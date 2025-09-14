A murit Ricky Hatton Legendarul boxer a fost găsit mort în propria locuință » Urma să revină în ring la 47 de ani!

Ricky Hatton (46 de ani) a fost găsit mort în propria locuință, în dimineața zilei de 14 septembrie.

Ultimul meci profesionist pe care l-a disputat sportivul britanic a avut loc în 2012, atunci când a fost învins de Vyacheslav Senchenko.

Ricky Hatton, găsit decedat în propria locuință

Veste tragică în lumea sportului. Ricky Hatton, unul dintre cei mai cunoscuți boxeri britanici, s-a stins din viață la doar 46 de ani.

Acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din Hyde, o localitate din nordul Angliei.

Conform independent.co.uk, poliția a confirmat că a fost găsit un cadavru în locuința lui Hatton și că moartea sa nu a fost catalogată ca fiind suspectă.

Legendarul luptător a devenit pentru prima dată campion mondial în anul 2005, atunci când l-a învins pe Kostya Tszyu.

Ricky Hatton își anunțase revenirea în ring

Vestea tragică a morții sale vine la doar câteva luni de la momentul în care britanicul își anunțase revenirea.

Acesta urma să îl întâlnească pe Eisa Al Dah în Emiratele Arabe Unite, pe 2 decembrie 2025. Meciul ar fi urmat să se dispute la categoria mijlocie.

Ultima dată când Hatton s-a aflat în ring a fost în 2022, atunci când a disputat un meci demonstrativ împotriva lui Marco Antonio Barrera.

De-a lungul carierei sale, Hatton a disputat 48 de meciuri ca profesionist și a reușit să câștige 45 dintre acestea, în decurs de 15 ani.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport