PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut finala Cupei Greciei, împotriva lui OFI Creta, 2-3

La finala de pe arena Panthessalikos din Volos a fost prezent și Matei Lucescu, fiul lui Răzvan.

PAOK a deschis scorul în minutul 15, prin Michailidis, dar la pauză s-a intrat la egalitate după reușita lui Fountas.

Argentinianul Thiago Nuss a înscris după pauză pentru OFI, care a ținut de rezultat până în prelungiri.

Thiago Nuss a fugit în tribună după gol, pentru a sărbători cu mama lui. FOTO x.com/gazzetta_gr

Acolo, Jeremejeff a marcat și a dus partida în extra-time.

În a doua repriză a prelungirilor, Chatsidis a făcut penalty, iar Leya Iseka a transformat, marcând ceea ce avea să fie golul decisiv pentru trofeu!

OFI câștigă astfel Cupa Greciei pentru prima dată din 1987 și pentru a doua oară în istoria sa. Echipa din Creta s-a calificat în play-off-ul Europa League.

Răzvan Lucescu după meci: „Golul 3 a fost un cadou făcut de noi adversarilor”

„Am pierdut încrederea, controlul meciului după ce am primit gol, am luat golul 2 fără ca OFI să domine. Am revenit la 2-2, dar golul 3 a fost un cadou făcut de noi adversarilor.

Nimic nu a funcționat, n-am multe explicații, multe de zis. E păcat, o perioadă foarte, foarte proastă pentru noi, o perioadă neagră. Am pierdut și în campionat, acum finala...”, a spus Lucescu pentru televiziunea greacă Cosmote TV.

PAOK - OFI Creta 2-3

Au marcat: Michailidis (15), Jeremejeff (90+8) / Fountas (28), Nuss (51), Leya Iseka (107 pen.)

Echipele de start:

PAOK: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Ozdoev, Zivkovic - Taison, Mythou, Meite - Konstantelias

Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Ozdoev, Zivkovic - Taison, Mythou, Meite - Konstantelias Rezerve : Monastirlis, Pavlenka, Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris

: Monastirlis, Pavlenka, Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris Antrenor : Răzvan Lucescu

: Răzvan Lucescu OFI Creta: Christogeorgos - Kostoulas, Poungoras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss

Christogeorgos - Kostoulas, Poungoras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss Rezerve : Katsikas, Lilo, Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Marinakis, Neira, Theodosoulakis

: Katsikas, Lilo, Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Marinakis, Neira, Theodosoulakis Antrenor : Christos Kontis

: Christos Kontis Stadion : Panthessaliko (Volos, capacitate 22.189)

: Panthessaliko (Volos, capacitate 22.189) Arbitru: Angelos Evangelou

Meciul a fost întrerupt 5 minute după ce asistentul Andreas Fotopoulos a avut crampe musculare și a căzut pe gazon, în minutul 62. El a primit îngrijiri și a făcut câteva mișcări de stretching, după care a putut relua partida

Cu aproximativ o oră și 20 de minute înainte de finala Cupei, fanii lui PAOK s-au ciocnit cu forțele de ordine:

Imagini de la stadionul din Volos cu o oră și jumătate înainte de meci:

Fanii lui PAOK și ai lui OFI Creta s-au întâlnit în centrul orașului, dar nu au existat incidente, interacțiunile fiind foarte pașnice:

Suporterii chiar au cântat și au scandat împreună:

Știrea inițială

Răzvan Lucescu înainte de ultimul act: „Un uragan a trecut peste noi”

„E o finală specială, dar pentru mine fiecare meci e special. Sunt făcut să câștig și, dacă nu reușesc, sunt mort.

Un uragan a trecut peste noi, prin sufletele noastre. Tot ce s-a întâmplat în acest sezon a fost ca și cum am fi egalat toți cei 100 de ani ai istoriei lui PAOK.

Am avut un program dificil în Cupă, meciuri mari în Europa, derbyurile. Accidentări, situații nebunești și momente frumoase.

Povestea cu suporterii înainte de Lyon, apoi tatăl meu, fratele domnului Savvidis”, a spus Lucescu.

„Lucescu e născut pentru meciurile mari”, titrează gazzetta.gr înainte de meci, enumerând apoi partidele importante ale antrenorului român:

Finalele câștigătoare ale lui Lucescu

Cupa României 17/5/06 Rapid - FC Național 1-0

Cupa României 26/5/07 Poli Timisoara - Rapid 0-2

Cupa Qatarului Al Arabi - Al Jaish 0-2

Cupa Greciei 05.12.18 AEK - PAOK 0-2

Cupa Greciei 5.11.19 PAOK - AEK 1-0

Liga Campionilor AFC 24/11/19 Urawa - Al Hilal 0-2

Cupa Regelui 28.11.20 Al Hilal - Al-Nasr Riyadh 2-1

Finalele pierdute

Supercupa României 22/7/06 Steaua - Rapid 1-0

Cupa României 3/5/12 Rapid - Dinamo 0-1

Cupa Greciei 23/5/15 Olympiacos - Xanthi 3-1

Supercupa Arabia Saudită 30/1/21 Al Nasr Riyadh - Al Hilal 3-0

Cupa Greciei 21/5/22 Panathinaikos - PAOK 1-0

Cupa Greciei 24/5/23 AEK - PAOK 2-0

