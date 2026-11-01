Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 13:00
  • AC MILAN - INTER 3-1. Galeria nerazzurrilor a afișat un banner prin care i-a taxat dur pe jucători pentru prestația dezamăgitoare din derby.
  • Nici Cristi Chivu (46 de ani) nu a scăpat de criticile fanilor.
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Fanii din Curva Nord au fost nemulțumiți de lipsa de atitudine a favoriților și de faptul că aceștia nu au avut tăria de caracter să-i salute pe suporteri la finalul partidei.

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FOTO. Bannerul afișat de fanii lui Inter după eșecul cu AC Milan

„Un derby pierdut fără să jucați. Nici măcar nu ați avut bărbăția să veniți să salutați”, a fost bannerul afișat de suporterii lui Inter, potrivit fcinter1908.it.

Foto: fcinter1908.it. Foto: fcinter1908.it.
Foto: fcinter1908.it.

Critici și la adresa lui Cristi Chivu: „Gata cu el ca antrenor”

Suporterii campioanei Italiei au criticat și strategia tehnicianului român, iar unii dintre aceștia au mers chiar mai departe, cerându-i demisia.

  • „Gata cu Martinez în poartă. Gata cu Barella pe teren. Gata cu Chivu ca antrenor”
  • „Îmi pare rău, dar Chivu nu poate face experimente într-un meci atât de important. Atitudinea trebuie să o impună antrenorul, nu eu!”
  • „Vorbesc serios: îmi explică cineva de ce ai juca cu un singur atacant?”
  • „Suntem o echipă fără sens. Atacăm mult, dar nu marcăm, în timp ce adversarii ne dau trei goluri din trei acțiuni. Chivu, ți s-a terminat timpul”
  • „O mare dezamăgire Chivu astăzi, nu m-aș fi așteptat niciodată la asta, nu știu ce ți s-a întâmplat în ultima vreme, dar ai dispărut de câteva săptămâni”, au fost câteva comentarii lăsate de fani pe rețelele de socializare, potrivit virgilio.it.

În urma eșecului suferit, Inter a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte. AC Milan a urcat pe locul 4, cu 21 de puncte.

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