

De data aceasta, într-un meci amical, dar cu aceeași emoție pe care o poate da fotbalul și cu o poveste care leagă două cluburi cu tradiție.

FC Rapid – Genoa CFC

Vineri, 2 octombrie

19:00

Stadionul Rapid - Giulești

Pentru cei care au crescut cu Rapidul. Pentru cei care îl duc mai departe. Și, mai ales, pentru cei care abia acum încep să-l descopere”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare.

De asemenea, giuleștenii au anunțat că biletele vor fi puse în vânzare joi, începând cu ora 14:00. De la ora 18:00, Alexandru Dobre îi va aștepta pe suporteri la casele de bilete din Giulești pentru o sesiune de fotografii și autografe.

FOTO. Cum a arătat gazonul la Rapid - FC Argeș 3-1, ultimul meci jucate de giuleșteni pe teren propriu

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (6).jpeg
Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (22 imagini)

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (1).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (3).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (4).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (5).jpeg
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Daniel Pancu: „Aș juca numai cu echipe de-astea

Tehnicianul giuleștenilor a explicat că își dorește astfel de teste pentru jucătorii săi.

„E foarte benefic. Aș juca numai cu echipe precum Slovan Liberec, care ne-a călărit într-un hal fără de hal în pregătire. Mi-aș fi dorit încă cinci meciuri cu Slovan Liberec.

Așa mi-aș dori și cu Genoa. Aș vrea să jucăm în fiecare zi, pentru jucătorii mei. Mai ales că avem mulți tineri”, a declarat Pancu la Prima Sport.

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 170 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cei mai bine cotați jucători se numără Hamed Junior Traorè și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro, dar și Johan Vasquez, evaluat la 14 milioane.

În lotul italienilor se mai regăsesc nume precum Robinho Junior, Stephan El Shaarawy, Djibril Sow sau Tommaso Baldanzi.

Prin comparație, lotul Rapidului este cotat la aproximativ 30 de milioane de euro.

  • În acest moment, Genoa este pe locul 19, penultimul din Serie A, cu un singur punct obținut în cinci etape, în timp ce Rapid este pe locul 2 în Superliga, cu 21 de puncte, două în spatele liderului Dinamo, după 10 etape.

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