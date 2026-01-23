„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen”
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK în două mandate: 2017-2019 și din 2021 Foto: Imago
„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 16:01
  • Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic.

Răzvan Lucescu e în grafic pentru un sezon foarte bun acum, atât de aproape de marea sărbătoare a lui PAOK.

Lucescu, triplă ascensiune în anul centenarului lui PAOK

Pe 20 aprilie, clubul din Salonic va împlini 100 de ani. Proprietarul Ivan Savvidis i-a stabilit eventul ca obiectiv pentru 2026 și antrenorul avansează spre titlu și Cupa Greciei. Plus competiția continentală.

  • E lider în campionat, cu 41 de puncte, la fel ca AEK Atena, dar cu avantajul meciului direct (2-0 în deplasare) și golaveraj superior. 
  • E în semifinalele Cupei: îl așteaptă o dublă manșă cu Panathinaikos (4-11 februarie, returul acasă). Dacă învinge, întâlnește în finală câștigătoarea duelului OFI - Levadiakos. 
  • E pe locul 12 în Europa League, având asigurată cel puțin prezența în play-off-ul EL: trei victorii, trei egaluri, o înfrângere.
2-0 a fost scorul
la ultimul meci al lui PAOK în Europa, succes în fața lui Betis Sevilla.

Urmează ultima etapă de EL, joia viitoare, pe terenul lui Lyon, locul 1 momentan în Europa League.

Canas, despre Lucescu: „Cunoaște punctele slabe ale adversarilor”

Jose Canas, 38 de ani, ex-jucător și la Betis (2009-2013), și la PAOK (2016-2019), a vorbit despre Lucescu într-un interviu pentru Gazzetta.gr.

Jose Canas, în perioada când juca la PAOK Foto: Imagp

„Îl cunosc pe Lucescu, e foarte metodic, are idei clare și știe ce face. Am avut mai multă libertate, dar defensiva sa e foarte bine organizată”, a declarat fostul mijlocaș.

Spaniolul îl descrie cu un singur cuvânt: „Fenomen”. Punctează un aspect: „Știe să gestioneze presiunea”. Și completează, legat de joc: „Cunoaște punctele slabe ale adversarilor și te ucide cu presiunea”.

3 trofee
a cucerit Jose Canas cu Răzvan Lucescu: titlul (2019) și două Cupe (2018, 2019). A mai câștigat o Cupă a Greciei, în 2017

grecia razvan lucescu PAOK Salonic europa league Jose Canas
