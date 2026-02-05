Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei
Lucescu e la o victorie de bariera celor 100 de succese în al doilea mandat la PAOK Foto: Imago
Lucescu supune Grecia De ce e cel mai bun sezon al antrenorului la PAOK în anul centenarului. Aproape și de finala Cupei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 12:02
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 12:02
  • Răzvan Lucescu, 56 de ani, care a supraviețuit în vara trecută la PAOK după cea mai slabă stagiune la alb-negri, este acum în cel mai bun moment în confruntările tari din Grecia. Țintind o performanță nemaivăzută la „vulturi”.

Răzvan Lucescu e foarte aproape de finala Cupei Greciei.

PAOK a învins-o miercuri seară pe Panathinaikos în deplasare, 1-0 în turul semifinalei.

Manșa secundă se joacă pe 11 februarie, la Salonic.

Lucescu, spre a 5-a finală de Cupă în 7 ani la PAOK

Dacă își ține rivala în spate și în retur, se va califica pentru a 5-a oară în ultimul act al Cupei în șapte sezoane la „vulturi”.

Antrenorul în vârstă de 56 de ani a câștigat două finale cu alb-negrii:

  • 2-0 cu AEK (2017-2018). 
  • 1-0 cu AEK (2018-2019). 

Și a pierdut la celelalte două apariții în meciul decisiv pentru trofeu:

  • 0-1 cu Panathinaikos (2021-2022).
  • 0-2 cu AEK (2022-2023). 
4 trofee
a cucerit Lucescu până acum la Salonic: două titluri de campion (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei

Lucescu are 6 victorii, un egal și un eșec în confruntările de foc ale Greciei

Victoria lui Lucescu, miercuri, la Atena, arată ce înseamnă PAOK în sezonul centenarului.

E cel mai bun an al antrenorului la Salonic în confruntările tari din Grecia. Împotriva lui Olympiacos, AEK, Panathinaikos, marile adversare pe axa Pireu-Atena, și Aris, rivala din oraș.

Jucătorii lui PAOK, într-un moment foarte bun Foto: X Jucătorii lui PAOK, într-un moment foarte bun Foto: X
Jucătorii lui PAOK, într-un moment foarte bun Foto: X

Până acum, are șase succese, un egal și o singură înfrângere în actuala stagiune, potrivit Gazzetta.gr.

Patru dintre victorii, la zero: 2-0 cu AEK, 2-0 și 1-0 cu Panathinaikos, 2-0 cu Olympiacos.

14-5 este golaverajul
lui PAOK în duelurile importante din acest sezon, în Grecia

Al doilea event al lui Lucescu la Salonic?

Antrenorul speră să realizeze al doilea său event campionat-cupă la Salonic.

E aproape de finala Cupei și pe locul 3 în liga elenă, la două puncte de Olympiacos și unul de AEK, dar cu o restanță de jucat.

În 2019, a câștigat și titlul, și Cupa Greciei. Primul tehnician cu o asemenea performanță în istoria lui PAOK.

Lucescu e prins în acest sezon și în Europa League. Pe 19 și 26 februarie, înfruntă Celta lui Ionuț Radu în play-off.

99 de victorii
are Lucescu în al doilea mandat la PAOK (173 de meciuri). Are 167 de succese în total (265 de partide)

Lucescu în duelurile de foc cu PAOK 2025-2026

  • 2-1 cu Olympiacos (a, campionat)
  • 2-0 cu AEK (d, campionat)
  • 3-1 cu Aris Salonic (a, campionat) 
  • 2-0 cu Panathinaikos (a, campionat)
  • 2-0 cu Olympiacos (d, Cupă)
  • 1-0 cu Panathinaikos (d, Cupă)
  • 1-1 cu Aris Salonic (d, Cupă)
  • 1-2 cu Panathinaikos (d, campionat)

Lucescu în marile confruntări din Grecia

  • 2017-2018: o victorie - zero egaluri - două eșecuri
  • 2018-2019: 4-2-0
  • 2021-2022: 2-2-2
  • 2022-2023: 4-3-2
  • 2023-2024: 2-2-2
  • 2024-2025: 0-4-5
  • 2025-2026: 6-1-1
  • Rezultate înregistrate până pe 5 februarie în fiecare sezon. 

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
grecia razvan lucescu PAOK Salonic campionat CUPA
