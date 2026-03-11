Pedepse drastice în Liga 1 Comisia de Disciplină nu a stat la discuții după eliminările din Oțelul - Hermannstadt » Sancțiune și pentru U Craiova +14 foto
Oțelul - Hermannstadt/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pedepse drastice în Liga 1 Comisia de Disciplină nu a stat la discuții după eliminările din Oțelul - Hermannstadt » Sancțiune și pentru U Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 21:41
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 21:43
  • Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunțat sancțiunile dictate după meciul Oțelul - Hermannstadt 0-2.

Partida de la Galați a fost plină de momente tensionate. „Centralul” Andrei Moroiță a acordat nu mai puțin de 3 cartonașe roșii, toate în tabăra echipei antrenate de Laszlo Balint (46 de ani).

Ștefan Bană ('45+5'), Diego Zivulic ('78) și Paul Iacob ('85) au fost jucătorii eliminați. De asemenea, Laurențiu Iorga, secundul lui Dorinel Munteanu, a fost și el trimis în tribune.

Comisia de Disciplină, penalizări drastice după eliminările din Oțelul – FC Hermannstadt

Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a venit cu penalizări pentru cei patru.

Ștefan Bană a scăpat ieftin, după ce a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite în urma a două faulturi.

Fostul jucător de la U Craiova s-a ales cu o etapă de suspendare și cu o amendă de 740 de lei, astfel va fi indisponibil la meciul cu Csikszereda, primul din play-out.

Eliminarea lui Ștefan Bană din minutul 45+5. Foto. Captură Prima Sport
Eliminarea lui Ștefan Bană din minutul 45+5. Foto. Captură Prima Sport

Eliminarea lui Ștefan Bană din minutul 45+5. Foto. Captură Prima Sport
În minutul 78 a venit a doua eliminarea de la Oțelul. Andrei Moroiță l-a trimis la vestiare pe Zivulic după o intrare dură asupra lui Florescu.

Inițial, arbitrul îi arătase cartonașul galben croatului, dar după verificarea VAR a decis să-l elimine direct.

Zivulic a fost suspendat două etape și a primit o amendă de 3.000 lei. Stoperul va rata meciurile cu Csikszereda și Unirea Slobozia.

Eliminarea lui Zivulic din minutul 78. Foto: Captură Prima Sport
Eliminarea lui Zivulic din minutul 78. Foto: Captură Prima Sport

Eliminarea lui Zivulic din minutul 78. Foto: Captură Prima Sport
Paul Iacob a fost și el trimis mai repede la vestiare, după ce l-a lovit pe Chorbadzhiyski, după golul de 0-2 al oaspeților.

Stoperul venit la Galați de la Rapid a primit o suspendare de trei meciuri și o amendă de 5.000 de lei. Iacob va rata meciurile cu Csikszereda, Unirea Slobozia și Hermannstadt.

Eliminarea lui Paul Iacob din minutul 85. Foto: Captură Prima Sport
Eliminarea lui Paul Iacob din minutul 85. Foto: Captură Prima Sport

Eliminarea lui Paul Iacob din minutul 85. Foto: Captură Prima Sport
Laurențiu Iorga, antrenorul secund al sibienilor, s-a ales și el cu trei etape de suspendare și penalitate sportivă de 4.700 lei. Nu va sta pe bancă la meciurile cu UTA Arad, FC Botoșani și Oțelul.

U Craiova, amendată cu 5.000 de lei

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis să o sancționeze și pe U Craiova, după incidentele petrecute la meciul cu Metaloglobus (2-1), în etapa #29 din Liga 1. Oltenii au fost amendați cu 5.000 de lei.

„Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF, potrivit lpf.ro.

U Craiova - Metaloglobus Foto U Craiova .jpeg
U Craiova - Metaloglobus Foto U Craiova .jpeg

U Craiova - Metaloglobus Foto U Craiova .jpeg
