„Au decis să mă ucidă” Michel Platini acuză o conspirație împotriva lui. Pentru a nu-l lăsa să fie președintele FIFA

Michel Platini a dispărut de zece ani din fotbal după ce a fost acuzat într-un mare scandal de corupție, dar fostul jucător francez susține că a fost victima unui complot politic. Pentru ca el să nu fie devină președintele FIFA în 2016, după aproape nouă ani la conducerea UEFA.

Michel Platini are 70 de ani. Un nume pentru istoria fotbalului, dar care a părăsit sportul în cel mai neașteptat mod. Sumbru sfârșit.

Unul dintre marii jucători ai anilor ‘80, triplu Balon de Aur (1983-1984-1985), campion european cu Franța (1984) și câștigător al Cupei Campionilor cu Juventus (1985), a fost președintele UEFA aproape nouă ani, între ianuarie 2007 și decembrie 2015.

Scandalul de corupție a pus capăt carierei lui Platini în fotbal

În 2016, plănuia să candideze la președinția FIFA, dar scandalul de corupție l-a terminat.

Acuzat că a primit o plată ilegală în 2011, de la Sepp Blatter, două milioane de dolari, a fost exclus din fotbal până în 2023, deși el a susținut mereu că luase acei bani pentru consilierea lui Blatter în perioada 1999-2002.

În vârstă de 89 de ani, Sepp Blatter a fost președintele FIFA între 1998 și 2015. Foto: Imago

Platini acuză o conspirație împotriva lui, un complot pentru a-i bloca ascensiunea la FIFA. Mai ales că justiția elvețiană l-a achitat de două ori în dosarul de corupție, într-un proces penal, ultima dată în 2025, definitiv, de către Curtea de Apel.

Platini: „Le era frică de mine”. Arată spre Blatter: „A vrut să moară președinte FIFA”

„Eram destinat să devin președintele FIFA, dar unii nu au vrut să se întâmple acest lucru. Interdicția a fost o mare nedreptate. A fost o hotărâre politică. Un grup de oameni a decis să mă ucidă”, a afirmat francezul pentru The Guardian.

S-a speculat mult timp că Platini era furios pe Gianni Infantino, ales în locul lui președinte FIFA, în 2016, însă acesta îl atacă acum pe Blatter: „A vrut să moară în acel post. A declanșat o atmosferă negativă în jurul meu”.

Cei care făceau parte din acea administrație nu voiau alt președinte. Se puteau câștiga bani mulți și nu eram dorit, mai ales dacă aș fi schimbat multe lucruri. Le era frică de mine. Michel Platini, ex-președinte UEFA

„Infantino nu a fost instigator. Îi plac oamenii cu bani. Un autocrat”

Infantino? „A profitat de situație, însă nu a fost unul dintre instigatori. Infantino voia să fie președintele UEFA, ceea ce însemna că mă împingea spre FIFA”.

Infantino și Premiul FIFA pentru Pace oferit lui Trump Foto: Imago

Infantino, 55 de ani, din 2000 la UEFA, secretar general al forului continental din 2009, este liderul FIFA de aproape un deceniu.

„A fost un bun număr doi, dar nu un bun număr unu”, l-a descris Platini pe oficialul elvețian.

Infantino are o problemă. Îi plac oamenii bogați și puternici, cei cu bani. Este vorba de caracterul său. Așa era și ca număr doi, însă atunci nu era el șeful. Michel Platini, ex-președinte UEFA

Privit din unghiul lui Platini, „Infantino a devenit mai mult un autocrat după pandemie. Există mai puțină democrație decât pe vremea lui Blatter.

Se poate spune orice despre Blatter, totuși, principala lui problemă a fost că a vrut să rămână pe viață la FIFA. Dar a fost un bun om de fotbal”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport