Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.

Fotbalistul a oferit detalii despre intervenția chirurgicală.

Riqui Puig a fost supus unei noi operații la nivelul ligamentului încrucișat anterior al genunchiului, la mai puțin de un an de la momentul primei intervenții.

Riqui Puig mai stă un an pe tușă

După ce a ratat întregul sezonul 2025 din cauza accidentării, mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy a primit o nouă veste cruntă.

Va fi indisponibil și în 2026 și va reveni pe teren de abia anul viitor, după ce operația la care a fost supus nu a fost corectă.

„Se așteaptă ca Puig să se recupereze complet și să fie pregătit să se alăture lotului pentru începutul sezonului 2027” , a transmis Los Angeles Galaxy, potrivit marca.com.

Mijlocașul crescut de FC Barcelona s-a accidentat, în luna decembrie 2024, în timpul duelului dintre LA Galaxy și Seattle Sounders, 1-0.

Riqui Puig și-a rupt ligamentul încrucișat anterior fără a fi în contact direct cu un adversar și a jucat peste jumătate de oră fiind accidentat.

Spaniolul a reușit să ofere o pasă decisivă, în minutul 85, la golul decisiv marcat de Dejan Joveljic.

399 de zile au trecut de la momentul accidentării lui Riqui Puig

Riqui Puig: „Doctorul mi-a dat o veste pe care nu vrei să o auzi niciodată”

La aflarea veștii, Riqui Puig a lansat un mesaj, pe rețelele de socializare, în care a oferit detalii despre operație.

„După un an întreg în care am muncit zi de zi cu un singur scop în minte, ieri, la un control medical, doctorul mi-a dat o veste pe care nu vrei să o auzi niciodată: operația plastică nu a fost corectă și a trebuit să mă întorc în sala de operație.

Nu e ușor să-mi găsesc cuvintele după tot prin ce am trecut. Fără îndoială, este unul dintre cele mai grele și mai complicate momente pe care a trebuit să le înfrunt vreodată, atât personal, cât și profesional. Dar astăzi pot spune că operația a decurs bine, iar asta îmi dă puterea și liniștea sufletească să privesc înainte.

Acum am un singur lucru în minte: să încep să lucrez imediat, să mă antrenez cu mai mult entuziasm ca niciodată și să încerc să devin din nou Riqui Puig pe care îl cunoașteți cu toții. Cu mai multă dorință, mai multă foame și mai multă putere.

Doresc să le mulțumesc sincer familiei și prietenilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dar în special lui Galaxy, pentru felul în care au avut grijă de mine, m-au respectat și m-au susținut în orice moment. Și vă mulțumesc tuturor, de asemenea, pentru fiecare mesaj, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare expresie de afecțiune pe care am primit-o în ultimele zile. Înseamnă cu adevărat mai mult decât vă puteți imagina.

Sper să mă întorc curând, mai bine ca niciodată, și să mă așteptați. Abia aștept să mă bucur din nou de peisajul rural și să vă fac să vă bucurați de el, așa cum am încercat eu întotdeauna să fac.

Vă iubesc foarte mult pe toți.

Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră necondiționat”, a scris Riqui Puig, pe Instagram.

De la sosirea la LA Galaxy, Riqui Puig a avut cifre impresionante. Ibericul a marcat 20 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în 82 de meciuri.

18.000.000 de euro este cota de piață a lui Riqui Puig, conform transfermarkt.com

