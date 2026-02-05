Ce i-a rupt ascensiunea Atacantul care a jucat la seniorii lui Sporting Lisabona și la juniorii Portugaliei a debutat în Liga  1
Cristian Ponde (stânga), în primul meci pentru seniorii lui Sporting, la 18 ani, 3-3 cu Penarol Foto: Colecție personală
Superliga

Ce i-a rupt ascensiunea Atacantul care a jucat la seniorii lui Sporting Lisabona și la juniorii Portugaliei a debutat în Liga 1

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 11:28
  • Cristian Ponde a debutat la 18 ani la prima echipă a lui Sporting Lisabona. O accidentare teribilă i-a afectat cariera încă de la început. 
  • Atacantul, care a evoluat la naționalele de juniori ale Portugaliei și care l-a avut agent pe impresarul lui Cristiano Ronaldo, a ajuns astăzi la Unirea Slobozia, la 31 de ani.

Cristian Ponde a jucat marți primul său meci în Liga 1, în tricoul Unirii Slobozia.

Atacantul care a împlinit 31 de ani pe 26 ianuarie a intrat în minutul 65, în locul lui Alexandru Albu.

Echipa sa a pierdut, 0-1 la Ploiești, în fața Petrolului.

Ponde: „Nu pot să uit întâlnirea cu Marius Niculae, la Sporting”. Micul Cristiano

La începutul carierei, visa la Sporting Lisabona și la naționala Portugaliei.

Născut în satul maramureșean Făurești, a ajuns cu familia în Peninsula Iberică, în regiunea Algarve.

În 2005, când era un copil de 10 ani, Sporting câștiga cursa cu Benfica și Chelsea, cumpărându-l cu 40.000 de euro de la Olhanense. Atunci se muta la academia Alcochete.

Cristian Ponde a jucat trei ani la Farense (Portugalia), între 2021 și 2024 Foto: Instagram Cristian Ponde a jucat trei ani la Farense (Portugalia), între 2021 și 2024 Foto: Instagram
Cristian Ponde a jucat trei ani la Farense (Portugalia), între 2021 și 2024 Foto: Instagram

„E un Cristiano Ronaldo al viitorului”, afirma în 2005 Jose Cardoso, președintele lui Olhanense. I se zicea „Cristianinho”. Micul Cristiano.

„Nu pot să uit întâlnirea cu Marius Niculae, cum am ajuns la Lisabona. Mi-a dăruit un tricou și mi-a spus că am făcut cea mai bună alegere: «Sporting e cel mai potrivit club pentru a crește»”, afirma el pentru GSP în august 2017, înaintea unui meci Sporting - FCSB, în preliminariile Ligii Campionilor.

Ponde a marcat la debutul pentru Sporting. Îl avea agent pe Jorge Mendes

Ponde a primit cetățenia portugheză în 2011 și a debutat la juniorii U17 lusitani. Avea să evolueze și la echipele U18 și U19.

În 2013, la 18 ani, a semnat primul contract de profesionist (pe cinci sezoane, prelungit ulterior până în 2019) și antrenorul Leonardo Jardim l-a promovat la seniori, în acea vară, marcând un gol la 3-3 cu Penarol Montevideo, într-un turneu în Canada.

45 de milioane de euro
era clauza de reziliere a contractului lui Ponde cu Sporting Lisabona

Îl avea agent pe Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo și al lui Jose Mourinho la acea vreme.

Ruptură de ligamente încrucișate: „O mare piedică în carieră”

Pe 28 martie 2014, la 19 ani, lovitură cruntă: a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

A pierdut un an, acela a fost momentul care i-a întrerupt ascensiunea.

„M-a tras înapoi. Fusesem în cantonament cu prima echipă la Toronto, era utimul sezon la juniori. O mare piedică în carieră. Fără acea accidentare, poate aș fi fost la prima echipă a lui Sporting”, afirma Ponde.

Am ratat doi ani importanți, cu Euro U19 și Mondialul U20, era generația pentru care jucasem la națională în anii precedenți. Două șanse foarte bune în carieră, la Sporting și selecționata Portugaliei Cristian Ponde, în 2017

Ponde, un joc oficial la prima echipă a lui Sporting

În ianuarie 2015, a debutat și într-un meci oficial la seniorii lui Sporting. Antrenorul Marco Silva, care îl înlocuise pe Jardim la „leii” Lisabonei, i-a oferit șapte minute spre sfârșitul partidei cu Belenenses, 2-3 în Cupa Ligii Portugaliei.

Nu și-a mai revenit însă la nivelul pe care-l avea înaintea accidentării.

Despărțit de Sporting, în vara lui 2018, s-a transferat în Ucraina, la Karpaty Lviv. A jucat ulterior la Grasshopper (Elveția), Farense și Maritimo (Portugalia). Și acum, în Liga 1, la Unirea Slobozia.

portugalia Sporting Lisabona liga 1 Unirea Slobozia Cristian Ponde
