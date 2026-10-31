„L-a lovit cu pumnul direct în față” Dezvăluire explozivă făcută de un fost coleg al lui Lewandowski: „Ți-am spus eu că te prind!”

Felipe Santana (40 de ani), fost fundaș la Borussia Dortmund, a dezvăluit detalii despre un conflict fizic izbucnit în vestiar între Lucas Barrios (41 de ani) și Robert Lewandowski (38 de ani).

Atacanții au fost coechipieri la echipa germană între august 2010 și mai 2012.

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Tensiunile dintre cei doi au atins cote maxime după ce Barrios s-a întors accidentat de la Copa America și a fost nevoit să accepte statutul de rezervă, fiind introdus pe teren în finalurile de meci în locul polonezului.

Robert Lewandowski, lovit cu pumnul în față de Lucas Barrios

Santana a rememorat episoadele care au dus la escaladarea conflictului și a dezvăluit că totul a pornit de la refuzul repetat al lui Lewandowski de a-și saluta colegul în momentul schimbărilor.

„Îmi amintesc totul ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Când Lucas trebuia să intre pe teren în locul lui Lewandowski, a încercat să dea mâna cu el, dar polonezul pur și simplu l-a ignorat și a mers mai departe.

Așa a fost la primul meci, iar situația s-a repetat la următoarea partidă. Lucas întindea mâna, dar Lewandowski nu-l băga în seamă.

Trebuia să jucăm al treilea nostru meci acasă împotriva celor de la Bayer Leverkusen. Lucas a avertizat: «Dacă nici astăzi nu dă mâna cu mine, îl prind!»”, a dezvăluit Santana în podcastul „Charla”.

Robert Lewandowski și Lucas Barrios (foto: IMAGO)

După ce Lewandowski a refuzat din nou să dea mâna cu Barrios, vârful paraguayan și-a pus amenințarea în aplicare imediat după fluierul final. Felipe Santana a povestit cum a izbucnit bătaia și cum a intervenit pentru a-și despărți coechipierii.

„Deodată l-am văzut pe Lucas mergând cu pași repezi spre vestiar. Când am intrat acolo, am observat că își strângea și mai tare șireturile de la ghete. În plus, amândoi stăteau unul lângă altul în vestiar. Am încercat să-l liniștesc pe Lucas.

Lucas s-a ridicat și a spus: «Ți-am spus eu că te prind!». Apoi l-a lovit pe Lewandowski cu pumnul direct în față. Am sărit și eu peste masă ca să-i despart. În vestiar s-a creat o harababură uriașă și toată lumea încerca să-i despartă”.

103 goluri a marcat Robert Lewandowski în cele 187 de meciuri disputate pentru Borussia Dortmund, oferind și 42 de pase decisive. Și Barrios a strălucit în tricoul galben-negru: 49 de goluri și 17 pase decisive în 102 partide

Incidentul nu a rămas fără urmări. Conducerea clubului a decis să-i sancționeze pe ambii jucători: Barrios a fost amendat, în timp ce Lewandowski a fost obligat să plătească o cină pentru întreaga echipă.

În cele din urmă, lupta pentru postul de titular s-a încheiat în favoarea polonezului. Barrios a părăsit Borussia Dortmund în iulie 2012, în timp ce Lewandowski a rămas la club până în 2014, devenind unul dintre cei mai importanți atacanți ai fotbalului european.

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