Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului

Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.

Un geam al autocarului echipei a fost spart de ultrași.

Așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în ultimii ani, și acum Valencia duce lupte grele în a doua jumătate a clasamentului.

Valencia, după ce fanii au spart geamul autocarului: „Condamnăm toate formele de violență”

După ce în sezonul 2022-2023 Valencia s-a salvat la limită de la retrogradare, terminând la două puncte deasupra liniei roșii, fanii se tem acum de un nou pericol, după parcursul echipei din prima jumătate a actualei stagiuni.

Suporterii au acționat însă într-un mod violent și au spart un geam al autocarului echipei după meciul cu Celta Vigo, scor 1-4.

„Valencia CF dorește să își exprime înțelegerea pentru frustrarea fanilor noștri față de rezultatele recente ale echipei.

Cu toate acestea, clubul regretă profund incidentul care a avut loc la sosirea echipei la aeroport, unde unul dintre geamurile autocarului a fost spart. Acest tip de violență ar fi putut provoca vătămări corporale jucătorilor sau membrilor staff-ului tehnic.

Valencia CF condamnă cu fermitate toate formele de violență”, a transmis clubul printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús… pic.twitter.com/EDqTFwb4Xw — Valencia CF (@valenciacf) January 3, 2026

Clubul de tradiție din Spania se află în prezent pe locul 17, cu doar 16 puncte adunate după 18 etape, iar în cazul unei victorii a Gironei astăzi, „liliecii” ar trece pe loc de retrogradare.

