Vinicius, suspendare drastică Coșmar pentru Real Madrid. Brazilianul va rata meciul cu Barcelona

Vinicius Jr. (26 de ani) a fost suspendat patru etape după eliminarea din meciul cu Villarreal, scor 1-0.

Superstarul brazilian va rata primul El Clasico al sezonului, programat pe 25 octombrie, de la ora 22:00.

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Federația Spaniolă nu l-a iertat pe Vinicius după cartonașul roșu primit în meciul cu Villarreal. Brazilianul a fost eliminat de arbitrul Diaz de Mera în minutul 71 al partidei, după ce l-a tras de păr pe canadianul Nathan Saliba.

Lucrurile s-au complicat pentru superstarul lui Real Madrid. „Centralul” a notat în raport că jucătorul a continuat să protesteze vehement și s-a îndreptat spre zona în care se afla arbitrul, manifestând o atitudine agresivă.

Vinicius ratează El Clasico! Suspendare drastică primită de superstarul lui Real Madrid

Chiar dacă și-a prezentat scuzele pe rețelele de socializare, Vinicius nu a scăpat.

Starul echipei antrenate de Jose Mourinho a primit o suspendare de patru etape, ceea ce îl va face să rateze primul El Clasico al sezonului.

Ce meciuri ratează Vinicius:

18 octombrie - Sevilla (acasă)

25 octombrie - Barcelona (deplasare)

1 noiembrie - Racing Santander (deplasare)

7 noiembrie - Valencia (deplasare)

Brazilianul va putea juca în continuare în Liga Campionilor, însă în La Liga va reveni abia la meciul cu Celta Vigo, programat după pauza internațională din noiembrie.

Decizia oficială a RFEF

„DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, VINICIUS JOSÉ „VINI JR.” (Real Madrid CF) – 2 meciuri de suspendare pentru comportament violent în afara fazei de joc, fără posibilitatea de a juca mingea sau în timpul unei faze oprite, la care se adaugă sancțiuni financiare, în conformitate cu articolul 52 din Codul Disciplinar. (Articolul 130.2)

DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, VINICIUS JOSÉ „VINI JR.” (Real Madrid CF) – 2 meciuri de suspendare pentru proteste la adresa arbitrului central, a arbitrilor asistenți sau a celui de-al patrulea oficial, la care se adaugă sancțiuni financiare, în conformitate cu articolul 52 din Codul Disciplinar. (Articolul 127)”, se arată în decizia oficială a RFEF potrivit marca.com.

Real Madrid va face apel, însă șansele ca brazilianul să joace în El Clasico sunt aproape nule.

🚨 Real Madrid plan to appeal Vinicius Jr’s suspension for four games after RFEF verdict. https://t.co/yOM8cFxYKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026

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