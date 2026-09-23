„Încearcă să mă «omoare»” Cristiano Ronaldo, răspuns pentru contestatari: „Nu au nicio șansă. Poate cu o pușcă”

Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al-Nassr și căpitanul naționalei Portugaliei, a oferit un răspuns pentru toți cei care l-au criticat în ultima perioadă.

Ronaldo a vorbit și despre noul selecționer Jorge Jesus (72 de ani), înainte de meciul cu Țara Galilor de joi.

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Portugalia se va duela cu Țara Galilor în Liga Națiunilor, fiind prima partidă a lusitanilor cu Jorge Jesus pe bancă.

Portughezul l-a înlocuit vara aceasta pe Roberto Martinez, cel care a condus naționala în ultimii trei ani.

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Ronaldo, răspuns după criticile primite: „Nu au nicio șansă”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Țara Galilor, Cristiano Ronaldo a fost întrebat despre criticile care îi sunt aduse în ultima perioadă și a oferit un răspuns inedit.

„Nu pot fi 100% sincer. Joc fotbal de atât de mulți ani și am fost primit bine aproape peste tot. Unele posturi de televiziune mă atacă și încearcă să mă «omoare», dar nu au nicio șansă. Poate doar cu o pușcă, dar și atunci aș evita glonțul.

Dar m-am obișnuit deja. Dar faptul că puțini oameni nu mă plac nu mă afectează”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.

979 de goluri a reușit Cristiano Ronaldo în cariera sa. Mai are nevoie de 21 de reușite pentru a atinge borna istorică de 1.000 de goluri

Întrebat ce ar alege între câștigarea acestei ediții a Ligii Națiunilor sau atingerea bornei de 1.000 de goluri, Ronaldo a precizat:

„Să câștig Liga Națiunilor sau să ajung la 1.000 de goluri? Pe amândouă. Trebuie să încercăm să câștigăm această ediție a Ligii Națiunilor. Este o nouă eră”.

Ronaldo, despre Jorge Jesus: „Sunt convins că va face o treabă excelentă”

Cristiano Ronaldo a vorbit și despre numirea noului selecționer Jorge Jesus, despre care a spus că este „alegerea perfectă” pentru națională.

„Vreau să-l felicit pe Roberto Martinez pentru munca excelentă pe care a făcut-o, fiind de altă naționalitate, lucru foarte dificil din cauza criticilor constante la care a fost supus.

Acum este o nouă eră, cu Jorge Jesus. Sunt convins că va face o treabă excelentă. El a fost alegerea perfectă. Îmi doresc ca lucrurile să meargă cât mai bine posibil.

Suntem cu toții încrezători. Cred că echipa este pregătită. Va fi o provocare lungă, iar antrenorul va rămâne mulți ani. Sunt convins că a fost cea mai bună alegere”, a completat Ronaldo.

Programul Portugaliei din Liga Națiunilor:

24 septembrie - Țara Galilor (a)

27 septembrie - Norvegia (d)

1 octombrie - Danemarca (d)

4 octombrie - Norvegia (a)

14 noiembrie - Danemarca (a)

17 noiembrie - Țara Galilor (d)

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