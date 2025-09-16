Șocurile depresiei lui Hatton Momentele care l-au doborât psihic pe legendarul boxer: „Eram la fundul prăpastiei”

Ricky Hatton a murit duminică, la 46 de ani.

De mult timp, fostul mare campion englez intrase într-o depresie care a devenit tot mai profundă, cu dependențe grave de alcool și droguri.

Care au fost episoadele care l-au afectat brutal pe boxerul britanic.

Ricky Hatton a fost descoperit fără viață duminică dimineață, în locuința sa din Manchester, după o lungă perioadă de depresie, dependență gravă de alcool și droguri și multiple tentative de sinucidere.

Legendarul boxer englez, supranumit The Hitman, avea doar 46 de ani. Moartea sa nu a fost considerată suspectă de poliția britanică.

Fusese campion mondial la categoriile ușoară și semimijlocie, cucerind centurile în mai multe versiuni.

A câștigat 43 de meciuri consecutive la profesioniști (45 de victorii în total, în 48 de confruntări).

A pierdut însă cele două lupte de mare magnitudine, ambele înfrângeri suferite în același loc: MGM Grand Garden Arena, Las Vegas.

8 decembrie 2007 - knockout tehnic în fața americanului Floyd Mayweather Jr. (repriza a 10-a).

Ricky Hatton, față-n față cu Floyd Mayweather Foto: Imago

2 mai 2009 - făcut knockout de filipinezul Manny Pacquiao (repriza a doua).

Într-un an și jumătate, totul s-a prăbușit în jurul lui. În interiorul lui.

Cel de-al treilea și ultimul eșec, alt knockout cu ucraineanul Vyacheslav Senchenko (24 noiembrie 2012), aproape că nu mai conta. Era retras după ce a fost învins de Pacquiao.

Prăbușirea lui Hatton: „Problemele au apărut când am fost învins de Pacquiao”

Punctul fără întoarcere, momentul care l-a doborât psihic a fost meciul pierdut cu Manny Pacquiao, a povestit el într-un interviu pentru BBC în 2022, amintit acum de Daily Mail.

„Problemele mele au apărut când am fost învins de Pacquiao în repriza doua. Ceea ce însemna «Ricky, trebuie să te retragi!».

Ricky Hatton, încasând încă o lovitură de la Manny Pacquiao Foto: Imago

Mă certasem cu părinții mei, mă certasem cu antrenorul meu Billy Graham, eram la fundul prăpastiei”, a spus Hatton.

Internarea în centrul de dezintoxicare The Priory, în 2010, nu l-a ajutat să depășească depresia, care a devenit tot mai profundă.

O pornisem pe calea războiului. Aveam gânduri sinucigașe. Am încercat să mă sinucid de mai multe ori și n-am putut să o fac. M-am gândit că beau și mă droghez până mor Ricky Hatton, pentru BBC, în 2022

Hatton, după înfrângerea cu Mayweather: „Nu mai puteam ieși pe stradă de rușine. Devastat!”

La fel de mult l-a afectat însă înfrângerea cu Mayweather. Începutul căderii.

„Am fost devastat. Le-am zis tuturor că voi câștiga, a fost cea mai bogată zi de plată a vieții ca să mă lupt cu cel mai bun boxer al lumii, dar nu am mers acolo numai pentru asta. Am crezut că-l voi învinge. Nereușind, am fost dat peste cap”.

10 milioane de dolari a primit Hatton pentru confruntarea cu Mayweather

Eșecul s-a transformat într-o dramă. „Nu mai puteam ieși pe stradă, atât de mare era rușinea. Nu mai voiam să mă vadă nimeni. Asta era în mintea mea atunci.

Credeam că toată lumea se uită la mine spunând că ne-a promis că-l va bate pe Mayweather și nu a făcut-o. I-am dezamăgit pe cei 40.000 de fani care veniseră în Las Vegas pentru mine”.

Hatton, după conflictul cu părinții: „Nu mi-a mai păsat dacă trăiesc sau mor”

Fostul sportiv britanic a vorbit și în 2017, la ITV, despre adicțiile sale.

„După lupta cu Mayweather, am început să beau mult mai mult. Mai târziu (n.r. în 2013), m-am certat cu părinții, iar asta a fost greu de suportat. Nu mi-a mai păsat dacă trăiesc sau mor”.

M-am gândit la sinucidere de multe, multe ori. Credeam că aș putea bea până mor. Am devenit și mai deprimat, ajungând să mă droghez ca să beau mai mult și am intrat într-un cerc vicios Ricky Hatton, pentru ITV, în 2017

