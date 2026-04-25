Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci
Răzvan Lucescu
Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 20:46
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 23:45
  • PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a pierdut finala Cupei Greciei, împotriva lui OFI Creta, 2-3

La finala de pe arena Panthessalikos din Volos a fost prezent și Matei Lucescu, fiul lui Răzvan.

Semnal de alarmă Mirel Rădoi, după dezastrul din primul meci la Gaziantep: „Trebuie să facem asta cât mai repede”
Semnal de alarmă Mirel Rădoi, după dezastrul din primul meci la Gaziantep: „Trebuie să facem asta cât mai repede”

PAOK a deschis scorul în minutul 15, prin Michailidis, dar la pauză s-a intrat la egalitate după reușita lui Fountas.

Argentinianul Thiago Nuss a înscris după pauză pentru OFI, care a ținut de rezultat până în prelungiri.

Thiago Nuss a fugit în tribună după gol, pentru a sărbători cu mama lui. FOTO x.com/gazzetta_gr Thiago Nuss a fugit în tribună după gol, pentru a sărbători cu mama lui. FOTO x.com/gazzetta_gr
Thiago Nuss a fugit în tribună după gol, pentru a sărbători cu mama lui. FOTO x.com/gazzetta_gr

Acolo, Jeremejeff a marcat și a dus partida în extra-time.

În a doua repriză a prelungirilor, Chatsidis a făcut penalty, iar Leya Iseka a transformat, marcând ceea ce avea să fie golul decisiv pentru trofeu!

OFI câștigă astfel Cupa Greciei pentru prima dată din 1987 și pentru a doua oară în istoria sa. Echipa din Creta s-a calificat în play-off-ul Europa League.

Răzvan Lucescu după meci: „Golul 3 a fost un cadou făcut de noi adversarilor”

„Am pierdut încrederea, controlul meciului după ce am primit gol, am luat golul 2 fără ca OFI să domine. Am revenit la 2-2, dar golul 3 a fost un cadou făcut de noi adversarilor.

Nimic nu a funcționat, n-am multe explicații, multe de zis. E păcat, o perioadă foarte, foarte proastă pentru noi, o perioadă neagră. Am pierdut și în campionat, acum finala...”, a spus Lucescu pentru televiziunea greacă Cosmote TV.

Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci

PAOK - OFI Creta 2-3

  • Au marcat: Michailidis (15), Jeremejeff (90+8) / Fountas (28), Nuss (51), Leya Iseka (107 pen.)

Echipele de start:

  • PAOK: Tsiftsis - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Ozdoev, Zivkovic - Taison, Mythou, Meite - Konstantelias
  • Rezerve: Monastirlis, Pavlenka, Bianco, Camara, Chatsidis, Ivanusec, Jeremejeff, Pelkas, Sanchez, Taylor, Vogliacco, Zafeiris
  • Antrenor: Răzvan Lucescu
  • OFI Creta: Christogeorgos - Kostoulas, Poungoras, Krizmanic - Shengelia, Karachalios, Androutsos, Athanasiou - Fountas, Salcedo, Nuss
  • Rezerve: Katsikas, Lilo, Apostolakis, Bainovic, Chatzitheodoridis, Kanellopoulos, Kenourgiakis, Lampropoulos, Leya Iseka, Marinakis, Neira, Theodosoulakis
  • Antrenor: Christos Kontis
  • Stadion: Panthessaliko (Volos, capacitate 22.189)
  • Arbitru: Angelos Evangelou

Meciul a fost întrerupt 5 minute după ce asistentul Andreas Fotopoulos a avut crampe musculare și a căzut pe gazon, în minutul 62. El a primit îngrijiri și a făcut câteva mișcări de stretching, după care a putut relua partida

Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci Lucescu a pierdut finala Cupei PAOK a ratat trofeul, în anul centenarului: golul victoriei lui OFI a venit în prelungiri! Reacția lui Răzvan imediat după meci

Cu aproximativ o oră și 20 de minute înainte de finala Cupei, fanii lui PAOK s-au ciocnit cu forțele de ordine:

Imagini de la stadionul din Volos cu o oră și jumătate înainte de meci:

Fanii lui PAOK și ai lui OFI Creta s-au întâlnit în centrul orașului, dar nu au existat incidente, interacțiunile fiind foarte pașnice:

Suporterii chiar au cântat și au scandat împreună:

Răzvan Lucescu înainte de ultimul act: „Un uragan a trecut peste noi”

„E o finală specială, dar pentru mine fiecare meci e special. Sunt făcut să câștig și, dacă nu reușesc, sunt mort.

Un uragan a trecut peste noi, prin sufletele noastre. Tot ce s-a întâmplat în acest sezon a fost ca și cum am fi egalat toți cei 100 de ani ai istoriei lui PAOK.

Am avut un program dificil în Cupă, meciuri mari în Europa, derbyurile. Accidentări, situații nebunești și momente frumoase.

Povestea cu suporterii înainte de Lyon, apoi tatăl meu, fratele domnului Savvidis”, a spus Lucescu.

„Lucescu e născut pentru meciurile mari”, titrează gazzetta.gr înainte de meci, enumerând apoi partidele importante ale antrenorului român:

Finalele câștigătoare ale lui Lucescu

  • Cupa României 17/5/06 Rapid - FC Național 1-0
  • Cupa României 26/5/07 Poli Timisoara - Rapid 0-2
  • Cupa Qatarului Al Arabi - Al Jaish 0-2
  • Cupa Greciei 05.12.18 AEK - PAOK 0-2
  • Cupa Greciei 5.11.19 PAOK - AEK 1-0
  • Liga Campionilor AFC 24/11/19 Urawa - Al Hilal 0-2
  • Cupa Regelui 28.11.20 Al Hilal - Al-Nasr Riyadh 2-1

Finalele pierdute

  • Supercupa României 22/7/06 Steaua - Rapid 1-0
  • Cupa României 3/5/12 Rapid - Dinamo 0-1
  • Cupa Greciei 23/5/15 Olympiacos - Xanthi 3-1
  • Supercupa Arabia Saudită 30/1/21 Al Nasr Riyadh - Al Hilal 3-0
  • Cupa Greciei 21/5/22 Panathinaikos - PAOK 1-0
  • Cupa Greciei 24/5/23 AEK - PAOK 2-0

Întâlnire surpriză FOTO. Unde a fost surprins Charalambous după ce a refuzat să revină la FCSB
Întâlnire surpriză FOTO. Unde a fost surprins Charalambous după ce a refuzat să revină la FCSB
CFR Cluj, anunț de ultimă oră Varga, mesaj pentru fani despre datoriile la ANAF care pot băga clubul în insolvență: „Am promis” + ce se întâmplă cu Pancu
CFR Cluj, anunț de ultimă oră  Varga, mesaj pentru fani despre datoriile la ANAF care pot băga clubul în insolvență: „Am promis” + ce se întâmplă cu Pancu

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
 „O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
