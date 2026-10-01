Liga Națiunilor Portugalia, spectacol cu Danemarca. Olanda și Austria au terminat neînvinse, deși erau conduse cu 0-2

- Portugalia a învins spectaculos Danemarca, scor 4-2, în timp ce Germania a trecut de Serbia, scor 2-0.
- Austria a revenit spectaculos de la 0-2 contra Irlandei și a obținut o remiză, scor final 2-2. Același scenariu s-a petrecut și în Grecia - Olanda.
Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a câștigat duelul cu Danemarca, după un meci cu 6 goluri. Lusitanii și-au consolidat astfel primul loc în grupă.
Grecia a remizat cu Olanda, scor 2-2, deși a condus cu 2-0. Cu toate acestea, elenii se mențin pe primul loc în grupa 2 din Liga A.
Germania a obținut primul succes din era Jurgen Klopp, după 2-0 cu Serbia. Anterior, nemții pierduseră cu Grecia, 0-1, și au remizat cu Olanda, 1-1.
Grecia - Olanda 2-2
- Au marcat: Ioannidis (23), Masouras (45+2)/Van Dijk (59), Reijnders (89)
- Stadion: Toumba Stadium
- Arbitru: Marco Guida, Asistenți: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, VAR: Daniele Chiffi, AVAR: Valerio Marini
Germania - Serbia 2-0
- Au marcat: Bischof (39), Wirtz (61)
- Stadion: Allianz Arena
- Arbitru: Espen Eskås, Asistenți: Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland, VAR: Tiago Martins, AVAR: Kristoffer Hagenes
Clasamentul în Liga A, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Grecia
|3
|7
|2. Olanda
|3
|5
|3. Germania
|3
|4
|4. Serbia
|3
|0
Țara Galilor - Norvegia 2-1
- Au marcat: James (38), Williams (48)/Bobb (11)
- Stadion: Cardiff City Stadium
- Arbitru: Alejandro Hernández, Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo, VAR: Dennis Higler, AVAR: Richard Martens
Danemarca - Portugalia 2-4
- Au marcat: Damsgaard (23), Hojlund (53)/Cancelo (13), Ramos (25), Vitinha (67), Joao Felix (87)
- Stadion: Parken
- Arbitru: Mykola Balakin, Asistenți: Oleksandr Berkut, Viktor Matyash, VAR: Stuart Attwell, AVAR: Viktor Kopiievskyi
Clasamentul în Liga A, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Portugalia
|3
|9
|2. Danemarca
|3
|3
|3. Norvegia
|3
|3
|4. Țara Galilor
|3
|3
Israel - Kosovo 0-0
- Stadion: Nagyerdei Stadion
- Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Radu Ghinguleac, Cosmin Bojan, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Ovidiu Haţegan
Irlanda - Austria 2-2
- Au marcat: Parott (12, 45-pen.)/Prass (72), Gregoritsch (77)
- Stadion: Aviva Stadium
- Arbitru: Allard Lindhout, Asistenți: Johan Balder, Murat Kücükerbir, VAR: Jeroen Manschot, AVAR: Stan Teuben
Clasamentul în Liga B, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Austria
|3
|7
|2. Kosovo
|3
|4
|3. Irlanda
|3
|4
|4. Israel
|3
|1
Malta - Gibraltar 1-1
- Au marcat: Mbong (53)/Scanlon (61)
- Stadion: National Stadium
- Arbitru: Antoni Bandić, Asistenți: Damir Lazić, Amer Macić, VAR: Luka Bilbija, AVAR: Nihad Ljajic
Clasamentul în Liga D, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Malta
|2
|4
|2. Gibraltar
|2
|2
|3. Andorra
|2
|1
Azerbaidjan - Liechtenstein 0-0
- Stadion: Tofiq Bahramov Republican Stadium
- Arbitru: Christian-Petru Ciochirca, Asistenți: Maximilian Weiss, Michael Obritzberger, VAR: Manuel Schuettengruber, AVAR: Alexander Harkam
Clasamentul în Liga D, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Lituania
|2
|4
|2. Azerbaidjan
|2
|2
|3. Liechtenstein
|2
|1