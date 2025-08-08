 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia +9 foto
Assd Al Hamlawi (FOTO: Facebook @ Universitatea Craiova)
Conference League

Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 11:56
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 12:03
  • Assad Al-Hamlawi (24 de ani) s-a impus rapid la Universitatea Craiova, cu 6 goluri marcate în 6 meciuri.
  • Atacantul palestinian a plecat cu scandal de la fosta sa echipă. A părăsit cantonamentul, a forțat un transfer și a fost amendat.

După două meciuri în care n-a reușit să înscrie, Assad a întors soarta partidei cu U Cluj în ultimele minute, reușind o „dublă”.

„Dai primul gol și apoi intră automat”, a spus noul vârf al oltenilor după meci. Și a avut dreptate: de la acel moment, a punctat de alte patru ori.

Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
Citește și
Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie
Citește mai mult
Pleacă Bancu de la Craiova? Mihai Rotaru a vorbit despre viitorul căpitanului din Bănie

Assad Al-Hamlawi a plecat cu scandal de la Slask Wrocklaw și a semnat cu Universitatea Craiova

Născut în Helsingborg (Suedia), dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză, și-a început cariera de fotbalist la Angelholm, la 30 de kilometri de orașul său natal, scrie slaskwrocklaw.pl.

A schimbat mai multe echipe în Suedia, a trecut și pe la Prime Bangkok (Thailanda), iar la începutul anului era transferat de Slask Wroclaw pentru 250.000 de euro. Marcase 14 goluri în liga a doua suedeză pentru Oddevold.

Assad Al-Hamlawi, în momentul în care a semnat cu Slask Wroclaw (FOTO: slaskwroclaw.pl) Assad Al-Hamlawi, în momentul în care a semnat cu Slask Wroclaw (FOTO: slaskwroclaw.pl)
Assad Al-Hamlawi, în momentul în care a semnat cu Slask Wroclaw (FOTO: slaskwroclaw.pl)

Palestinianul s-a impus rapid la echipa poloneză, însă cele 7 goluri marcate în 16 partide nu au salvat-o pe Slask de la retrogradare.

Clubul și-ar fi dorit să-l păstreze pe atacant și în liga secundă și i-a explicat că poate pleca doar după plata unei clauze de reziliere de 950.000 de euro.

Al-Hamlawi nu a fost de acord și a luat o decizie care i-a înfuriat pe conducătorii lui Slask: „A părăsit arbitrar cantonamentul primei echipe în încercarea de a forța un acord de transfer”.

Șefii lui Slask au anunțat că fotbalistul va fi sancționat, iar acesta ar fi primit amenda maximă: 45.000 de euro. În plus, au subliniat că va fi vândut doar dacă pe numele său va sosi o ofertă pe placul clubului.

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial

Galerie foto (9 imagini)

U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial U Craiova - Spartak Trnava. FOTO facebook.com/UCVOficial
+9 Foto
labels.photo-gallery

„Se temea că, la furie, va spune sau va face ceva ce va regreta”

Reprezentanții lui Assad au intervenit și au explicat că fotbalistul a recurs la acest gest din cauza stării mentale în care se afla.

„Assad a părăsit cantonamentul din cauza apariției bruște a unor simptome fizice cauzate de stresul emoțional - inclusiv o durere de cap severă, dureri abdominale și epuizare mentală și fizică completă.

Fotbalistul a experimentat un episod de anxietate și s-a simțit atât de copleșit emoțional încât se temea că, la furie, va spune sau va face ceva ce va regreta ulterior. Din acest motiv, el a devenit retras și izolat.

În ziua următoare, Assad ne-a informat despre starea sa și ne-am dat seama de gravitatea stării sale mentale. Ne dăm seama că lipsa de comunicare imediată ar fi putut cauza neînțelegeri și înțelegem pe deplin cum ar fi putut părea acest lucru atât din exterior, cât și din interior.

Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că discuțiile cu Slask Wroclaw au fost constructive, respectuoase și orientate spre soluții.

[...] Contrar speculațiilor, nu am încercat să îl convingem pe Assad să aleagă un anumit club. Dimpotrivă, am colaborat cu Slask Wroclaw pentru a evalua toate ofertele în mod echitabil - inclusiv convenind că ofertele sub un anumit prag nu reflectă valoarea lui Assad sau așteptările legitime ale clubului”, au explicat agenții jucătorului, potrivit przegladsportowy.onet.pl.

În total, Universitatea Craiova ar putea plăti 1 milion de euro pentru palestinian: clauza de reziliere + bonusuri.

50 de goluri
a marcat Assad Al-Hamlawi de-a lungul carierei, în 138 de partide. A reușit și 7 pase decisive

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”
Conference League
00:23
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”
Citește mai mult
Rotaru, în al nouălea cer Finanțatorul Craiovei, după 3-0 cu Spartak Trnava: „Pentru astfel de seri merită să investești în fotbal”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
Universitatea Craiova transfer Slask Wroclaw clauza de reziliere Assad Al Hamlawi
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share