Fanii lui Inter, în pragul revoltei FOTO. Bannerul afișat după înfrângerea cu AC Milan și mesajul dur transmis lui Chivu: „Ți s-a terminat timpul!”

AC MILAN - INTER 3-1. Galeria nerazzurrilor a afișat un banner prin care i-a taxat dur pe jucători pentru prestația dezamăgitoare din derby.

Nici Cristi Chivu (46 de ani) nu a scăpat de criticile fanilor.

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Fanii din Curva Nord au fost nemulțumiți de lipsa de atitudine a favoriților și de faptul că aceștia nu au avut tăria de caracter să-i salute pe suporteri la finalul partidei.

FOTO. Bannerul afișat de fanii lui Inter după eșecul cu AC Milan

„Un derby pierdut fără să jucați. Nici măcar nu ați avut bărbăția să veniți să salutați”, a fost bannerul afișat de suporterii lui Inter, potrivit fcinter1908.it.

Foto: fcinter1908.it.

Critici și la adresa lui Cristi Chivu: „Gata cu el ca antrenor”

Suporterii campioanei Italiei au criticat și strategia tehnicianului român, iar unii dintre aceștia au mers chiar mai departe, cerându-i demisia.

„Gata cu Martinez în poartă. Gata cu Barella pe teren. Gata cu Chivu ca antrenor”

„Îmi pare rău, dar Chivu nu poate face experimente într-un meci atât de important. Atitudinea trebuie să o impună antrenorul, nu eu!”

„Vorbesc serios: îmi explică cineva de ce ai juca cu un singur atacant?”

„Suntem o echipă fără sens. Atacăm mult, dar nu marcăm, în timp ce adversarii ne dau trei goluri din trei acțiuni. Chivu, ți s-a terminat timpul”

„O mare dezamăgire Chivu astăzi, nu m-aș fi așteptat niciodată la asta, nu știu ce ți s-a întâmplat în ultima vreme, dar ai dispărut de câteva săptămâni”, au fost câteva comentarii lăsate de fani pe rețelele de socializare, potrivit virgilio.it.

În urma eșecului suferit, Inter a coborât pe locul secund în campionat, cu 25 de puncte. AC Milan a urcat pe locul 4, cu 21 de puncte.

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