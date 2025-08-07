„Aberdeen are fani grozavi” Scoțianul lui Dinamo, despre posibilul adversar al lui FCSB din play-off-ul Europa League: „Un loc nebun”

Daniel Armstrong (27 de ani) a vorbit despre posibilul duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

În cazul în care FCSB va trece de Drita și va ajunge în play-off-ul competiției, campioana o va înfrunta pe Aberdeen, iar manșa tur se va disputa în Scoția.

FCSB joacă diseară, de la 21:30, pe Arena Națională, împotriva lui Drita. Meciul este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Daniel Armstrong, despre FCSB - Aberdeen: „Au fani grozavi”

În cadrul conferinței de presă premergătoare duelului dintre Dinamo și Metaloglobus, eroul „câinilor roșii” din derby-ul cu FCSB, Daniel Armstrong, a vorbit despre posibilul duel dintre campioana României și Aberdeen.

Întrebat despre șansele pe care le are trupa lui Elias Charalambous în fața grupării din țara lui natală, scoțianul a răspuns fără ezitări.

„Da, am văzut asta. E o coincidență. Aberdeen e un loc nebun. Echipa are fani grozavi. E un club mare, dar, cum am spus, nu mă interesează subiectul ”, a declarat Daniel Armstrong, la conferința de presă.

În cazul în care FCSB elimină pe Drita, manșa tur a „dublei” dintre campioana României și Aberdeen s-ar disputa în Scoția, pe 21 august.

Cine este Aberdeen, posibilul adversar al lui FCSB din play-off -ul Europa League

Fondată în anul 1903, Aberdeen este un club din prima ligă a Scoției. În sezonul trecut, posibila adversară a roș-albaștrilor a încheiat pe locul 5.

18.75 milioane de euro este valoarea totală a lotului lui Aberdeen, potrivit Transfermarkt.

Aberdeen nu a mai câștigat Superliga Scoției de 40 de ani. Ultima dată când a reușit să cucerească trofeul s-a întâmplat în stagiunea 1984-1985.

De-a lungul istoriei, Aberdeen a cucerit patru titluri de campioană a Scoției:

1954/1955

1979/1980

1983/1984

1984/1985

Trupa scoțiană mai are în palmares 8 Cupe ale Scoției și 6 Cupe ale Ligii.

Pe plan continental, Aberdeen a cucerit Cupa Cupelor, în anul 1983. Scoțienii, pregătiți la vremea respectivă de Alex Ferguson, au învins pe Real Madrid, în finală, 2-1.

Aberdeen a pierdut primul meci din acest sezon, împotriva lui Hearts, 0-2.

