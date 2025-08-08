Rayo Vallecano a anunțat că Andrei Rațiu (26 de ani) a devenit în totalitate jucătorul lor pentru că a cumpărat cele 50% din drepturile jucătorului, care erau deținute de Villarreal.

Decizia ar fi generat un scandal imens cu șeful agenției Leaderbrock Sports, care îl reprezintă pe fundașul român.

Marca a scris despre reacțiile impresarului, apoi a șters textul!

Hector Peris, CEO-ul agenției, ar fi avut mai multe discuții telefonice cu președintele lui Rayo Vallecano, în care ar fi avut o „atitudine foarte violente” și ar fi făcut „amenințări grave”, mergând până la a-i „dori tot răul posibil”, a scris inițial marca.com.

La câteva ore distanță după publicarea articolului, din text au dispărut toate pasajele despre scandalul provocat de impresar!

Agentul lui Rațiu, amenințări și „comportament de interlop” după ce Rayo a refuzat o ofertă din Premier League

Oferta provenită din Anglia, de la o echipă care s-a clasat în primele 10 echipe în sezonul 2024-2025, s-ar fi ridicat la aproximativ 18 milioane de euro.

După refuzul acesteia, membrii departamentului sportiv ar fi fost nevoiți să facă față unor „comportament de interlop” și unor „situații extrem de neplăcute”.

Oficialii ar fi fost inclusiv amenințați de Peris că „îl va lua pe jucător de la Rayo chiar dacă ar fi ultimul lucru pe care îl va face”.

Postare de pe contul Radio Marca înainte ca articolul să fie modificat. Titlul conținea și amănunte despre scandalul făcut de impresar

Leaderbrock Sports îi reprezintă și pe Pedri sau Ferran Torres, jucătorii celor de la Barcelona.

Rațiu s-a arătat nemulțumit după decizia clubului de a nu-l vinde în Anglia și a vorbit despre întâmplare:

„Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a scris Rațiu pe contul său de Instagram, la câteva ore după comunicatul lui Rayo, care anunța oficial acordul cu Villarreal.

De ce Rayo Vallecano nu vrea să-l lase să plece

Andrei Rațiu a ajuns la formația din Madrid în vara anului 2023, în urma unei tranzacții de 5,5 milioane de euro.

Fotbalistul și-a demonstrat potențialul în sezonul 2024-2025, când s-a impus ca unul dintre cei mai rapizi jucători din Spania. El a adunat 36 de partide jucate și două goluri înscrise.

Într-un top publicat la finalul sezonului din La Liga, Rațiu a fost cel mai rapid jucător al ediției 2024/2025. Acesta a înregistrat o viteză maximă de 35,7 km/h.

Girona și Wolfsburg s-au arătat interesate de Rațiu, însă clubul madrilen a refuzat să-l vândă fără să fie plătită clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro.

Cu o zi în urmă, un club din Premier League, care s-a clasat în primele zece în sezonul 2024-2025, ar fi oferit 18 milioane de euro pentru fotbalist, dar oferta a fost refuzată.

Tehnicianul Inigo Perez a reușit să se claseze cu Rayo Vallecano pe locul opt în La Liga în sezonul 2024-2025, iar dorința sa a fost să păstreze toți titularii, astfel că nicio plecare nu va fi acceptată sub valoarea clauzei de reziliere, potrivit sursei citate.

De ce vrea Andrei Rațiu să plece de la Rayo Vallecano

Jurnaliștii spanioli au subliniat că „Rațiu este fericit la Vallecas și simte o datorie față de clubul care i-a oferit oportunitatea de a evolua în La Liga”.

Totuși, fundașul consideră că, fiind atât de apreciat, nu ar trebui să fie printre cei mai prost remunerați din echipă.

După EURO, Rayo i-a promis o revizuire a contractului, însă discuțiile inițiale de la începutul sezonului nu s-au concretizat într-un acord.

Astfel, dacă nu apare o ofertă neașteptată care să activeze clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, Rațiu va rămâne în continuare la Vallecas, potrivit sursei citate.

12 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului al cărui contract expiră pe 30 iunie 2026, conform transfermarkt.com

Conform capology.com, Andrei Rațiu, care a semnat contractul în 2023, câștigă 240.000 de euro net anual, sumă egală cu cea a lui Oscar Trejo, care a evoluat în 23 de meciuri în sezonul 2024-2025, însă are de trei ori mai puține minute jucate.

În ierarhia salariilor, Rațiu este depășit de 14 jucători, printre care și rivalul său pe post, Ivan Balliu, care încasează 300.000 de euro pe an.

Cel mai bine plătit jucător al echipei este Raul de Tomas, cu un salariu net anual de 1,49 milioane de euro.

