Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei

- Răzvan Lucescu, 56 de ani, care a supraviețuit în vara trecută la PAOK după cea mai slabă stagiune la alb-negri, este acum în cel mai bun moment în confruntările tari din Grecia. Țintind o performanță nemaivăzută la „vulturi”.
Răzvan Lucescu e foarte aproape de finala Cupei Greciei.
PAOK a învins-o miercuri seară pe Panathinaikos în deplasare, 1-0 în turul semifinalei.
Manșa secundă se joacă pe 11 februarie, la Salonic.
Lucescu, spre a 5-a finală de Cupă în 7 ani la PAOK
Dacă își ține rivala în spate și în retur, se va califica pentru a 5-a oară în ultimul act al Cupei în șapte sezoane la „vulturi”.
Antrenorul în vârstă de 56 de ani a câștigat două finale cu alb-negrii:
- 2-0 cu AEK (2017-2018).
- 1-0 cu AEK (2018-2019).
Și a pierdut la celelalte două apariții în meciul decisiv pentru trofeu:
- 0-1 cu Panathinaikos (2021-2022).
- 0-2 cu AEK (2022-2023).
Lucescu are 6 victorii, un egal și un eșec în confruntările de foc ale Greciei
Victoria lui Lucescu, miercuri, la Atena, arată ce înseamnă PAOK în sezonul centenarului.
E cel mai bun an al antrenorului la Salonic în confruntările tari din Grecia. Împotriva lui Olympiacos, AEK, Panathinaikos, marile adversare pe axa Pireu-Atena, și Aris, rivala din oraș.
Până acum, are șase succese, un egal și o singură înfrângere în actuala stagiune, potrivit Gazzetta.gr.
Patru dintre victorii, la zero: 2-0 cu AEK, 2-0 și 1-0 cu Panathinaikos, 2-0 cu Olympiacos.
Al doilea event al lui Lucescu la Salonic?
Antrenorul speră să realizeze al doilea său event campionat-cupă la Salonic.
E aproape de finala Cupei și pe locul 3 în liga elenă, la două puncte de Olympiacos și unul de AEK, dar cu o restanță de jucat.
În 2019, a câștigat și titlul, și Cupa Greciei. Primul tehnician cu o asemenea performanță în istoria lui PAOK.
Lucescu e prins în acest sezon și în Europa League. Pe 19 și 26 februarie, înfruntă Celta lui Ionuț Radu în play-off.
Lucescu în duelurile de foc cu PAOK 2025-2026
- 2-1 cu Olympiacos (a, campionat)
- 2-0 cu AEK (d, campionat)
- 3-1 cu Aris Salonic (a, campionat)
- 2-0 cu Panathinaikos (a, campionat)
- 2-0 cu Olympiacos (d, Cupă)
- 1-0 cu Panathinaikos (d, Cupă)
- 1-1 cu Aris Salonic (d, Cupă)
- 1-2 cu Panathinaikos (d, campionat)
Lucescu în marile confruntări din Grecia
- 2017-2018: o victorie - zero egaluri - două eșecuri
- 2018-2019: 4-2-0
- 2021-2022: 2-2-2
- 2022-2023: 4-3-2
- 2023-2024: 2-2-2
- 2024-2025: 0-4-5
- 2025-2026: 6-1-1
- Rezultate înregistrate până pe 5 februarie în fiecare sezon.