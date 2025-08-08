Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul! +19 foto
Andrei Rațiu. Foto: Imago
Stranieri

Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 10:58
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 11:15
  • Rayo Vallecano a anunțat că Andrei Rațiu (26 de ani) a devenit în totalitate jucătorul lor pentru că a cumpărat cele 50% din drepturile jucătorului, care erau deținute de Villarreal.
  • Decizia ar fi generat un scandal imens cu șeful agenției Leaderbrock Sports, care îl reprezintă pe fundașul român.
  • Marca a scris despre reacțiile impresarului, apoi a șters textul!

Hector Peris, CEO-ul agenției, ar fi avut mai multe discuții telefonice cu președintele lui Rayo Vallecano, în care ar fi avut o „atitudine foarte violente” și ar fi făcut „amenințări grave”, mergând până la a-i „dori tot răul posibil”, a scris inițial marca.com.

La câteva ore distanță după publicarea articolului, din text au dispărut toate pasajele despre scandalul provocat de impresar!

„Săgeți” către Becali Replica presei din Kosovo după ce Drita era să provoace surpriza cu FCSB
Citește și
„Săgeți” către Becali Replica presei din Kosovo după ce Drita era să provoace surpriza cu FCSB
Citește mai mult
„Săgeți” către Becali Replica presei din Kosovo după ce Drita era să provoace surpriza cu FCSB

Agentul lui Rațiu, amenințări și „comportament de interlop” după ce Rayo a refuzat o ofertă din Premier League

Oferta provenită din Anglia, de la o echipă care s-a clasat în primele 10 echipe în sezonul 2024-2025, s-ar fi ridicat la aproximativ 18 milioane de euro.

După refuzul acesteia, membrii departamentului sportiv ar fi fost nevoiți să facă față unor „comportament de interlop” și unor „situații extrem de neplăcute”.

Oficialii ar fi fost inclusiv amenințați de Peris că „îl va lua pe jucător de la Rayo chiar dacă ar fi ultimul lucru pe care îl va face”.

Postare de pe contul Radio Marca înainte ca articolul să fie modificat. Titlul conținea și amănunte despre scandalul făcut de impresar Postare de pe contul Radio Marca înainte ca articolul să fie modificat. Titlul conținea și amănunte despre scandalul făcut de impresar
Postare de pe contul Radio Marca înainte ca articolul să fie modificat. Titlul conținea și amănunte despre scandalul făcut de impresar

Leaderbrock Sports îi reprezintă și pe Pedri sau Ferran Torres, jucătorii celor de la Barcelona.

Rațiu s-a arătat nemulțumit după decizia clubului de a nu-l vinde în Anglia și a vorbit despre întâmplare:

„Ceea ce se arată este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a scris Rațiu pe contul său de Instagram, la câteva ore după comunicatul lui Rayo, care anunța oficial acordul cu Villarreal.

Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul! Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!

De ce Rayo Vallecano nu vrea să-l lase să plece

Andrei Rațiu a ajuns la formația din Madrid în vara anului 2023, în urma unei tranzacții de 5,5 milioane de euro.

Fotbalistul și-a demonstrat potențialul în sezonul 2024-2025, când s-a impus ca unul dintre cei mai rapizi jucători din Spania. El a adunat 36 de partide jucate și două goluri înscrise.

Într-un top publicat la finalul sezonului din La Liga, Rațiu a fost cel mai rapid jucător al ediției 2024/2025. Acesta a înregistrat o viteză maximă de 35,7 km/h.

Girona și Wolfsburg s-au arătat interesate de Rațiu, însă clubul madrilen a refuzat să-l vândă fără să fie plătită clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro.

Cu o zi în urmă, un club din Premier League, care s-a clasat în primele zece în sezonul 2024-2025, ar fi oferit 18 milioane de euro pentru fotbalist, dar oferta a fost refuzată.

Tehnicianul Inigo Perez a reușit să se claseze cu Rayo Vallecano pe locul opt în La Liga în sezonul 2024-2025, iar dorința sa a fost să păstreze toți titularii, astfel că nicio plecare nu va fi acceptată sub valoarea clauzei de reziliere, potrivit sursei citate.

Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1
Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1

Galerie foto (19 imagini)

Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1 Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1 Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1 Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1 Golul marcat de Andrei Rațiu, în Rayo Vallecano - Sevilla 1-1
+19 Foto
labels.photo-gallery

De ce vrea Andrei Rațiu să plece de la Rayo Vallecano

Jurnaliștii spanioli au subliniat că „Rațiu este fericit la Vallecas și simte o datorie față de clubul care i-a oferit oportunitatea de a evolua în La Liga”.

Totuși, fundașul consideră că, fiind atât de apreciat, nu ar trebui să fie printre cei mai prost remunerați din echipă.

După EURO, Rayo i-a promis o revizuire a contractului, însă discuțiile inițiale de la începutul sezonului nu s-au concretizat într-un acord.

Astfel, dacă nu apare o ofertă neașteptată care să activeze clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, Rațiu va rămâne în continuare la Vallecas, potrivit sursei citate.

12 milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului al cărui contract expiră pe 30 iunie 2026, conform transfermarkt.com

Conform capology.com, Andrei Rațiu, care a semnat contractul în 2023, câștigă 240.000 de euro net anual, sumă egală cu cea a lui Oscar Trejo, care a evoluat în 23 de meciuri în sezonul 2024-2025, însă are de trei ori mai puține minute jucate.

În ierarhia salariilor, Rațiu este depășit de 14 jucători, printre care și rivalul său pe post, Ivan Balliu, care încasează 300.000 de euro pe an.

Cel mai bine plătit jucător al echipei este Raul de Tomas, cu un salariu net anual de 1,49 milioane de euro.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
Superliga
09:01
Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
Citește mai mult
Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
Premier League transfer Rayo Vallecano la liga andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share