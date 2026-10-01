Liga Națiunilor Portugalia, spectacol cu Danemarca. Olanda și Austria au terminat neînvinse, deși erau conduse cu 0-2

Portugalia a învins spectaculos Danemarca, scor 4-2, în timp ce Germania a trecut de Serbia, scor 2-0.

Austria a revenit spectaculos de la 0-2 contra Irlandei și a obținut o remiză, scor final 2-2. Același scenariu s-a petrecut și în Grecia - Olanda.

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Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia a câștigat duelul cu Danemarca, după un meci cu 6 goluri. Lusitanii și-au consolidat astfel primul loc în grupă.

Grecia a remizat cu Olanda, scor 2-2, deși a condus cu 2-0. Cu toate acestea, elenii se mențin pe primul loc în grupa 2 din Liga A.

Germania a obținut primul succes din era Jurgen Klopp, după 2-0 cu Serbia. Anterior, nemții pierduseră cu Grecia, 0-1, și au remizat cu Olanda, 1-1.

Grecia - Olanda 2-2

Au marcat: Ioannidis (23), Masouras (45+2)/Van Dijk (59), Reijnders (89)

Stadion : Toumba Stadium

: Toumba Stadium Arbitru: Marco Guida, Asistenți: Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti, VAR: Daniele Chiffi, AVAR: Valerio Marini

Germania - Serbia 2-0

Au marcat: Bischof (39), Wirtz (61)

Stadion : Allianz Arena

: Allianz Arena Arbitru: Espen Eskås, Asistenți: Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland, VAR: Tiago Martins, AVAR: Kristoffer Hagenes

Clasamentul în Liga A, grupa 2

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Grecia 3 7 2. Olanda 3 5 3. Germania 3 4 4. Serbia 3 0

Țara Galilor - Norvegia 2-1

Au marcat: James (38), Williams (48)/Bobb (11)

Stadion : Cardiff City Stadium

: Cardiff City Stadium Arbitru: Alejandro Hernández, Asistenți: José Naranjo, Diego Sánchez Rojo, VAR: Dennis Higler, AVAR: Richard Martens

Danemarca - Portugalia 2-4

Au marcat: Damsgaard (23), Hojlund (53)/Cancelo (13), Ramos (25), Vitinha (67), Joao Felix (87)

Stadion : Parken

: Parken Arbitru: Mykola Balakin, Asistenți: Oleksandr Berkut, Viktor Matyash, VAR: Stuart Attwell, AVAR: Viktor Kopiievskyi

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Portugalia 3 9 2. Danemarca 3 3 3. Norvegia 3 3 4. Țara Galilor 3 3

Israel - Kosovo 0-0

Stadion : Nagyerdei Stadion

: Nagyerdei Stadion Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Radu Ghinguleac, Cosmin Bojan, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Ovidiu Haţegan

Irlanda - Austria 2-2

Au marcat: Parott (12, 45-pen.)/Prass (72), Gregoritsch (77)

Stadion : Aviva Stadium

: Aviva Stadium Arbitru: Allard Lindhout, Asistenți: Johan Balder, Murat Kücükerbir, VAR: Jeroen Manschot, AVAR: Stan Teuben

Clasamentul în Liga B, grupa 3

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Austria 3 7 2. Kosovo 3 4 3. Irlanda 3 4 4. Israel 3 1

Malta - Gibraltar 1-1

Au marcat: Mbong (53)/Scanlon (61)

Stadion : National Stadium

: National Stadium Arbitru: Antoni Bandić, Asistenți: Damir Lazić, Amer Macić, VAR: Luka Bilbija, AVAR: Nihad Ljajic

Clasamentul în Liga D, grupa 1

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Malta 2 4 2. Gibraltar 2 2 3. Andorra 2 1

Azerbaidjan - Liechtenstein 0-0

Stadion : Tofiq Bahramov Republican Stadium

: Tofiq Bahramov Republican Stadium Arbitru: Christian-Petru Ciochirca, Asistenți: Maximilian Weiss, Michael Obritzberger, VAR: Manuel Schuettengruber, AVAR: Alexander Harkam

Clasamentul în Liga D, grupa 2

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Lituania 2 4 2. Azerbaidjan 2 2 3. Liechtenstein 2 1

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