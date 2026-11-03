„A început procesul lui Chivu” Sare în apărarea antrenorului lui Inter, după ce a fost asaltat de critici

Jurnalistul italian Riccardo Trevisani (47 de ani) a vorbit despre criticile primite de Cristi Chivu (46 de ani) după ce Inter a fost învinsă de rivala AC Milan, scor 1-3, dar și despre situația actuală a clubului.

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După eșecul din Derby della Madonnina, Chivu a fost ținta criticilor, în special pentru deciziile tactice pe care le-a luat.

Mai mult, fanii lui Inter au fost foarte nervoși și chiar i-au cerut demisia tehnicianului român.

Riccardo Trevisani, despre situația lui Inter: „A început procesul lui Chivu”

În ciuda situației tensionate de la Inter, jurnalistul Riccardo Trevisani consideră că Cristi Chivu s-a descurcat foarte bine pe banca echipei, alături de care a câștigat eventul în sezonul trecut.

„A început procesul lui Chivu, lucru care mă face să zâmbesc, pentru că, din câte știu, a ajuns la Inter cu doar 13 meciuri ca antrenor în Serie A și avea cea mai bună medie de puncte din istoria clubului.

Este adevărat că a beneficiat de o muncă excelentă făcută de Inzaghi și de o conducere foarte bună, pentru că Inter îl avea pe Ausilio și îl are pe Marotta.

Cu alte cuvinte, a ajuns într-un loc foarte bun. Până acum însă, Chivu s-a descurcat foarte bine”, a declarat Trevisani la Radio Manà Manà, citat de inter1908.it.

Cu toate acestea, Riccardo Trevisani a evidențiat și capitolele care l-au nemulțumit la Cristi Chivu în ceea ce privește gestionarea derby-ului cu AC Milan.

„Trebuie spus că în ceea ce privește gestionarea derby-ului, au fost multe lucruri care nu mi-au plăcut: de la formula de start la schimbarea sistemului de joc și până la schimbările efectuate prea târziu.

Este adevărat că Bonny nu se simțea bine și nu putea juca, dar Pio Esposito, de exemplu, ar fi putut evolua mult mai mult decât cele 10 minute pe care le-a primit.

Așadar, a fost o seară neagră, de acord? O seară neagră. Dar îmi amintesc și de seri negre ale unor antrenori mult mai experimentați și cu nume mult mai sonore”, a mai adăugat jurnalistul.

Îmi amintesc de seri negre ale arbitrilor, dar și ale fotbaliștilor. A fost o seară neagră pentru Chivu, însă nu l-aș pune pe aceeași listă cu Pacciani și Sempio. Riccardo Trevisani, jurnalist

În urma eșecului suferit, Inter a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte. AC Milan se află pe locul 5, cu 21 de puncte.

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează duelul de astăzi cu Feyenoord, de la ora 22:00, din etapa 4 din Liga Campionilor. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 4 și Prima Sport 5.

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