Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei

Răzvan Lucescu, 56 de ani, care a supraviețuit în vara trecută la PAOK după cea mai slabă stagiune la alb-negri, este acum în cel mai bun moment în confruntările tari din Grecia. Țintind o performanță nemaivăzută la „vulturi”.

Răzvan Lucescu e foarte aproape de finala Cupei Greciei.

PAOK a învins-o miercuri seară pe Panathinaikos în deplasare, 1-0 în turul semifinalei.

Manșa secundă se joacă pe 11 februarie, la Salonic.

Lucescu, spre a 5-a finală de Cupă în 7 ani la PAOK

Dacă își ține rivala în spate și în retur, se va califica pentru a 5-a oară în ultimul act al Cupei în șapte sezoane la „vulturi”.

Antrenorul în vârstă de 56 de ani a câștigat două finale cu alb-negrii:

2-0 cu AEK (2017-2018).

1-0 cu AEK (2018-2019).

Și a pierdut la celelalte două apariții în meciul decisiv pentru trofeu:

0-1 cu Panathinaikos (2021-2022).

0-2 cu AEK (2022-2023).

4 trofee a cucerit Lucescu până acum la Salonic: două titluri de campion (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei

Lucescu are 6 victorii, un egal și un eșec în confruntările de foc ale Greciei

Victoria lui Lucescu, miercuri, la Atena, arată ce înseamnă PAOK în sezonul centenarului.

E cel mai bun an al antrenorului la Salonic în confruntările tari din Grecia. Împotriva lui Olympiacos, AEK, Panathinaikos, marile adversare pe axa Pireu-Atena, și Aris, rivala din oraș.

Jucătorii lui PAOK, într-un moment foarte bun Foto: X

Până acum, are șase succese, un egal și o singură înfrângere în actuala stagiune, potrivit Gazzetta.gr.

Patru dintre victorii, la zero: 2-0 cu AEK, 2-0 și 1-0 cu Panathinaikos, 2-0 cu Olympiacos.

14-5 este golaverajul lui PAOK în duelurile importante din acest sezon, în Grecia

Al doilea event al lui Lucescu la Salonic?

Antrenorul speră să realizeze al doilea său event campionat-cupă la Salonic.

E aproape de finala Cupei și pe locul 3 în liga elenă, la două puncte de Olympiacos și unul de AEK, dar cu o restanță de jucat.

În 2019, a câștigat și titlul, și Cupa Greciei. Primul tehnician cu o asemenea performanță în istoria lui PAOK.

Lucescu e prins în acest sezon și în Europa League. Pe 19 și 26 februarie, înfruntă Celta lui Ionuț Radu în play-off.

99 de victorii are Lucescu în al doilea mandat la PAOK (173 de meciuri). Are 167 de succese în total (265 de partide)

Lucescu în duelurile de foc cu PAOK 2025-2026

2-1 cu Olympiacos (a, campionat)

2-0 cu AEK (d, campionat)

3-1 cu Aris Salonic (a, campionat)

2-0 cu Panathinaikos (a, campionat)

2-0 cu Olympiacos (d, Cupă)

1-0 cu Panathinaikos (d, Cupă)

1-1 cu Aris Salonic (d, Cupă)

1-2 cu Panathinaikos (d, campionat)

Lucescu în marile confruntări din Grecia

2017-2018: o victorie - zero egaluri - două eșecuri

o victorie - zero egaluri - două eșecuri 2018-2019: 4-2-0

4-2-0 2021-2022: 2-2-2

2-2-2 2022-2023: 4-3-2

4-3-2 2023-2024: 2-2-2

2-2-2 2024-2025: 0-4-5

0-4-5 2025-2026: 6-1-1

6-1-1 Rezultate înregistrate până pe 5 februarie în fiecare sezon.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport