Nu joacă Lewandowski cu noi? Marea intrebare a Poloniei pentru meciul cu România. De ce e panică la Varșovia
Lewandowski, după meciul cu Suedia, când Polonia a ratat șansa Mondialului. Foto: Imago
Nationala

Nu joacă Lewandowski cu noi? Marea intrebare a Poloniei pentru meciul cu România. De ce e panică la Varșovia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 15:44
  • Robert Lewandowski, 38 de ani, a sugerat că se retrage de la naționala Poloniei, dar nu a făcut-o oficial. 
  • Ce s-a spus că ar intenționa golgheterul all-time al roș-albilor la startul campaniei pentru Nations League B. 
  • Pe 2 octombrie, se joacă Polonia - România, la Varșovia, în etapa a treia a Ligii Națiunilor. 
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Pe 31 martie, Robert Lewandowski a jucat ultimul meci oficial la naționala Poloniei.

După 2-3 cu Suedia, în finala barajului pentru Mondial, eșec care a luat selecționatei alb-roșii șansa de a evolua la al treilea CM consecutiv, golgheterul all-time a sugerat că renunță la cariera internațională.

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La sfârșitul acelei partide, a postat o imagine cu el salutând fanii în timp ce își dădea jos banderola de căpitan. Și, pe InstaStory, fundalul sonor era melodia „Time to Say Goodbye” (Vremea despărțirii).

89 de goluri
și 38 de assisturi are Lewandowski în 167 de selecții pentru Polonia

Lewandowski, numai cu Bosnia acasă, nu și cu Suedia și România?

A mai apărut la două amicale, 0-2 cu Ucraina (31 mai) și 2-2 cu Nigeria (3 iunie), dar a precizat atunci că a venit numai pentru a-și lua adio de la Jacek Magiera, fost jucător polonez important care s-a stins la 49 de ani pe 10 aprilie, când era antrenor secund al naționalei. 

Despre retragere nu a anunțat nimic. A părăsit Barcelona, a semnat cu Chicago Fire, fără a mai spune niciun cuvânt despre echipa Poloniei.

6 goluri
a înscris Lewandowski în 12 meciuri jucate pentru Chicago Fire (plus două pase decisive)

Cotidianul local Sport Express a lansat o variantă neașteptată: Lewa ar juca doar prima partidă în Liga Națiunilor B, apoi s-ar întoarce la clubul din Statele Unite.

  • 25 septembrie, cu Bosnia (Varșovia). 

Și nu ar mai rămâne pentru celelalte trei dueluri:

  • 28 septembrie, cu Suedia (Stockholm).
  • 2 octombrie, cu România (Varșovia).
  • 5 octombrie, cu Bosnia (Zenica).

Boniek: „Pentru mine, această idee e o glumă”

Sport Express susține că, la reunirea din această toamnă, veteranul va avea și o discuție cu selecționerul Jan Urban în care va limpezi situația sa la națională.

Ideea de a veni doar la primul meci l-a enervat pe marele Zbigniew Boniek, legendar atacant al Poloniei și fost președinte al federației.

Lewandowski a sugerat că se retrage de la națională. Foto: Imago Lewandowski a sugerat că se retrage de la națională. Foto: Imago
Lewandowski a sugerat că se retrage de la națională. Foto: Imago

„Pentru mine, e o glumă. Ar trebui să existe o întâlnire clară între Urban, președintele forului și Lewandowski, la finalul căreia să se facă o declarație, să se știe dacă Robert va juca toate meciurile echipei naționale în următorii doi ani.

Dacă nu, trebuie să căutăm soluții. Fără Lewandowski, va fi mult mai dificil, dar asta nu înseamnă că nu se va putea juca fotbal”, a afirmat Boniek, potrivit Przeglad Sportowy.

Lewandowski nu este doar unul dintre cei unsprezece jucători. Toți ceilalți zece joacă pentru el aici. Dacă Robert declară că vrea să lupte pentru Campionatul European, atunci trebuie să vină și să fie alături de echipă. Zbigniew Boniek, fost mare atacant al Poloniei

Anturajul lui Lewandowski: „N-a existat niciodată un astfel de plan”

Apropiații lui Lewandowski dezmint însă. „N-a existat niciodată un astfel de plan”, au replicat aceștia, conform PS.

„Este o știre complet falsă. Nu s-a gândit nimeni că Robert va zbura pentru un singur meci.

Cât despre viitor, puțină răbdare și totul va fi clar. Lipsa de informații noi nu este o bază pentru a crea povești false”.

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