Șocurile depresiei lui Hatton Momentele care l-au doborât psihic pe legendarul boxer: „Eram la fundul prăpastiei”
Ricky Hatton, înaintea supermeciului cu Manny Pacquiao Foto: Imago
Box

Șocurile depresiei lui Hatton Momentele care l-au doborât psihic pe legendarul boxer: „Eram la fundul prăpastiei”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 13:36
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 15:19
  • Ricky Hatton a murit duminică, la 46 de ani.
  • De mult timp, fostul mare campion englez intrase într-o depresie care a devenit tot mai profundă, cu dependențe grave de alcool și droguri.
  • Care au fost episoadele care l-au afectat brutal pe boxerul britanic.

Ricky Hatton a fost descoperit fără viață duminică dimineață, în locuința sa din Manchester, după o lungă perioadă de depresie, dependență gravă de alcool și droguri și multiple tentative de sinucidere.

Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări”
Citește și
Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări”
Citește mai mult
Scut portabil antiglonț în NFL Cât costă măsura de securitate la care a apelat Taylor Swift: „Probabil primește multe amenințări”

Legendarul boxer englez, supranumit The Hitman, avea doar 46 de ani. Moartea sa nu a fost considerată suspectă de poliția britanică.

Fusese campion mondial la categoriile ușoară și semimijlocie, cucerind centurile în mai multe versiuni.

A câștigat 43 de meciuri consecutive la profesioniști (45 de victorii în total, în 48 de confruntări).

A pierdut însă cele două lupte de mare magnitudine, ambele înfrângeri suferite în același loc: MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

  • 8 decembrie 2007 - knockout tehnic în fața americanului Floyd Mayweather Jr. (repriza a 10-a). 
Ricky Hatton, față-n față cu Floyd Mayweather Foto: Imago Ricky Hatton, față-n față cu Floyd Mayweather Foto: Imago
Ricky Hatton, față-n față cu Floyd Mayweather Foto: Imago
  • 2 mai 2009 - făcut knockout de filipinezul Manny Pacquiao (repriza a doua). 

Într-un an și jumătate, totul s-a prăbușit în jurul lui. În interiorul lui.
Cel de-al treilea și ultimul eșec, alt knockout cu ucraineanul Vyacheslav Senchenko (24 noiembrie 2012), aproape că nu mai conta. Era retras după ce a fost învins de Pacquiao.

Prăbușirea lui Hatton: „Problemele au apărut când am fost învins de Pacquiao”

Punctul fără întoarcere, momentul care l-a doborât psihic a fost meciul pierdut cu Manny Pacquiao, a povestit el într-un interviu pentru BBC în 2022, amintit acum de Daily Mail.

„Problemele mele au apărut când am fost învins de Pacquiao în repriza doua. Ceea ce însemna «Ricky, trebuie să te retragi!».

Ricky Hatton, încasând încă o lovitură de la Manny Pacquiao Foto: Imago Ricky Hatton, încasând încă o lovitură de la Manny Pacquiao Foto: Imago
Ricky Hatton, încasând încă o lovitură de la Manny Pacquiao Foto: Imago

Mă certasem cu părinții mei, mă certasem cu antrenorul meu Billy Graham, eram la fundul prăpastiei”, a spus Hatton.

Internarea în centrul de dezintoxicare The Priory, în 2010, nu l-a ajutat să depășească depresia, care a devenit tot mai profundă.

O pornisem pe calea războiului. Aveam gânduri sinucigașe. Am încercat să mă sinucid de mai multe ori și n-am putut să o fac. M-am gândit că beau și mă droghez până mor Ricky Hatton, pentru BBC, în 2022

Hatton, după înfrângerea cu Mayweather: „Nu mai puteam ieși pe stradă de rușine. Devastat!”

La fel de mult l-a afectat însă înfrângerea cu Mayweather. Începutul căderii.

„Am fost devastat. Le-am zis tuturor că voi câștiga, a fost cea mai bogată zi de plată a vieții ca să mă lupt cu cel mai bun boxer al lumii, dar nu am mers acolo numai pentru asta. Am crezut că-l voi învinge. Nereușind, am fost dat peste cap”.

10 milioane de dolari
a primit Hatton pentru confruntarea cu Mayweather

Eșecul s-a transformat într-o dramă. „Nu mai puteam ieși pe stradă, atât de mare era rușinea. Nu mai voiam să mă vadă nimeni. Asta era în mintea mea atunci.

Credeam că toată lumea se uită la mine spunând că ne-a promis că-l va bate pe Mayweather și nu a făcut-o. I-am dezamăgit pe cei 40.000 de fani care veniseră în Las Vegas pentru mine”.

Hatton, după conflictul cu părinții: „Nu mi-a mai păsat dacă trăiesc sau mor”

Fostul sportiv britanic a vorbit și în 2017, la ITV, despre adicțiile sale.

„După lupta cu Mayweather, am început să beau mult mai mult. Mai târziu (n.r. în 2013), m-am certat cu părinții, iar asta a fost greu de suportat. Nu mi-a mai păsat dacă trăiesc sau mor”.

M-am gândit la sinucidere de multe, multe ori. Credeam că aș putea bea până mor. Am devenit și mai deprimat, ajungând să mă droghez ca să beau mai mult și am intrat într-un cerc vicios Ricky Hatton, pentru ITV, în 2017

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Adicții și tentative de sinucidere  Ricky Hatton a dus o luptă și în afara ringului: probleme de sănătate mintală, dependență de alcool și droguri
Box
18:22
Adicții și tentative de sinucidere Ricky Hatton a dus o luptă și în afara ringului: probleme de sănătate mintală, dependență de alcool și droguri
Citește mai mult
Adicții și tentative de sinucidere  Ricky Hatton a dus o luptă și în afara ringului: probleme de sănătate mintală, dependență de alcool și droguri
A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani!
Box
15:45
A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani!
Citește mai mult
A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
CAMPION Floyd Mayweather Ricky Hatton box PROFESIONISTI Manny Pacquiao depresie
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share