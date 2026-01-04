Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele”
Riqui Puig FOTO: IMAGO
Campionate

Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 18:12
  • Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
  • Fotbalistul a oferit detalii despre intervenția chirurgicală.

Riqui Puig a fost supus unei noi operații la nivelul ligamentului încrucișat anterior al genunchiului, la mai puțin de un an de la momentul primei intervenții.

Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului
Citește și
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului
Citește mai mult
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului

Riqui Puig mai stă un an pe tușă

După ce a ratat întregul sezonul 2025 din cauza accidentării, mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy a primit o nouă veste cruntă.

Va fi indisponibil și în 2026 și va reveni pe teren de abia anul viitor, după ce operația la care a fost supus nu a fost corectă.

„Se așteaptă ca Puig să se recupereze complet și să fie pregătit să se alăture lotului pentru începutul sezonului 2027”, a transmis Los Angeles Galaxy, potrivit marca.com.

Mijlocașul crescut de FC Barcelona s-a accidentat, în luna decembrie 2024, în timpul duelului dintre LA Galaxy și Seattle Sounders, 1-0.

Riqui Puig și-a rupt ligamentul încrucișat anterior fără a fi în contact direct cu un adversar și a jucat peste jumătate de oră fiind accidentat.

Spaniolul a reușit să ofere o pasă decisivă, în minutul 85, la golul decisiv marcat de Dejan Joveljic.

399 de zile
au trecut de la momentul accidentării lui Riqui Puig

Riqui Puig: „Doctorul mi-a dat o veste pe care nu vrei să o auzi niciodată”

La aflarea veștii, Riqui Puig a lansat un mesaj, pe rețelele de socializare, în care a oferit detalii despre operație.

„După un an întreg în care am muncit zi de zi cu un singur scop în minte, ieri, la un control medical, doctorul mi-a dat o veste pe care nu vrei să o auzi niciodată: operația plastică nu a fost corectă și a trebuit să mă întorc în sala de operație.

Nu e ușor să-mi găsesc cuvintele după tot prin ce am trecut. Fără îndoială, este unul dintre cele mai grele și mai complicate momente pe care a trebuit să le înfrunt vreodată, atât personal, cât și profesional. Dar astăzi pot spune că operația a decurs bine, iar asta îmi dă puterea și liniștea sufletească să privesc înainte.

Acum am un singur lucru în minte: să încep să lucrez imediat, să mă antrenez cu mai mult entuziasm ca niciodată și să încerc să devin din nou Riqui Puig pe care îl cunoașteți cu toții. Cu mai multă dorință, mai multă foame și mai multă putere.

Doresc să le mulțumesc sincer familiei și prietenilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dar în special lui Galaxy, pentru felul în care au avut grijă de mine, m-au respectat și m-au susținut în orice moment. Și vă mulțumesc tuturor, de asemenea, pentru fiecare mesaj, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare expresie de afecțiune pe care am primit-o în ultimele zile. Înseamnă cu adevărat mai mult decât vă puteți imagina.

Sper să mă întorc curând, mai bine ca niciodată, și să mă așteptați. Abia aștept să mă bucur din nou de peisajul rural și să vă fac să vă bucurați de el, așa cum am încercat eu întotdeauna să fac.

Vă iubesc foarte mult pe toți.

Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră necondiționat”, a scris Riqui Puig, pe Instagram.

De la sosirea la LA Galaxy, Riqui Puig a avut cifre impresionante. Ibericul a marcat 20 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în 82 de meciuri.

18.000.000 de euro
este cota de piață a lui Riqui Puig, conform transfermarkt.com

Citește și

Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăuntrul meu”
Diverse
17:10
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăuntrul meu”
Citește mai mult
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăuntrul meu”
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă”
Superliga
15:43
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă”
Citește mai mult
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
Nava venită din Rusia arestată de Finlanda și-a târât ancora de fundul mării zeci de kilometri / Ultimele detalii din anchetă
accidentare mls la galaxy Riqui Puig
Știrile zilei din sport
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Diverse
04.01
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Citește mai mult
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Superliga
04.01
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
Citește mai mult
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Superliga
04.01
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
Citește mai mult
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Superliga
04.01
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Citește mai mult
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:53
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
12:43
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară, după atacul la conducerea lui Manchester United
11:21
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ. FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
Lucescu mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia
11:35
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Campionate
04.01
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Citește mai mult
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Superliga
04.01
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Citește mai mult
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Campionate
00:08
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
Citește mai mult
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
04.01
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 14 rapid 10 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share