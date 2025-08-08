Assad Al-Hamlawi (24 de ani) s-a impus rapid la Universitatea Craiova, cu 6 goluri marcate în 6 meciuri.

Atacantul palestinian a plecat cu scandal de la fosta sa echipă. A părăsit cantonamentul, a forțat un transfer și a fost amendat.

După două meciuri în care n-a reușit să înscrie, Assad a întors soarta partidei cu U Cluj în ultimele minute, reușind o „dublă”.

„Dai primul gol și apoi intră automat”, a spus noul vârf al oltenilor după meci. Și a avut dreptate: de la acel moment, a punctat de alte patru ori.

Assad Al-Hamlawi a plecat cu scandal de la Slask Wrocklaw și a semnat cu Universitatea Craiova

Născut în Helsingborg (Suedia), dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză, și-a început cariera de fotbalist la Angelholm, la 30 de kilometri de orașul său natal, scrie slaskwrocklaw.pl.

A schimbat mai multe echipe în Suedia, a trecut și pe la Prime Bangkok (Thailanda), iar la începutul anului era transferat de Slask Wroclaw pentru 250.000 de euro. Marcase 14 goluri în liga a doua suedeză pentru Oddevold.

Palestinianul s-a impus rapid la echipa poloneză, însă cele 7 goluri marcate în 16 partide nu au salvat-o pe Slask de la retrogradare.

Clubul și-ar fi dorit să-l păstreze pe atacant și în liga secundă și i-a explicat că poate pleca doar după plata unei clauze de reziliere de 950.000 de euro.

Al-Hamlawi nu a fost de acord și a luat o decizie care i-a înfuriat pe conducătorii lui Slask: „A părăsit arbitrar cantonamentul primei echipe în încercarea de a forța un acord de transfer”.

Șefii lui Slask au anunțat că fotbalistul va fi sancționat, iar acesta ar fi primit amenda maximă: 45.000 de euro. În plus, au subliniat că va fi vândut doar dacă pe numele său va sosi o ofertă pe placul clubului.

„Se temea că, la furie, va spune sau va face ceva ce va regreta”

Reprezentanții lui Assad au intervenit și au explicat că fotbalistul a recurs la acest gest din cauza stării mentale în care se afla.

„Assad a părăsit cantonamentul din cauza apariției bruște a unor simptome fizice cauzate de stresul emoțional - inclusiv o durere de cap severă, dureri abdominale și epuizare mentală și fizică completă.

Fotbalistul a experimentat un episod de anxietate și s-a simțit atât de copleșit emoțional încât se temea că, la furie, va spune sau va face ceva ce va regreta ulterior. Din acest motiv, el a devenit retras și izolat.

În ziua următoare, Assad ne-a informat despre starea sa și ne-am dat seama de gravitatea stării sale mentale. Ne dăm seama că lipsa de comunicare imediată ar fi putut cauza neînțelegeri și înțelegem pe deplin cum ar fi putut părea acest lucru atât din exterior, cât și din interior.

Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că discuțiile cu Slask Wroclaw au fost constructive, respectuoase și orientate spre soluții.

[...] Contrar speculațiilor, nu am încercat să îl convingem pe Assad să aleagă un anumit club. Dimpotrivă, am colaborat cu Slask Wroclaw pentru a evalua toate ofertele în mod echitabil - inclusiv convenind că ofertele sub un anumit prag nu reflectă valoarea lui Assad sau așteptările legitime ale clubului”, au explicat agenții jucătorului, potrivit przegladsportowy.onet.pl.

În total, Universitatea Craiova ar putea plăti 1 milion de euro pentru palestinian: clauza de reziliere + bonusuri.

50 de goluri a marcat Assad Al-Hamlawi de-a lungul carierei, în 138 de partide. A reușit și 7 pase decisive

