Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului

- Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
- Un geam al autocarului echipei a fost spart de ultrași.
Așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, și acum Valencia duce lupte grele în a doua jumătate a clasamentului.
Valencia, după ce fanii au spart geamul autocarului: „Condamnăm toate formele de violență”
După ce în sezonul 2022-2023 Valencia s-a salvat la limită de la retrogradare, terminând la două puncte deasupra liniei roșii, fanii se tem acum de un nou pericol, după parcursul echipei din prima jumătate a actualei stagiuni.
Suporterii au acționat însă într-un mod violent și au spart un geam al autocarului echipei după meciul cu Celta Vigo, scor 1-4.
„Valencia CF dorește să își exprime înțelegerea pentru frustrarea fanilor noștri față de rezultatele recente ale echipei.
Cu toate acestea, clubul regretă profund incidentul care a avut loc la sosirea echipei la aeroport, unde unul dintre geamurile autocarului a fost spart. Acest tip de violență ar fi putut provoca vătămări corporale jucătorilor sau membrilor staff-ului tehnic.
Valencia CF condamnă cu fermitate toate formele de violență”, a transmis clubul printr-un comunicat pe rețelele de socializare.
Clubul de tradiție din Spania se află în prezent pe locul 17, cu doar 16 puncte adunate după 18 etape, iar în cazul unei victorii a Gironei astăzi, „liliecii” ar trece pe loc de retrogradare.