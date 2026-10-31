AC Milan - Inter 3-1  Echipa lui Chivu suferă prima înfrângere din Serie A! Antrenorul român, fără victorie în Derby della Madonnina
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AC Milan - Inter 3-1 Echipa lui Chivu suferă prima înfrângere din Serie A! Antrenorul român, fără victorie în Derby della Madonnina

alt-text Ștefan Neda , George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 23:46
  • AC Milan a învins-o pe Inter Milano cu scorul de 3-1, în primul meci direct al sezonului.
  • Cristi Chivu rămâne astfel fără victorie în Derby della Madonnina.
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Echipa lui Cristi Chivu a avut parte de un început de derby dezastruos. AC Milan a deschis scorul încă din minutul 4, grație golului marcat de Pulisic cu capul, din centrarea de pe partea dreaptă a lui Moreira.

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Dominarea gazdelor a continuat, iar echipa lui Ruben Amorim a majorat diferența în minutul 10. AC Milan a avut o schemă superbă, din corner, care s-a încheiat cu golul lui Rabiot, la colțul lung.

Echipa lui Cristi Chivu a dat semne de revenire și a înscris golul de 2-1, prin fundașul Alessandro Bastoni. Italianul a înscris cu capul, în urma unui corner.

Deși avea un moral bun atunci, Inter a pierdut controlul partidei, iar AC Milan a profitat și a mai înscris o dată chiar înainte de pauză. Moreira a dus scorul la 3-1, după o execuție superbă din lovitură liberă.

În repriza secundă, echipa lui Chivu a încercat să revină pe tabelă, dar fără succes. Inter chiar a avut un penalty refuzat, iar rezultatul a rămas neschimbat: 3-1.

Inter a suferit prima înfrângere din acest sezon în campionat, iar Cristi Chivu rămâne în continuare fără victorie în Derby della Madonnina.

În urma acestui rezultat, Inter a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte, la egalitate cu Napoli, care are un meci mai puțin disputat.

AC Milan a urcat pe locul 4, cu 21 de puncte.

AC Milan - Inter Milano 3-1

  • Au marcat: Pulisic (4), Rabiot (10), Moreira (43)/Bastoni (22)

Final de meci.

Min. 85 - Șutul lui Pio Esposito a fost blocat de apărarea Milanului.

Min. 80 - Inter pune tot mai multă presiune, dar echipa lui Cristi Chivu nu găsește drumul spre gol.

Min. 75 - Inter nu a primit un penalty după ce a acuzat un henț la Gila. Arbitrul a acordat corner după ce a verificat faza la monitorul VAR.

Min. 72 - Schimbare la Inter: ies Calhanoglu și Diouf și intră Zielinski și Mkhitaryan.

Min. 66 - Echipa lui Cristi Chivu încearcă să reducă din diferență, dar apărarea lui AC Milan a blocat fiecare șut al oaspeților.

Min. 52 - Diego Moreira a primit cartonașul galben după ce l-a lovit cu palma peste față pe Sucic.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză pe San Siro

Min. 43 - GOL AC MILAN (3-1). Diego Moreira a înscris un gol superb din lovitură liberă. Martinez nu a avut nicio șansă la șutul jucătorului gazdelor.

Min. 41 - Sucic a șutat puternic la colțul scurt, dar Maignan este în formă și intervine perfect.

Min. 33 - Mike Maignan a avut un reflex de zile mari la șutul lui Spence, din interiorul careului. Mingea a fost respinsă cu greu în corner.

Min. 28 - Centrarea lui Calhanoglu de pe partea dreaptă a fost respinsă de apărarea lui AC Milan. Inter pune tot mai multă presiune la poarta adversă.

Min. 22 - GOL INTER (2-1). Bastoni a redus din diferența de pe tabelă în urma unui corner. Înainte să lovească mingea cu capul, mingea fusese deviată.

Min. 18 - Moreira are o nouă fază personală pe partea dreaptă, dar de această dată fundașii lui Inter au intervenit la timp și au îndepărtat pericolul.

Min. 10 - GOL AC MILAN (2-0). Gazdele au majorat diferența după o schemă executată perfect. Rabiot a înscris cu un șut la colțul lung, din interiorul careului, în urma unui corner.

Min. 9 - Spence a obținut o lovitură de colț pentru Inter.

Min. 4 - GOL AC Milan (1-0). Moreira a avut o fază personală pe partea dreaptă și a reușit să centreze în careu. Pulisic a profitat de o greșeală în apărarea lui Inter și a trimis mingea în plasă în urma unei lovituri de cap.

Min. 1 - A început derby-ul de pe San Siro!

Echipele de start:

  • AC Milan: Maignan - Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara - Moreira, Musah, Modric, Pulisic - Rabiot - Ramos
  • Antrenor: Ruben Amorim
  • Inter: Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto - Diouf - Thuram
  • Antrenor: Cristi Chivu

Ruben Amorim: „Când joci meciuri ca acestea, circumstanțele și oboseala nu contează”

„Este un meci special, o rivalitate unică între două echipe mari din același oraș, care împart același stadion. Știm cât de importantă este această confruntare și avem responsabilitatea de a câștiga.

Când joci meciuri ca acestea, circumstanțele și oboseala nu contează. Trebuie să intri pe teren și să dai tot ce ai mai bun, și exact asta vom face. Inter este o echipă care poate juca cu ochii închiși.

Chiar și atunci când face schimbări de jucători, știe întotdeauna ce are de făcut. (n.r. - Inter) Are o capacitate remarcabilă de a citi diferitele faze ale unui meci, datorită experienței sale și numeroaselor succese de care s-a bucurat.

Inter are mult talent, dar noi suntem aici să luptăm și vom fi pregătiți. Am fost foarte supărați după meciul cu Bologna, dar astăzi am văzut o echipă complet concentrată pe derby, pe deplin dedicată muncii tehnice și tactice și conștientă de ceea ce trebuie să facă pe teren”, a declarat Ruben Amorim, potrivit acmilan.com.

Cristi Chivu, despre problemele lui Inter: „Sunt lucruri care trebuie să rămână în vestiar”

De cealaltă parte, antrenorul român a avut o abordare mai „sumbră” și a explicat că programul încărcat poate afecta evoluțiile echipei, dar a subliniat că nu toate problemele pot fi discutate public.

„Fiecare dintre noi poate avea anumite lucruri în minte care îi afectează evoluția. Dar, dacă încerc să explic situația, trebuie să fiu atent. Ar însemna să vorbesc despre lucruri personale, care trebuie să rămână în vestiar și care ar putea fi interpretate greșit. Pentru că, dacă spun anumite lucruri, imediat apare: «Chivu atacă».

Nu, eu nu dețin adevărul absolut. Știu care ar putea fi cauzele, pot să le intuiesc. Am fost și eu într-un vestiar, am trecut prin situația unei echipe precum Inter, care trebuie să joace din trei în trei zile și să găsească soluții pentru a-și gestiona energia.

Poate că unii nu acceptă asemenea explicații și spun că suntem profesioniști. Și au dreptate”, a declarat Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Întrebat apoi dacă fotbaliștii lui Inter au nevoie de o schimbare de atitudine înaintea derby-ului cu AC Milan, Chivu a transmis:

„Nu este ușor să dau un răspuns. Există lucruri despre care nu pot vorbi și care trebuie să rămână între pereții vestiarului.

Sunt situații pe care trebuie să le accepți, nu să te prefaci că nu există. Trebuie să le corectezi. Avem un grup de jucători foarte inteligenți, care își dau seama singuri ce nu merge și unde trebuie să ajungă.

Sunt și ei oameni. Nu este simplu să ai mereu presiunea de a câștiga. Dau tot ce au mai bun și uneori reușesc să se impună fără probleme, alteori trebuie să revină de la un rezultat nefavorabil. Dar, până la urmă, sunt oameni”.

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