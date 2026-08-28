România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar

Vom avea o singură echipă între cele 108 care vor participa pe tabloul principal, pe Craiova în Conference League

Fix în situația noastră sunt țări precum Andorra, Gibraltar, Albania, Letonia, Lituania, Kazahstan

7 țări din afara Top 9 coeficienți au cel puțin o echipă în Champions League și 13 state, din aceeași categorie, sunt în Europa League

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cât de jos suntem cu adevărat după ce seara de joi ne-a adus și eliminarea din Europa League, dar și realitatea care spune că România nu va avea participantă în primele două competiții europene, care adună peste 70 de echipe?!

Universitatea Craiova va fi în Conference League, acolo unde s-a aflat și anul trecut. Va avea cel puțin 6 meciuri, cele garantate pe tabloul principal, între 15 octombrie și 17 decembrie. E aceasta o realizare pentru fotbalul românesc?

Raportat la ce țări se mai află în situația noastră, de a conta cu o singură formație, doar la nivel de Conference, răspunsul e că suntem egalii unor state care au un fotbal amator, nu profesionist.

Exemple: Gibraltar și Andorra. Aceste țări sunt și ele în Conference League, prin Lincoln și Inter D’Escaldes. Ba chiar, Lincoln se află într-o urnă superioară celei în care se regăsește trupa de pe Ion Oblemenco.

Țări care nu sunt în UCL și UEL, dar au o singură echipă în Conference:

România

Gibraltar

Andorra

Albania

Georgia

Lituania

Letonia

Kazahstan

Bosnia

Finlanda

Suedia

Serbia

Contraperformanța României din acest sezon e reflectată însă și mai bine de modul în care anumite țări medii și chiar au reușit să acceseze primele două competiții.

În Liga Campionilor, Norvegia merge cu două echipe, ambele venind din preliminarii: Bodo/Glimt și Viking. Sunt chiar și două țări, aflate în spatele nostru în clasamentul coeficienților, care vor fi în Ligă: Slovacia și Azerbaidjan.

Țări din afara TOP 9 coeficienți care vor avea măcar o echipă în UCL:

Norvegia

Ucraina

Cehia

Grecia

Austria

Slovacia

Azerbaidjan

În Europa League, Români a fost în precedentele două ediții, acum nu va mai fi. În schimb, acolo se vor afla țări precum Armenia, Cipru, Israel, Bulgaria, în timp ce altele, aflate în jurul nostru au chiar câte două cluburi. Exemple: Grecia, Cehia, Austria, Polonia.

Țări din afara TOP 9 coeficienți care vor avea măcar o echipă în UEL:

Grecia

Ungaria

Cehia

Croația

Austria

Scoția

Polonia

Slovenia

Cipru

Israel

Norvegia

Bulgaria

Armenia

România a bifat încă un an fără Champions League, ultima participare fiind în 2013-2014, prin FCSB. Suntem singura țară, din primele 30, care în ultimul deceniu nu a fost deloc prezentă în Ligă.

Dacă noi vom fi cu o singură echipă, dar și aceea în Conference League, există 3 țări, nu dintre granzi, care se pot lăuda că participă în toate cele 3 competiții.

NORVEGIA: 2 echipe în UCL - 1 echipă în UEL - 1 echipă în Conference

2 echipe în UCL - 1 echipă în UEL - 1 echipă în Conference CEHIA: 1 echipă în UCL - 2 echipe în UEL - 1 echipă în Conference

1 echipă în UCL - 2 echipe în UEL - 1 echipă în Conference GRECIA: 1 echipă în UCL - 2 echipe în UEL - 1 echipă în Conference

O singură țară, din afara primelor 8 în topul coeficienților, a reușit să ducă pe tabloul principal toate formațiile cu care a luat startul: 4 din 4. E vorba despre Danemarca, însă toate cluburile ei vor fi în Conference: Copenhaga, Midtyjlland, Nordjaelland și campioana Aarhus.

Începând din 2021, inclusiv cu acest sezon luat în calcul, tabloul României în cupele europene arată extrem de slab. Doar două participări în Europa League, nici una în UCL, iar în doi ani n-am dus echipă în Conference.

ROMÂNIA ÎN EUROPA, ÎNCEPÂND DIN 2021

SEZON Champions League Europa League Conference League 2021-2022 - - CFR 2022-2023 - - CFR, FCSB 2023-2024 - - - 2024-2025 - FCSB - 2025-2026 - FCSB U Craiova 2026-2027 - - U Craiova

În urmă cu un deceniu și jumătate, fotbalul românesc era la un cu totul alt nivel, infinit mai performant. Între 2006 și 2013, timp de 8 ani la rând, România a avut cel puțin o echipă în Champions League. În sezonul 2009-2010 am stabilit recordul de echipe calificate în grupe: nu mai puțin de 5!

ROMÂNIA ÎN EUROPA, ÎNTRE 2006 și 2014

SEZON Champions League Cupa UEFA (Europa League) 2005-2006 - FCSB, Rapid, Dinamo 2006-2007 FCSB Rapid, Dinamo 2007-2008 FCSB - 2008-2009 FCSB, CFR - 2009-2010 Urziceni FCSB, Dinamo, CFR, Timișoara 2010-2011 CFR FCSB 2011-2012 Oțelul FCSB, Rapid, Vaslui 2012-2013 CFR FCSB 2013-2014 FCSB Pandurii

Până în acest moment, în actualul sezon, clasamentul coeficienților, exclusiv pentru 2026-2027, aruncă România pe o poziție umilitoare: locul 40, în condițiile în care cu totul sunt 54 de state.

Coeficientul nostru e de doar 1.875, adus în proporție de 60% de Universitatea Craiova, în timp ce FCSB a contribuit cu 0%!!

La același nivel cu noi se află Irlanda, care nu mai are nici o echipă în competiție. Azerbaidjan și Norvegia au un punctaj mai mare de aproape 3 ori, în vreme ce Letonia are coeficient dublu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport