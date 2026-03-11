„Totul a fost diferit” Răzvan Sava, comparație între Liga 1 și Serie A » S-ar mai întoarce în România?

Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, a vorbit despre o posibilă revenire în Liga 1, dar și despre diferențele dintre fotbalul italian și cel românesc.

Transferat în vara lui 2024 de Udinese de la CFR Cluj, Răzvan Sava este rezervă în acest moment la gruparea din Serie A, după ce a început sezonul ca titular.

Răzvan Sava, despre o posibilă revenire în România: „Aș pleca”

Întrebat dacă ar reveni în România pentru a prinde mai multe minute între buturi, Sava a declarat:

„Dacă aș avea o ofertă sau dacă clubul ar accepta, aș pleca, dar acum încerc să mă concentrez pe antrenamente, ca să fiu cât mai pregătit. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea...

Desigur, este mai bine să joci. Asta e valabil pentru fiecare jucător și pentru fiecare portar. Este bine și pentru cei tineri, ca mine și Popa (n.r. - Mihai Popa, portarul CFR-ului). Pentru el e foarte bine, îl ajută mult. Îi doresc tot binele.

Este greu să stai pe bancă, pentru că simți jocul chiar și atunci când primul «11» este pe teren. Simți că ești acolo, în meci”, a declarat Răzvan Sava, conform flashscore.ro.

Cred că simt jocul chiar mai intens de pe bancă decât atunci când sunt pe teren. Dar, ca orice portar, încerc să mă antrenez cât mai bine. Când vine momentul, trebuie să arăți că ești pregătit. Răzvan Sava, portar Udinese

Răzvan Sava, comparație între Italia și România: „Totul a fost diferit”

Fostul portar de la CFR Cluj a vorbit și despre diferențele pe care le-a resimțit între Liga 1 și Serie A:

„Totul a fost diferit din cauza vitezei mingii. Totul se făcea mult mai repede. Acesta a fost primul lucru pe care l-am simțit diferit.

Jocul era mai tactic, dar pentru mine nu a fost chiar atât de diferit, pentru că în trecut am mai jucat în Italia și cunosc cultura. Din acest motiv, nu a fost foarte greu să mă adaptez stilului.

Să spunem că în România jucam mai mult mingi lungi. Aici, la Udinese, avem un stil în care începem construcția de la portar și jucăm cu fundașii pentru a găsi o soluție.

În România erau doar mingi lungi. Nu aveam această tactică, era mult mai simplu”, a mai spus goalkeeperul.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Sava, potrivit Transfermarkt

Răzvan Sava, adversarul lui Cristi Chivu în Serie A: „Am auzit lucruri bune despre el”

Sava a vorbit și despre duelurile cu Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, gruparea de pe primul loc în Serie A:

„Personal, nu îl cunosc, dar am auzit lucruri bune despre el. Este un antrenor bun, iar ca jucător a fost la cel mai înalt nivel. Mi-ar plăcea să îl cunosc.

Nu schimbă prea mult lucrurile că este român, pentru că la fiecare meci încerci să dai tot ce ai mai bun. Nu te uiți cine este antrenorul. Eu nu mă uit dacă antrenorul sau vreun jucător este român.

După meci ne salutăm și stăm de vorbă, dar în timpul jocului nu există prieteni. Nu te gândești cine este antrenorul sau cine este fundașul”, a conchis Sava.

