PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Răzvan Lucescu. Foto: IMAGO
Europa League

PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 12:25
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 12:25
  • Razvan Lucescu (56 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre remiza, scor 0-0, înregistrată în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League, cu Wolfsberger.

Tehnicianul speră ca echipa sa să obțină calificarea în Austria, așa cum s-a întâmplat în 2023, când primul meci oficial al sezonului a fost unul modest, tot 0-0, cu Beitar, dar în retur grecii s-au impus clar, cu 4-1.

Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește și
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!

PAOK - Wolfsberger 0-0. Răzvan Lucescu: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”

„Desigur. Primele meciuri din calificări sunt întotdeauna dificile. A fost primul nostru meci oficial. De la început s-a văzut că nu a fost ușor, dar, pe măsură ce timpul a trecut, echipa s-a îmbunătățit mult.

Echipa noastră nu a fost în cea mai bună formă fizică, dar a luptat și s-a zbătut, deși fără prospețimea și claritatea mentală pe care le-am avea în altă fază a sezonului.

Am întâlnit o echipă care a jucat defensiv. Returul va fi diferit. Presiunea este pe adversari, care trebuie să joace diferit față de astăzi”, a declarat Lucescu, potrivt gazzetta.gr.

Voi continua să spun că trebuie să luptăm și trebuie să ne întoarcem din Austria cu calificarea Răzvan Lucescu

PAOK a greșeli și nu a reușit să-și creeze ocazii clare de gol. Formația din Austria s-a dovedit a fi o provocare serioasă pentru greci.

Wolfsberger a avut nouă șuturi, dintre care trei pe spațiul porții, în timp ce PAOK a tras șase șuturi, dar niciunul dintre acestea nu a fost pe poartă.

Este perfect normal. Jucătorii nu sunt în cea mai bună formă. Este primul meci oficial al sezonului, și unul european, ceea ce adaugă presiune. Este important că am păstrat poarta intactă.

Am făcut greșeli, a fost graba, dar pe măsură ce timpul a trecut am progresat și nu am repetat aceleași greșeli. Este o situație firească pentru momentul sezonului în care ne aflăm”, a mai spus antrenorul român.

Tehnicianul a fost ovaționat înaintea startului meciului cu Wolfsberger. S-a întors spre fani, a făcut un gest discret de mulțumire, apoi și-a îndreptat din nou atenția către jucătorii săi de pe teren.

Răzvan Lucescu: „Pentru noi a fost primul meci oficial după 88 de zile”

Lucescu a trimis în teren jucători precum Giannis Konstantelias (22 de ani, cotat la 17 milioane de euro), Andrija Zivkoic (29 de ani, 8 milioane), Fedor Chalos (27 de ani, 7,5 milioane), dar jucătorii nu s-au ridicat la așteptările suporterilor și nu au „tras” echipa.

În schimb, Lucescu i-a remarcat pe Pavlenka (33 de ani, 900.000 de euro) și pe Jonjoe Kenny (28 de ani, 2,5 milioane)

„Sunt de acord. Aș adăuga și pe Meite, care a oprit unele tranziții ale adversarilor, chiar dacă nu era în cea mai bună formă. Am văzut la toți jucătorii voință și dorință de luptă.

Poate nu am avut prospețimea necesară, dar să nu uităm că pentru noi a fost primul meci oficial după 88 de zile, în timp ce adversarii au jucat deja meciuri oficiale.

Întotdeauna am întâmpinat dificultăți în primele meciuri de calificare în Europa, și cu Borac, care era o echipă mai slabă, și cu Levski.

Acum doi ani, după meciul cu Beitar, eram optimist pentru că am văzut ceva: jucători care luptau. Am văzut asta și acum: jucători dornici să lupte și să nu repete greșelile”, a mai spus antrenorul celor de la PAOK.

81,75 milioane de euro
este cotată formația din Grecia, cu aproximativ 50 de milioane de euro mai scumpă decât Wolfsberger, care valorează 33.68 milioane, conform transfermarkt.com

Acesta a fost meciul în care Ivan Savvidis, finanțatorul echipei, a revenit după 5 ani și jumătate pe stadionul Toumba, iar suporterii i-au scandat numele când l-au văzut în lojele arenei.

El a fost foarte retras în ultimii ani, motivele oficiale fiind pandemia și apoi războiul din Ucraina.

Citește și

 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
razvan lucescu PAOK Salonic europa league ivan savvidis Wolfsberger
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share