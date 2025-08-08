Razvan Lucescu (56 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre remiza, scor 0-0, înregistrată în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, cu Wolfsberger.

Tehnicianul speră ca echipa sa să obțină calificarea în Austria, așa cum s-a întâmplat în 2023, când primul meci oficial al sezonului a fost unul modest, tot 0-0, cu Beitar, dar în retur grecii s-au impus clar, cu 4-1.

PAOK - Wolfsberger 0-0 . Răzvan Lucescu: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”

„Desigur. Primele meciuri din calificări sunt întotdeauna dificile. A fost primul nostru meci oficial. De la început s-a văzut că nu a fost ușor, dar, pe măsură ce timpul a trecut, echipa s-a îmbunătățit mult.

Echipa noastră nu a fost în cea mai bună formă fizică, dar a luptat și s-a zbătut, deși fără prospețimea și claritatea mentală pe care le-am avea în altă fază a sezonului.

Am întâlnit o echipă care a jucat defensiv. Returul va fi diferit. Presiunea este pe adversari, care trebuie să joace diferit față de astăzi”, a declarat Lucescu, potrivt gazzetta.gr.

Voi continua să spun că trebuie să luptăm și trebuie să ne întoarcem din Austria cu calificarea Răzvan Lucescu

PAOK a greșeli și nu a reușit să-și creeze ocazii clare de gol. Formația din Austria s-a dovedit a fi o provocare serioasă pentru greci.

Wolfsberger a avut nouă șuturi, dintre care trei pe spațiul porții, în timp ce PAOK a tras șase șuturi, dar niciunul dintre acestea nu a fost pe poartă.

„Este perfect normal. Jucătorii nu sunt în cea mai bună formă. Este primul meci oficial al sezonului, și unul european, ceea ce adaugă presiune. Este important că am păstrat poarta intactă.

Am făcut greșeli, a fost graba, dar pe măsură ce timpul a trecut am progresat și nu am repetat aceleași greșeli. Este o situație firească pentru momentul sezonului în care ne aflăm”, a mai spus antrenorul român.

Tehnicianul a fost ovaționat înaintea startului meciului cu Wolfsberger. S-a întors spre fani, a făcut un gest discret de mulțumire, apoi și-a îndreptat din nou atenția către jucătorii săi de pe teren.

Αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου απο τους φίλους του ΠΑΟΚ πριν απο την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League#PAOKWAC #paok #paokfc pic.twitter.com/g2iOL0mqKN — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025

Răzvan Lucescu: „Pentru noi a fost primul meci oficial după 88 de zile”

Lucescu a trimis în teren jucători precum Giannis Konstantelias (22 de ani, cotat la 17 milioane de euro), Andrija Zivkoic (29 de ani, 8 milioane), Fedor Chalos (27 de ani, 7,5 milioane), dar jucătorii nu s-au ridicat la așteptările suporterilor și nu au „tras” echipa.

În schimb, Lucescu i-a remarcat pe Pavlenka (33 de ani, 900.000 de euro) și pe Jonjoe Kenny (28 de ani, 2,5 milioane)

„Sunt de acord. Aș adăuga și pe Meite, care a oprit unele tranziții ale adversarilor, chiar dacă nu era în cea mai bună formă. Am văzut la toți jucătorii voință și dorință de luptă.

Poate nu am avut prospețimea necesară, dar să nu uităm că pentru noi a fost primul meci oficial după 88 de zile , în timp ce adversarii au jucat deja meciuri oficiale.

Întotdeauna am întâmpinat dificultăți în primele meciuri de calificare în Europa, și cu Borac, care era o echipă mai slabă, și cu Levski.

Acum doi ani, după meciul cu Beitar, eram optimist pentru că am văzut ceva: jucători care luptau. Am văzut asta și acum: jucători dornici să lupte și să nu repete greșelile”, a mai spus antrenorul celor de la PAOK.

81,75 milioane de euro este cotată formația din Grecia, cu aproximativ 50 de milioane de euro mai scumpă decât Wolfsberger, care valorează 33.68 milioane, conform transfermarkt.com

Acesta a fost meciul în care Ivan Savvidis, finanțatorul echipei, a revenit după 5 ani și jumătate pe stadionul Toumba, iar suporterii i-au scandat numele când l-au văzut în lojele arenei.

El a fost foarte retras în ultimii ani, motivele oficiale fiind pandemia și apoi războiul din Ucraina.

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου#PAOKWAC #paok #paokfc pic.twitter.com/r4CwHFmifU — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 7, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport