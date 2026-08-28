România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar
România, raport devastator FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago/Sport Pictures
Superliga

România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 15:12
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 16:12
  • Vom avea o singură echipă între cele 108 care vor participa pe tabloul principal, pe Craiova în Conference League
  • Fix în situația noastră sunt țări precum Andorra, Gibraltar, Albania, Letonia, Lituania, Kazahstan
  • 7 țări din afara Top 9 coeficienți au cel puțin o echipă în Champions League și 13 state, din aceeași categorie, sunt în Europa League
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cât de jos suntem cu adevărat după ce seara de joi ne-a adus și eliminarea din Europa League, dar și realitatea care spune că România nu va avea participantă în primele două competiții europene, care adună peste 70 de echipe?!

Dan Udrea Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion. Știți cine a eliminat-o pe Craiova?
Citește și
Dan Udrea Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion. Știți cine a eliminat-o pe Craiova?
Citește mai mult
Dan Udrea Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion. Știți cine a eliminat-o pe Craiova?

Universitatea Craiova va fi în Conference League, acolo unde s-a aflat și anul trecut. Va avea cel puțin 6 meciuri, cele garantate pe tabloul principal, între 15 octombrie și 17 decembrie. E aceasta o realizare pentru fotbalul românesc?

Raportat la ce țări se mai află în situația noastră, de a conta cu o singură formație, doar la nivel de Conference, răspunsul e că suntem egalii unor state care au un fotbal amator, nu profesionist.

Exemple: Gibraltar și Andorra. Aceste țări sunt și ele în Conference League, prin Lincoln și Inter D’Escaldes. Ba chiar, Lincoln se află într-o urnă superioară celei în care se regăsește trupa de pe Ion Oblemenco.

Țări care nu sunt în UCL și UEL, dar au o singură echipă în Conference:

  • România
  • Gibraltar
  • Andorra
  • Albania
  • Georgia
  • Lituania
  • Letonia
  • Kazahstan
  • Bosnia
  • Finlanda
  • Suedia
  • Serbia

Contraperformanța României din acest sezon e reflectată însă și mai bine de modul în care anumite țări medii și chiar au reușit să acceseze primele două competiții.

În Liga Campionilor, Norvegia merge cu două echipe, ambele venind din preliminarii: Bodo/Glimt și Viking. Sunt chiar și două țări, aflate în spatele nostru în clasamentul coeficienților, care vor fi în Ligă: Slovacia și Azerbaidjan.

Țări din afara TOP 9 coeficienți care vor avea măcar o echipă în UCL:

  • Norvegia 
  • Ucraina
  • Cehia
  • Grecia
  • Austria
  • Slovacia
  • Azerbaidjan

În Europa League, Români a fost în precedentele două ediții, acum nu va mai fi. În schimb, acolo se vor afla țări precum Armenia, Cipru, Israel, Bulgaria, în timp ce altele, aflate în jurul nostru au chiar câte două cluburi. Exemple: Grecia, Cehia, Austria, Polonia.

Țări din afara TOP 9 coeficienți care vor avea măcar o echipă în UEL:

  • Grecia
  • Ungaria
  • Cehia
  • Croația
  • Austria
  • Scoția
  • Polonia
  • Slovenia
  • Cipru
  • Israel
  • Norvegia
  • Bulgaria
  • Armenia

România a bifat încă un an fără Champions League, ultima participare fiind în 2013-2014, prin FCSB. Suntem singura țară, din primele 30, care în ultimul deceniu nu a fost deloc prezentă în Ligă.

Dacă noi vom fi cu o singură echipă, dar și aceea în Conference League, există 3 țări, nu dintre granzi, care se pot lăuda că participă în toate cele 3 competiții.

  • NORVEGIA: 2 echipe în UCL - 1 echipă în UEL - 1 echipă în Conference
  • CEHIA: 1 echipă în UCL - 2 echipe în UEL - 1 echipă în Conference
  • GRECIA: 1 echipă în UCL - 2 echipe în UEL - 1 echipă în Conference

O singură țară, din afara primelor 8 în topul coeficienților, a reușit să ducă pe tabloul principal toate formațiile cu care a luat startul: 4 din 4. E vorba despre Danemarca, însă toate cluburile ei vor fi în Conference: Copenhaga, Midtyjlland, Nordjaelland și campioana Aarhus.

Începând din 2021, inclusiv cu acest sezon luat în calcul, tabloul României în cupele europene arată extrem de slab. Doar două participări în Europa League, nici una în UCL, iar în doi ani n-am dus echipă în Conference.

ROMÂNIA ÎN EUROPA, ÎNCEPÂND DIN 2021

SEZON Champions League Europa League Conference League
2021-2022 - - CFR
2022-2023 - - CFR, FCSB
2023-2024 ---
2024-2025 - FCSB -
2025-2026 - FCSB U Craiova
2026-2027 - - U Craiova

În urmă cu un deceniu și jumătate, fotbalul românesc era la un cu totul alt nivel, infinit mai performant. Între 2006 și 2013, timp de 8 ani la rând, România a avut cel puțin o echipă în Champions League. În sezonul 2009-2010 am stabilit recordul de echipe calificate în grupe: nu mai puțin de 5!

ROMÂNIA ÎN EUROPA, ÎNTRE 2006 și 2014

SEZON Champions League Cupa UEFA (Europa League)
2005-2006 - FCSB, Rapid, Dinamo
2006-2007 FCSB Rapid, Dinamo
2007-2008 FCSB -
2008-2009 FCSB, CFR -
2009-2010 Urziceni FCSB, Dinamo, CFR, Timișoara
2010-2011 CFR FCSB
2011-2012 Oțelul FCSB, Rapid, Vaslui
2012-2013 CFR FCSB
2013-2014 FCSB Pandurii

Până în acest moment, în actualul sezon, clasamentul coeficienților, exclusiv pentru 2026-2027, aruncă România pe o poziție umilitoare: locul 40, în condițiile în care cu totul sunt 54 de state.

Coeficientul nostru e de doar 1.875, adus în proporție de 60% de Universitatea Craiova, în timp ce FCSB a contribuit cu 0%!!

La același nivel cu noi se află Irlanda, care nu mai are nici o echipă în competiție. Azerbaidjan și Norvegia au un punctaj mai mare de aproape 3 ori, în vreme ce Letonia are coeficient dublu.

Citește și

Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Conference League
15:13
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Citește mai mult
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
FIFA s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu pedepsele argentinienilor care s-au bătut după finala CM 2026
Campionatul Mondial
14:00
FIFA s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu pedepsele argentinienilor care s-au bătut după finala CM 2026
Citește mai mult
FIFA s-a răzgândit! Ce se întâmplă cu pedepsele argentinienilor care s-au bătut după finala CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
CFR Cluj Cupele Europene Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share