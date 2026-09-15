„Putem concura cu orice echipă” Ricardo Sousa, după ce Petrolul a încurcat FCSB: „Asta le-am cerut jucătorilor”

Ricardo Sousa (47 de ani), antrenorul Petrolului, s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale după remiza cu FCSB, scor 2-2, pe Arena Națională, în etapa #9 din Superliga.

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N'Lundulu a deschis scorul în minutul 3, după o minge pierdută de Muhar la mijlocul terenului.

FCSB a revenit prin Arad, în minutul 14, iar Korenica a făcut 2-1 zece minute mai târziu. Malula a stabilit scorul final, 2-2, în minutul 66.

Ricardo Sousa, mesaj puternic după ce Petrolul a ținut piept FCSB-ului : „Putem concura cu orice echipă”

Tehnicianul portughez a subliniat că ploieștenii nu au venit la București pentru a obține un rezultat de egalitate, ci cu gândul la victorie.

„A fost un meci dificil pentru noi, pentru că este întotdeauna greu să joci împotriva unui club de asemenea dimensiune. Dar sunt foarte mândru de echipa mea, pentru că am arătat că Petrolul poate concura cu orice adversar.

Am venit aici nu ca să luăm un punct, ci ca să câștigăm. Am avut curaj să jucăm și am arătat din nou caracterul pe care îl avem încă din primul meci”, a spus Sousa.

Antrenorul Petrolului și-a asumat și greșelile din startul partidei.

„Știu că am făcut două greșeli la început, dar astfel de greșeli sunt și responsabilitatea mea, pentru că eu le cer jucătorilor să aibă curaj.

Ei mă fac un antrenor mai bun de la o zi la alta. Ne ajutăm reciproc, ei înțeleg ce vreau eu, iar eu înțeleg ce este mai bine pentru ei”.

Petrolul ocupă locul 4 în Superliga, cu 16 puncte acumulate după nouă etape.

Obiectivul este să rămânem în prima ligă. Știm că este un campionat foarte dificil. Trecem prin momente grele, sunt probleme financiare, stadionul nu este într-o stare bună, terenul nu este bun. Dar și cu aceste probleme trebuie să creștem. Din momentul în care am semnat cu Petrolul, știam despre ele și lupt alături de club pentru a le rezolva. Ricardo Sousa, antrenor Petrolul

Tehnicianul a insistat însă că atmosfera creată în jurul echipei îl mulțumește.

„Cunosc orașul Ploiești, cunosc suporterii și vorbesc cu foarte mulți oameni. Toată lumea este fericită și ne felicită pentru munca depusă.

Nu doar pentru că jucăm bine, ci pentru felul în care luptăm pentru oraș și pentru club. În echipa mea, până când meciul nu se termină, nimeni nu renunță”, a mai spus acesta.

VIDEO: Petrolul a dat lovitura pe Arena Națională și a smuls o remiză cu FCSB, 2-2

Sousa a vorbit și despre FCSB, pe care o consideră în continuare echipa cu cel mai valoros lot din Superliga.

„Din punctul meu de vedere, individual, această echipă are cei mai buni jucători din campionat. Au foarte multă calitate, condiții foarte bune și tot ce le trebuie pentru a lupta la titlu.

Dacă eu cred că sunt cea mai bună echipă din campionat în acest moment, ca joc? Nu. Pentru că au arătat că există și probleme.

Dar cu investițiile și calitatea pe care le au, trebuie să lupte pentru titlu în fiecare an și să ajungă în cupele europene. Un club de asemenea dimensiune trebuie să facă mai mult”, a mai spus antrenorul.

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