„Terenul e bucuria mea” Răzvan Lucescu, înaintea primului meci al sezonului: „Am trecut prin multe cu PAOK”

Răzvan Lucescu, 56 de ani, își schimbă atitudinea, după ce i s-a reproșat că a fost prea negativ anul trecut la Salonic.

Ce așteaptă antrenorul de la jucători și cum va aborda el noua stagiune cu PAOK.

După un sezon dificil, cel mai greu și slab al lui PAOK cu el antrenor, Răzvan Lucescu începe noua stagiune joi seară.

Primul adversar, Wolfsberger (Austria), acasă, în manșa 1 a turului 3 preliminar de Europa League.

Lucescu, la PAOK: „Singura mea preocupare e ce se întâmplă pe teren”

A avut o vară și mai complicată, intrând în conflict cu proprietarul Ivan Savvidis, aproape de ruptură la Salonic.

Tehnicianul în vârstă de 56 de ani și-a schimbat atitudinea, după ce i s-a reproșat că a fost prea negativ în vestiar.

Lucescu a cucerit 4 trofee cu PAOK: două titluri (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019) Foto: Imago

Nu mai vrea să se consume, să sufere. Așteaptă și zile liniștite pe „Toumba”, nu tensiune absolută, așa cum a fost în 2024-2025.

„Am trecut prin multe și vreau să mă bucur de noul sezon. Singura mea preocupare este tot ce se întâmplă pe teren. Terenul e bucuria mea”, a afirmat Lucescu, potrivit Gazzetta.gr.

Lucescu, despre transferurile lui PAOK. Nu are un rol esențial în mercato

Sugerează că nu mai e interesat nici de cine face transferurile și ce jucători i se aduc.

„Dacă insistați asupra transferurilor, conducerea știe ce avem nevoie și ne îndreptăm în acea direcție”, le-a spus Răzvan jurnaliștilor greci.

La PAOK, antrenorul nu are un rol esențial în mercato. Și nu se ocupă doar directorul sportiv Christos Karypidis, ci și cei doi fii ai patronului Savidis, George și Nikos.

Lucescu: „Depășim momentele dificile cu puterea noastră mentală”

Ce le cere Lucescu jucătorilor: „Să fim uniți. Vom înfrunta adversari puternici. Dacă luptăm împreună, putem reacționa indiferent ce se petrece în timpul meciurilor”.

Încrederea și entuziasmul sunt importante, dar e nevoie și de sacrificii Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Antrenorul, întors la Salonic în 2021, după un prim mandat excelent (2017-2019), crede în actualul lot:

„Venim după o pregătire excelentă, atmosfera e foarte bună, la fel conexiunile create între jucători. Ar trebui să depășim momentele dificile cu puterea noastră mentală”.

