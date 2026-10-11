„Nu pot vorbi urât despre arbitri” Explicația inedită a lui Ricardo Sousa după eșecul Petrolului cu Farul: „Un lucru mă enervează!”

Farul - Petrolul 3-1. Ricardo Sousa (47 de ani), antrenorul grupării prahovene, a refuzat să vorbească despre arbitraj la finalul meciului din etapa #11 din Superliga.

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Petrolul a pierdut duelul de la Ovidiu, iar golul serii a fost marcat de Cristi Ganea, fundașul stânga al gazdelor, care a reușit o execuție în stilul lui Roberto Carlos.

Farul - Petrolul 3-1 . Ricardo Sousa: „Nu pot să vorbesc urât despre arbitri”

Deși echipa sa a pierdut, Ricardo Sousa a refuzat să critice arbitrajul lui Horațiu Feșnic din acest meci.

„Când pierzi, încerci întotdeauna să găsești pe altcineva pe care să dai vina. Dar nu pot vorbi urât despre arbitri pentru că și eu greșesc mereu. Și arbitrii nu merg la interviuri ca să mă vorbească de rău.

Arbitrul își face treaba și se străduiește. Uneori arbitrează bine, alteori mai puțin bine, dar acesta nu este un lucru prin care să justificăm rezultatul de astăzi”, a declarat Ricardo Sousa la Digi Sport.

FOTO. Golul spectaculos reușit de Cristi Ganea

Ricardo Sousa și-a criticat totuși jucătorii pentru că nu respectă indicațiile pe care le oferă la antrenamente.

„Sincer, cred că nu am fost destul de buni și am plătit pentru asta. Știam că primele 10-15 minute erau foarte importante și știam că atunci când ei nu au mingea este dificil pentru ei.

Am pierdut prea multe mingi. Nu am fost la fel de bine organizați ca în alte meciuri. Nu sunt prea multe de spus despre asta. Vreau doar să felicit echipa adversă.

Nu vom face o dramă din această înfrângere, dar nici nu o vom uita, pentru că mâine vom începe antrenamentele pentru următorul meci.

Putem pierde, putem face egal sau putem câștiga. Dar un lucru mă enervează întotdeauna, când jucătorii nu respectă strategia pe care am stabilit-o.

Atunci când credem în ce lucrăm la antrenamente și facem acel lucru, ajungem ușor la poarta adversă. Dar este destul de clar că echipa adversă a fost mai bună”.

Nu încercăm să găsim niște scuze, dar nu e cazul să facem o tragedie din această înfrângere. Cele mai bune echipe sunt cele care pot primi o lovitură, dar care, a doua zi, se pot ridica și pot lua totul de la capăt. Ricardo Sousa, antrenor Petrolul

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Dinamo 11 26 2 U Craiova 11 23 3 Rapid 10 21 4 Petrolul 11 19 5 U Cluj 10 18 6 Farul 11 17 7 Corvinul 11 16 8 FCSB 11 15 9 FC Botoșani 11 14 10 CFR Cluj 10 13 11 Sepsi 11 13 12 UTA Arad 11 12 13 FC Argeș 10 11 14 Oțelul Galați 11 10 15 FC Voluntari 11 8 16 Csikszereda 11 1

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