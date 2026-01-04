„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă”

Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.

Ambii au vorbit despre titlu și înfrângerile suferite în ultimele două etape din 2025.

Rapid a sosit sâmbătă în Lara, Antalya, pentru cantonamentul de iarnă care va dura până pe 12 ianuarie.

Duminică, prima conferință la hotelul Titanic.

Grameni: „Dacă vrem să câștigăm titlul, nu putem pierde două meciuri la rând”

Au venit Dina Grameni si Marian Aioani. Ambii au vorbit despre titlu și înfrângerile din ultimele două etape, 0-2 cu Oțelul și 1-2 cu FCSB.

„Trebuie să ne gândim la titlu. Am fost atât de mult timp pe locul 1", a început Grameni, alarmat de eșecuri.

„Luna decembrie nu a fost bună. Am terminat anul cu două înfrângeri, dar asta ne pune-n gardă.

A fost o lecție, ne face atenți. Am învățat că punctele se câștigă pe teren cu multă muncă. În primul rând, cu capul.

Avem șanse reale la titlu. Trebuie să muncim mai mult și să fim foarte uniți, așa se câștigă campionatele"

Căutăm cauzele scăderii. Dacă vrem să câștigăm titlul, nu putem pierde două meciuri la rând. Am pierdut și derby-ul în ultima etapă. Ne-a lăsat un gust amar. Dina Grameni

Aioani: „Ne supără felul în care am arătat”

La rândul său, Aioani a spus: „Ne-am propus titlul. E foarte greu. Va fi un drum lung, mai sunt 4-5 luni".

Întrebat dacă FCSB va fi în play-off, a răspuns sec: „Nu mă interesează".

Contracandidate in cursa pentru locul 1? „Craiova, Dinamo, FCSB, dacă prinde play-off-ul, toate au echipe foarte bune".

S-a referit și el la perioada dificilă din decembrie: „Ne supără felul în care am arătat, nu am arătat așa de bine în ultimele patru, cinci etape".

