Are de ce să-i pară rău lui Becali  Cum s-a transformat Moruțan, fotbalistul ironizat de patronul de la FCSB » Decisiv la jumătate din golurile marcate de Rapid
Olimpiu Moruțan (foto: Sport Pictures)
Superliga

Are de ce să-i pară rău lui Becali Cum s-a transformat Moruțan, fotbalistul ironizat de patronul de la FCSB » Decisiv la jumătate din golurile marcate de Rapid

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 14:29
  • Gigi Becali a tratat cu ironie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după ce a renunțat la posibilitatea de a-l readuce la FCSB. 
  • La câteva luni distanță, mijlocașul a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai rivalei: două goluri și șapte pase decisive în primele 11 etape. Practic, a produs jumătate din reușitele giuleștenilor din acest sezon.
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La începutul anului revenirea lui Moruțan la FCSB a fost una dintre variantele discutate pentru întărirea echipei care se lupta atunci pentru play-off.

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Are de ce să-i pară rău lui Becali. Moruțan, decisiv în jumătate din golurile Rapidului

Becali nu a intrat însă într-o licitație pentru fostul său jucător, care a ajuns în cele din urmă în Giulești.

Patronul roș-albaștrilor a afișat atunci convingerea că nu pierduse mare lucru, iar declarațiile au fost într-o notă ironică, stilul deja caracteristic al lui Becali atunci când e vorba de rivale.

„Să vedem cum va arăta echipa noastră cu Dinamo, în orice caz mai bine decât cu Moruțan. Tu crezi că dacă îl voiam, nu îl luam? Să îmi pară mie rău de Moruțan?”, a declarat Becali.

„Cadoul” trimis la rivală

Dincolo de subevaluarea lui Moruțan, Becali a reproșat traseul transferului și vărului său, Giovanni. A prezentat relația cu impresarul drept motivul pentru care îi încredințase anterior jucătorul și a acuzat faptul că acesta l-a dus apoi tocmai la Rapid.

„Pe Moruțan eu l-am dat lui Giovanni. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni. Domne, că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu (n.r. Rapid)”.

Patronul de la FCSB a mers apoi să dea un verdict categoric în privința șanselor giuleștenilor la titlu:

„Niciodată n-o să ia titlul cu Rapid! Dumnezeu va face dreptate! Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, după-aia îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu”.

Jumătate din golurile Rapidului trec prin Moruțan

Primele luni în Giulești nu au fost convingătoare pentru Olimipiu Moruțan, care a avut nevoie de timp pentru a deveni decisiv în jocul Rapidului.

Totuși, sezonul trecut nu i-a oferit nici lui Becali prea multe motive de satisfacție, asta pentru că FCSB a ratat play-off-ul. Nici anul acesta nu e într-o postură prea bună.

Nu același lucru se poate spune despre Rapid și Moruțan. În actualul campionat mijlocașul are un cu totul alt randament. În 11 meciuri, a înscris de două ori și a oferit șapte pase decisive, fiind implicat direct în nouă dintre cele 18 goluri marcate de Rapid.

Practic, jumătate din producția ofensivă a giuleștenilor îi poartă semnătura.

Iar după 11 runde Rapid se află pe locul 2, cu 24 de puncte, o singură înfrângere, doar două puncte sub Dinamo și deja 9 peste FCSB care e abia pe locul 9.

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