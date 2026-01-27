„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK + Mesaj sfâșietor al clubului

Răzvan Lucescu (56 de ani) a oferit o primă reacție după tragicul accident rutier în care au fost implicați suporterii lui PAOK.

Tragedia s-a întâmplat marți, în județul Timiș, iar 7 dintre cei 10 suporteri au decedat. Aceștia făceau deplasarea în Franța, pentru meciul cu Lyon.

Răzvan Lucescu: „Emoțional, se resimte enorm”

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, a transmis un mesaj, prin intermediul GOLAZO.ro, prin care și-a exprimat regretul pentru această tragedie, despre care spune că are un impact imens în Grecia.

„Este într-adevăr o tragedie imensă. Probabil că în România nu se percep la fel ca aici astfel de situații, dar să știi că PAOK-ul este ceva special.

Toți cei care susțin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situații, și cu atât mai mult o astfel de tragedie ca cea de astăzi, emoțional, se resimte enorm, se trăiește la cote maxime, tristețea este imensă.

Îmi dau seama că, pe lângă trăirile acestor oameni, pe lângă trăirile suportelor care se consideră ca și rude, există familiile. Nu vreau să mă gândesc, îmi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente și nu putem face decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, iarăși, sunt tineri și e păcat de ceea ce s-a întâmplat.

În orice caz, în final, tragedii există, sunt în fiecare zi, în fiecare moment în lumea asta. Istoria este plină de tragedii și toți cei care sunt parte din această tragedie trebuie să aibă forța să meargă înainte, iar noi, cei care suntem imediat lângă ei, să-i susținem din toate punctele de vedere și, în special, să simtă că există o întreagă familie care este lângă ei.

O mare familie, o întreagă familie, care îi susține și îi poate ajuta să meargă înainte”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru GOLAZO.ro.

PAOK, în doliu după tragedia din România

Fanii lui PAOK s-au adunat astăzi la stadionul Toumba pentru a le aduce un omagiu victimelor accidentului din România.

Au fost prezenți antrenorul Răzvan Lucescu, directorul sportiv Christos Karipidis, fostul căpitan Vieirinha (asistent al directorului sportiv) Maria Goncharova (CEO) și fotbaliștii Taison, Zivkovic, Pelkas și Kedziora.

Răzvan Lucescu este antrenorul lui PAOK din 2021, fiind în prezent la al doilea mandat pe banca grecilor, după cel din perioada 2017-2019.

PAOK: „Încă o tragedie de nedescris”

La scurt timp după tragedie, PAOK Salonic a postat un mesaj emoționant pe paginile oficiale ale clubului.

„Timpul se oprește. Îngheață. Cuvintele se usucă. Durerea străpunge trupul și mintea. Lacrimile curg. Tristețea te copleșește, te pune în genunchi, te sfâșie. Încă o zi întunecată. Încă o tragedie de nedescris pentru familia PAOK.

Drum bun copiilor noștri, a căror dragoste pentru cele patru litere i-a dus departe. Această dragoste pentru PAOK i-a adus undeva, i-a lăsat acolo și a continuat mai departe, dar sufletele lor se vor odihni mereu sub aripile «Vulturului cu Două Capete».

Cele mai calde condoleanțe familiilor acestor copii. În durerea lor insuportabilă, nu vor fi singuri. Marea familie PAOK va fi mereu alături de ei pentru a le alina cât mai mult această durere. Gândurile noastre sunt și alături de cei răniți, care duc acum o luptă.

Vom face tot ce putem pentru a ne asigura că au parte de cea mai bună îngrijire medicală posibilă, ne vom asigura că se întorc acasă repede și vom fi mereu alături de ei.

O singură dorință… Niciodată să nu se mai întâmple…”, a scris PAOK pe Instagram.

Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

