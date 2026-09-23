Gata să revină la FCSB Pintilii nu i-ar spune NU lui Reghe: „El e cea mai bună variantă”

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre despărțirea de Levadiakos, după doar câteva luni petrecute în Grecia, dar și despre potențiala revenire la FCSB.

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Miercuri, Pintilii a anunțat că a plecat de la Levadiakos, acolo unde a făcut parte din staff-ul lui Elias Charalambous, fostul antrenor de la FCSB.

Mihai Pintilii: „Eu n-am vorbit cu nimeni de la FCSB”

Imediat după decizia acestuia, Gigi Becali a declarat că nu s-ar opune unei reveniri a lui Pintilii la FCSB, dacă Laurențiu Reghecampf va fi de acord.

„Nu vreau să vorbesc că dacă. Nu știi ce se întâmplă mâine. Dacă aș vrea m-aș duce la Real Madrid. Orice e posibil, nu cred că în viața asta poți să…

Eu n-am vorbit cu nimeni de la FCSB. Nici cu MM, nici cu Reghecampf, cu absolut nimeni”, a declarat Mihai Pintilii la Digi Sport.

Charalambous și Pintilii au lucrat împreună la FCSB din martie 2023 până în martie 2026.

În această perioadă, roș-albaștrii au disputat 170 de meciuri, bilanțul fiind de 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri.

Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf. Gigi Becali, patron FCSB

Mihai Pintilii, despre despărțirea de Levadiakos: „E o problemă pe care nu vreau să o discut”

Mihai Pintilii a evitat din nou să ofere detalii despre despărțirea de formația elenă.

„Probleme personale. Ca să încheiem și discuția, nu are legătură cu venirea lui Laurențiu Reghecampf (n.r. - la FCSB) absolut deloc.

Eu mă gândesc de vreo 3 săptămâni la decizia asta. Există încă o relație între noi (n.r. - cu Elias Charalambous). Chiar și azi am vorbit cu el, nu există nicio problemă între noi.

E o problemă personală care ține doar de mine și atât. Așa am considerat. E o problemă pe care nu vreau să o discut. Nu am avut niciun conflict. Echipa creștea totuși ca joc. Și cred că vor începe să vină și rezultatele.

Charalambous m-a înțeles pentru că i-am explicat care e problema. A înțeles. A zis că și el ar fi făcut același lucru dacă era în situația mea”, a mai spus tehnicianul.

Mihai Pintilii, despre venirea lui Reghecampf

Mihai Pintilii a comentat și revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

„Cred că e cea mai bună variantă. Pentru că, în primul rând, cunoaște spiritul acestei echipe. Îl cunoaște pe Gigi Becali, îl cunoaște pe MM.

Atunci lucrurile sunt mult mai simple. Știe ce înseamnă presiunea. Lucrurile cred că vor fi bune”, a mai completat Pintilii.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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