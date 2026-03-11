„Totul a fost diferit” Răzvan Sava, comparație între Liga 1 și Serie A » S-ar mai întoarce în România?
Răzvan Sava FOTO: IMAGO
Stranieri

„Totul a fost diferit” Răzvan Sava, comparație între Liga 1 și Serie A » S-ar mai întoarce în România?

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 23:50
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 23:51
  • Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, a vorbit despre o posibilă revenire în Liga 1, dar și despre diferențele dintre fotbalul italian și cel românesc.

Transferat în vara lui 2024 de Udinese de la CFR Cluj, Răzvan Sava este rezervă în acest moment la gruparea din Serie A, după ce a început sezonul ca titular.

Pedepse drastice în Liga 1 Comisia de Disciplină nu a stat la discuții după eliminările din Oțelul - Hermannstadt » Sancțiune și pentru U Craiova
Citește și
Pedepse drastice în Liga 1 Comisia de Disciplină nu a stat la discuții după eliminările din Oțelul - Hermannstadt » Sancțiune și pentru U Craiova
Citește mai mult
Pedepse drastice în Liga 1 Comisia de Disciplină nu a stat la discuții după eliminările din Oțelul - Hermannstadt » Sancțiune și pentru U Craiova

Răzvan Sava, despre o posibilă revenire în România: „Aș pleca”

Întrebat dacă ar reveni în România pentru a prinde mai multe minute între buturi, Sava a declarat:

„Dacă aș avea o ofertă sau dacă clubul ar accepta, aș pleca, dar acum încerc să mă concentrez pe antrenamente, ca să fiu cât mai pregătit. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea...

Desigur, este mai bine să joci. Asta e valabil pentru fiecare jucător și pentru fiecare portar. Este bine și pentru cei tineri, ca mine și Popa (n.r. - Mihai Popa, portarul CFR-ului). Pentru el e foarte bine, îl ajută mult. Îi doresc tot binele.

Este greu să stai pe bancă, pentru că simți jocul chiar și atunci când primul «11» este pe teren. Simți că ești acolo, în meci”, a declarat Răzvan Sava, conform flashscore.ro.

Cred că simt jocul chiar mai intens de pe bancă decât atunci când sunt pe teren. Dar, ca orice portar, încerc să mă antrenez cât mai bine. Când vine momentul, trebuie să arăți că ești pregătit. Răzvan Sava, portar Udinese

Răzvan Sava, comparație între Italia și România: „Totul a fost diferit”

Fostul portar de la CFR Cluj a vorbit și despre diferențele pe care le-a resimțit între Liga 1 și Serie A:

„Totul a fost diferit din cauza vitezei mingii. Totul se făcea mult mai repede. Acesta a fost primul lucru pe care l-am simțit diferit.

Jocul era mai tactic, dar pentru mine nu a fost chiar atât de diferit, pentru că în trecut am mai jucat în Italia și cunosc cultura. Din acest motiv, nu a fost foarte greu să mă adaptez stilului.

Să spunem că în România jucam mai mult mingi lungi. Aici, la Udinese, avem un stil în care începem construcția de la portar și jucăm cu fundașii pentru a găsi o soluție.

În România erau doar mingi lungi. Nu aveam această tactică, era mult mai simplu”, a mai spus goalkeeperul.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Răzvan Sava, potrivit Transfermarkt

Răzvan Sava, adversarul lui Cristi Chivu în Serie A: „Am auzit lucruri bune despre el”

Sava a vorbit și despre duelurile cu Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, gruparea de pe primul loc în Serie A:

„Personal, nu îl cunosc, dar am auzit lucruri bune despre el. Este un antrenor bun, iar ca jucător a fost la cel mai înalt nivel. Mi-ar plăcea să îl cunosc.

Nu schimbă prea mult lucrurile că este român, pentru că la fiecare meci încerci să dai tot ce ai mai bun. Nu te uiți cine este antrenorul. Eu nu mă uit dacă antrenorul sau vreun jucător este român.

După meci ne salutăm și stăm de vorbă, dar în timpul jocului nu există prieteni. Nu te gândești cine este antrenorul sau cine este fundașul”, a conchis Sava.

Citește și

Manchester City, umilită pe Bernabeu  Real Madrid a făcut show în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor + victorii pentru PSG și Bodo/Glimt
Liga Campionilor
23:49
Manchester City, umilită pe Bernabeu Real Madrid a făcut show în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor + victorii pentru PSG și Bodo/Glimt
Citește mai mult
Manchester City, umilită pe Bernabeu  Real Madrid a făcut show în prima manșă a optimilor din Liga Campionilor + victorii pentru PSG și Bodo/Glimt
„Dinamo e Dinamo” Un nume mare din fotbalul românesc se înscrie pe lista succesorilor lui Kopic: „Când va fi stadionul gata, va fi și mai interesant”
Superliga
22:18
„Dinamo e Dinamo” Un nume mare din fotbalul românesc se înscrie pe lista succesorilor lui Kopic: „Când va fi stadionul gata, va fi și mai interesant”
Citește mai mult
„Dinamo e Dinamo” Un nume mare din fotbalul românesc se înscrie pe lista succesorilor lui Kopic: „Când va fi stadionul gata, va fi și mai interesant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

serie a udinese portar italia Cristi Chivu romania razvan sava
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share