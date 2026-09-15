Italia e la picioarele lui Chivu Antrenorul român, lăudat după victoria lui Inter:  „Echipă «nebună»!” +30 foto
Inter Milano. Foto: Imago
Campionate

Italia e la picioarele lui Chivu Antrenorul român, lăudat după victoria lui Inter: „Echipă «nebună»!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 09:48
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 09:48
  • Inter a oferit o nouă demonstrație de forță sub comanda lui Cristi Chivu.
  • Campioana Italiei a învins-o pe Udinese cu 5-3, pe San Siro, după ce a revenit de la 0-2.
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Inter a reușit pentru a doua etapă la rând să revină după ce a fost condusă cu două goluri, iar prestația echipei lui Chivu a stârnit numeroase reacții.

„Nu aș fi antrenor dacă nu aș face asta” Ce l-a nemulțumit pe Cristi Chivu după Inter - Udinese 5-3
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Chivu, lăudat după revenirea de la 0-2

Udinese a început excelent și a marcat de două ori în primele 16 minute. Abankwah a deschis scorul în minutul 9, iar Ekkelenkamp a făcut 2-0 după o fază în care portarul Josep Martinez a intervenit greșit, împingând mingea în poartă.

Inter a reacționat rapid. Carlos Augusto a redus diferența în minutul 26, iar Barella a egalat cu 10 minute înainte de pauză.

După revenirea de la vestiare, formația lui Chivu a preluat controlul. Thuram a înscris pentru 3-2, Pio Esposito a mărit avantajul, iar Bonny a dus scorul la 5-2.

Udinese a mai punctat în minutul 90 prin Gueye, stabilind rezultatul final, 5-3.

FOTO. Gafa comisă de Josep Martinez în meciul cu Udinese

Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA
Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA

Galerie foto (30 imagini)

Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA Josep Martinez, la gafa din meciul Inter - Udinese, scor 5-3. Foto: captură YouTube @SerieA
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Portarul spaniol mai greșise și pe Santiago Bernabeu, unde un dribling riscant i-a permis lui Valverde să înscrie pentru 2-0.

Anul trecut problema era Sommer și ați scos imediat asta în evidență, acum este Martinez. Îl voi apăra până la moarte, la fel cum îl voi apăra și pe Provedel sau pe oricare altul. Nu avem nicio problemă cu portarii. Anul trecut ați insistat cu Sommer și se cerea Pepo. Ivan este un portar foarte bun și își va primi șansa. Dar nu din milă, ci pentru că o va merita. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Presa italiană laudă reacția lui Inter: „Echipa «nebună» a prins gustul revenirilor”

Presa din Italia a remarcat în special forța de reacție a campioanei.

„Toți cei trei atacanți folosiți de Cristi Chivu au marcat, chiar și în absența lui Lautaro.

Încă o revenire după ce Inter a avut de recuperat două goluri, încă un sfert de oră de blackout (n.r. - cădere totală în joc), urmat însă de o reacție puternică în fața unei echipe Udinese care era aproape să le mai joace o farsă nerazzurrilor.

Primul sfert de oră a fost un coșmar pentru Inter. Echipa a început prost, nu a găsit spații, l-a căutat pe Thuram, însă francezul a fost prins între cei trei fundași ai lui Runjaic.

Benzile nu au acoperit suficient, defensiva a fost nesigură, iar Martinez a mai comis o eroare. Combinația a fost letală pentru Chivu”, a notat Gazzetta dello Sport.

Despre faza în care Martinez a greșit la golul de 2-0, publicația italiană a scris:

În minutul 16, un nou blackout. Diouf nu a gestionat bine faza, iar mingea a ricoșat în Davis. Atacantul lui Udinese a profitat imediat și i-a pasat lui Ekkelenkamp. Acesta a deviat mingea, iar Martinez a intervenit greșit și a trimis-o în propria poartă. Un moment de groază, asemănător cu cel din debutul de Champions League din săptămâna precedentă. Gazzetta dello Sport

Corriere della Sera a titrat: „Interul «nebun» al lui Chivu a prins gustul revenirilor: 5-3 cu Udinese, după ce a fost condusă cu 2-0”, apoi a remarcat forța de reacție a echipei, dar și problemele defensive.

„Inter pare să se joace din nou cu focul, cu un strop de inconștiență. Pentru a treia oară în opt zile, echipa este condusă cu două goluri și pare pusă la pământ de adversar.

După revenirea nebună cu Napoli, de la 0-2 la 3-2, și după cea ratată la limită cu Real Madrid, scor final 1-2, a venit acum revenirea spectaculoasă cu Udinese.

Parcă e mai plăcut să urci împotriva curentului ca un nebun, fără Lautaro, odihnit pe bancă, și fără Calhanoglu, care avea probleme fizice, decât să ai parte de o plimbare liniștită de vară, cu vântul clasamentului favorabil din spate.

Interului îi place să se joace cu glumească, să primească lovituri care apoi se dovedesc inofensive, cel puțin cât timp în față nu sunt Mbappe și Bellingham. Echipa lui Chivu poate părea uneori că face totul ca parte dintr-o strategie de marketing: să-i facă pe adversari să creadă că este vulnerabilă, lipsită de chef, arogantă, pentru ca apoi să se trezească brusc precum un leu rănit.

De cealaltă parte, faptul că Udinese, o echipă cu șase absențe - Solet, Zaniolo și Piotrowski fiind cele mai importante -, a condus cu 2-0 scoate la iveală niște defecte care nu trebuie să devină structurale”, au notat jurnaliștii italieni.

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