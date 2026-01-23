„Lucescu te ucide cu presiunea” Antrenorul lui PAOK, în viziunea unui fost jucător al alb-negrilor: „Fenomen”

- Răzvan Lucescu, 56 de ani, prezentat de spaniolul Jose Canas, care a jucat la PAOK în primul mandat al antrenorului la Salonic.
Răzvan Lucescu e în grafic pentru un sezon foarte bun acum, atât de aproape de marea sărbătoare a lui PAOK.
Lucescu, triplă ascensiune în anul centenarului lui PAOK
Pe 20 aprilie, clubul din Salonic va împlini 100 de ani. Proprietarul Ivan Savvidis i-a stabilit eventul ca obiectiv pentru 2026 și antrenorul avansează spre titlu și Cupa Greciei. Plus competiția continentală.
- E lider în campionat, cu 41 de puncte, la fel ca AEK Atena, dar cu avantajul meciului direct (2-0 în deplasare) și golaveraj superior.
- E în semifinalele Cupei: îl așteaptă o dublă manșă cu Panathinaikos (4-11 februarie, returul acasă). Dacă învinge, întâlnește în finală câștigătoarea duelului OFI - Levadiakos.
- E pe locul 12 în Europa League, având asigurată cel puțin prezența în play-off-ul EL: trei victorii, trei egaluri, o înfrângere.
Urmează ultima etapă de EL, joia viitoare, pe terenul lui Lyon, locul 1 momentan în Europa League.
Canas, despre Lucescu: „Cunoaște punctele slabe ale adversarilor”
Jose Canas, 38 de ani, ex-jucător și la Betis (2009-2013), și la PAOK (2016-2019), a vorbit despre Lucescu într-un interviu pentru Gazzetta.gr.
„Îl cunosc pe Lucescu, e foarte metodic, are idei clare și știe ce face. Am avut mai multă libertate, dar defensiva sa e foarte bine organizată”, a declarat fostul mijlocaș.
Spaniolul îl descrie cu un singur cuvânt: „Fenomen”. Punctează un aspect: „Știe să gestioneze presiunea”. Și completează, legat de joc: „Cunoaște punctele slabe ale adversarilor și te ucide cu presiunea”.