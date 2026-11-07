„Mă simt analfabet funcțional” Vali Moraru, bulversat de discursul lui Pancu: „Se amestecă așa niște lucruri” + Costi Mocanu, categoric: „I-aș rezilia contractul”

Discursul lui Daniel Pancu de după Farul – Rapid 1-1 a stârnit nedumerire și reacții dure în studiourile TV.

Declarațiile antrenorului giuleștenilor, care a vorbit despre problemele de mentalitate ale echipei, despre trecut și despre presiunea pusă asupra jucătorilor, i-au intrigat pe moderatorul de la DigiSport, Vali Moraru, și pe comentatorul de la Prima Sport, Costi Mocanu.

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Moderatorul emisiunii Digi Sport Special a mărturisit că nu reușește să înțeleagă mesajul transmis de tehnicianul Rapidului, deși a urmărit cu atenție explicațiile acestuia.

„Sunt momente în care mă simt analfabet funcțional. Înțeleg toate cuvintele pe care le spune Daniel Pancu, dar nu mesajul. Ori am eu o limita, ori îmi lipsesc niște informații la care face el referire...

Tot aduce în discuție asta, că-s chestii din trecut. Apoi spune că nu sunt jucătorii vinovați, că ei sunt ultimii vinovați, că nu înțelege de ce se vorbește despre titlu, că obiectivul e de a intra în play-off. Se amestecă așa niște lucruri și mărturisesc că mă depășesc și nu reușesc să le înțeleg”.

Daniel Niculae, prezent în studio, a fost și el bulversat de declarațiile lui Pancu:

„Nici eu nu înțeleg anumite lucruri... Asta cu play-off-ul... cred că nimeni n-a vorbit despre o presiune că Rapid trebuie să câștige campionatul.

Rapid e o echipă bună a campionatului, care o să se bată la titlu până în ultima etapă. Sperăm. Dar nu cred că s-a pus presiune cum a fost în anii trecuți cu cupele europene”.

Costi Mocanu: „Dacă aș fi domnul Șucu, i-aș zice: «Hai să reziliem! Mulțumesc!»”

În studioul Prima Sport, la Fotbal Show, moderatorul Dan Udrea i-a întrebat pe invitați ce au înțeles din discursul lui Pancu.

Cea mai dură reacție a venit din partea lui Costi Mocanu. Jurnalistul a considerat că discursul lui Daniel Pancu nu este unul potrivit pentru postul de antrenor al Rapidului și a lansat inclusiv varianta despărțirii de tehnician:

„Eu, dacă aș fi domnul Șucu, i-aș zice: «Hai să reziliem! Mulțumesc!» Serios.

Păi, el asta a spus, că nu înțelege, că sunt lucruri care-l depășesc și că nu-i normal ca Rapidul să se gândească la titlu.

Păi, iartă-mă, dai 20 de milioane de euro ca să zici că vrei locul 6 sau 7?!

N-ai voie să spui asta, ca antrenor, sau să invoci așa un spirit care vine, cine știe?, de la Baratky, Bazil Marian, Dumitriu, Puiu Ionescu, Goanță? Hai, mă, ce e asta?”.

Ce a declarat Daniel Pancu, după 1-1 cu Farul

„E fără istoric ce s-a întâmplat. O repriză a noastră, una a lor. Acum nu știu cum au fost ocaziile mai mari. E un punct într-o deplasare foarte grea, la o echipă care marca mult pe teren propriu. Cred că e echitabil.

Noi am fost slabi în repriza a doua și nu e prima dată. Sunt lucruri care mă depășesc. Jucătorii sunt ultimii vinovați.

Nu poți să ai jocul sub control în atâtea situații în campionatul ăsta. Și acum două etape am intrat în avantaj la pauză și am luat patru goluri în a doua repriză. Și azi, dacă primeam al doilea gol, tot patru primeam până la urmă.

Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj. E un lucru constatat după un tur de campionat.

E clar că avem o mare problemă, cel puțin în deplasare, când suntem în avantaj. Începem să pierdem dueluri, ne pierdem din formele noastre de organizare și suferim cu toții. Sau poate văd eu altfel lucrurile. Poate sunt eu obișnuit să văd Rapidul să domine oriunde joacă.

E clar că, atunci când intrăm în repriza a doua în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, în niciun caz de anul acesta. Jucătorii pot să depășească momentul, dar nu la Rapid. Eu am venit cu obiectivul de play-off în contract.

Aduceți-vă aminte situația din vară, între timp lumea vorbește de Rapid campioană, de primele trei locuri. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

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