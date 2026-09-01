Al-Sadd , formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a calificat în finala Qatar Cup , după ce a învins Al-Gharafa , scor 2-1.

, formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), s-a calificat în finala , după ce a învins , scor 2-1. După calificarea în ultimul act, clubul din Doha a publicat pe rețelele de socializare discursul ținut de tehnicianul român în vestiar.

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În semn de apreciere pentru efortul depus de jucătorii săi, Răzvan Lucescu a decis să-i recompenseze pe aceștia cu o zi liberă, deși aceasta nu era prevăzută în program.

VIDEO. Discursul lui Răzvan Lucescu, după ce Al Sadd s-a calificat în finala Cupei Qatarului

Sâmbătă, 5 august, Al-Sadd se va duela din nou cu Al-Gharafa, de această dată în campionat. Iar Lucescu le-a transmis un avertisment elevilor săi.

„În program nu era prevăzută o zi liberă mâine (n.r. - miercuri), dar pentru că meciul a fost greu și ați luptat din greu, ați dat tot ce ați putut și v-ați dedicat complet, vreau să aveți mintea odihnită.

Mâine veți avea o zi liberă, iar joi vom avea antrenament, bine? Dar vreau ca joi, când veniți, să veniți pregătiți pentru un război, pentru că sâmbătă va fi un război cu ei. Ei nu acceptă ușor înfrângerea, știți foarte bine asta.

Așadar, asta îmi doresc: să vă reîmprospătați mintea, să vă bucurați, meritați. A fost un război, o luptă uriașă, ați alergat mult și meritați această zi. Vă mulțumesc”, a spus Răzvan Lucescu.

În marea finală, Al Sadd o va întâlni pe Al-Rayyan, care a trecut la penalty-uri de Shamal, scor 3-3 și 5-4 la loviturile de departajare.

500,000 de euro valorează premiile totale puse la bătaie în Qatar Cup

De-a lungul carierei sale de antrenor, Răzvan Lucescu a fost prezent în 10 finale de cupă alături de echipele pe care le-a pregătit. A câștigat 5 dintre ele:

2 Cupe Ale României cu Rapid (2005–2006 și 2006–2007)

1 Cupă a Qatarului cu El Jaish (2012–2013)

2 Cupe ale Greciei cu PAOK (2017–2018 și 2018–2019)

Ultima finală de cupă a tehnicianului român a avut loc chiar sezonul trecut, când era încă pe banca lui PAOK. Echipa sa era învinsă de OFI Creta, scor 2-3.

Al-Sadd , parcurs perfect în campionat

Al Sadd este lider în campionatul Qatarului, cu șase puncte după primele două etape.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a trecut de Al Ahli Doha, scor 3-1, și a învins cu 6-2 pe Qatar SC.

Rezumat VIDEO. Al-Sadd - Al-Gharafa 2-1

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